Espectacular asalto comando a un blindado en Italia: Explosiones y tiros (VIDEO)

Un asalto comando de gran envergadura contra un camión blindado ocurrió en la mañana de este lunes en el sur de Italia. Piratas del asfalto, bajo la fachada de un operativo de policía, abrieron fuego con ametralladoras contra el blindado, tras bloquearlo en una emboscada "quirúrgica" que incluyó la voladura de un auto y alrededor de tres vehículos incendiados, en la ruta estatal que conecta las ciudades de Lecce con Brindisi, cerca de la localizad de Squinzano.
La redada, que parece tomada de una película de Hollywood incluyó el incendio intencional de un par de autos, para bloquear la ruta 613 Brindisi-Lecce y poder abordar el camión blindado de la empresa Battistolli, así como detener la marcha del auto de seguridad que lo escoltaba.
Los delincuentes, que portaban arsenal de guerra, prendieron fuego a más de un vehículo en la ruta, obligando al blindado a detener su marcha. La Policía italiana confirmó que, tras el robo, la banda, que utilizaba kalashnikovs, intercambió disparos con los agentes de los Carabineros, y la mayoría logró darse a la fuga con el motín, excepto dos de ellos.
Tiroteo con la Policía y explosiones: un atraco "comando" en ruta del sur de Italia
En los videos que circulan por redes sociales se puede ver al menos seis personas encapuchadas, vestidas de blanco y de negro, encapuchadas y portando fusiles de guerra, así como a otras personas disfrazadas de policías, quienes, aunque no participaron activamente en el ataque contra el blindado enel sur italiano, formaron parte del atraco, siendo usados como efecto distractivo.
Según la Policía italiana, el golpe comando se produjo este lunes alrededor de las 8:30 hora local en la ruta estatal 613 Brindisi-Lecce y fue presenciado por decenas de conductores que quedaron atrapados en el bloqueo.
Informes oficiales señalaron que hubo un intenso tiroteo entre los malhechores y los Carabineros, quienes tuvieron que llegar a la carretera estatal sorteando el bloqueo. La agencia de noticias RAI confirmó que gran parte de la banda escapó.
La agencia de noticias italiana la Repubblica reconstruyó lo sucedido en la ruta 613, a la altura de Tuturano, tras dialogar con un automovilista que fue testigo presencial del asalto armado.
“Tenía miedo. Regresaba a Lecce y estaba detrás del comando. Presencié cada etapa del robo. Unos momentos antes, había visto un coche grande aparcado en un arcén con tres personas afuera. Estaban revisando los neumáticos, pero la escena me hizo sospechar; me pareció extraña. Inmediatamente después, ese mismo coche me adelantó a toda velocidad, colocándose detrás de una furgoneta y otra roja. Esta última se desplazó repentinamente de lado a través de la carretera. Tres o cuatro individuos salieron. Iban armados con kalashnikovs y comenzaron a disparar al aire sin control. Bloquearon el tráfico y prendieron fuego a la furgoneta”, dijo el testigo.
Un clip compartido en redes sociales por el diputado italiano del Partido Demócrata Claudio Stefanazzi muestra el momento en que el grupo comando voló las puertas del blindado durante el ataque.
Fuentes policiales confirmaron que una camioneta de los Carabineros fue alcanzada por varios disparos durante el tiroteo. "Una vez más, los carabineros se encontraron en primera línea de un acto delictivo extremadamente violento y organizado. El hecho de que una patrulla fuera alcanzada por disparos demuestra el alto nivel de riesgo al que se exponen nuestros agentes a diario", declaró Nicola Magno, secretario general regional de la Unarma en Apulia.
Magno aseguró que "de milagro, no estamos hablando de una tragedia. Los carabineros actúan con valentía para garantizar la seguridad de los ciudadanos, pero no pueden quedar solos ante escenarios operativos cada vez más complejos y peligrosos", resaltó.
