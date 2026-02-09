Espectacular asalto comando a un blindado en Italia: Explosiones y tiros (VIDEO)

El ataque fue llevado a cabo por un grupo de al menos ocho hombres que llegaron al lugar en tres automóviles equipados con luces azules intermitentes similares a las que utilizan las fuerzas del orden El ataque fue llevado a cabo por un grupo de al menos ocho hombres que llegaron al lugar en tres automóviles equipados con luces azules intermitentes similares a las que utilizan las fuerzas del orden

Informes oficiales señalaron que hubo un intenso tiroteo entre los malhechores y los Carabineros, quienes tuvieron que llegar a la carretera estatal sorteando el bloqueo. La agencia de noticias RAI confirmó que gran parte de la banda escapó.

La agencia de noticias italiana la Repubblica reconstruyó lo sucedido en la ruta 613, a la altura de Tuturano, tras dialogar con un automovilista que fue testigo presencial del asalto armado.

“Tenía miedo. Regresaba a Lecce y estaba detrás del comando. Presencié cada etapa del robo. Unos momentos antes, había visto un coche grande aparcado en un arcén con tres personas afuera. Estaban revisando los neumáticos, pero la escena me hizo sospechar; me pareció extraña. Inmediatamente después, ese mismo coche me adelantó a toda velocidad, colocándose detrás de una furgoneta y otra roja. Esta última se desplazó repentinamente de lado a través de la carretera. Tres o cuatro individuos salieron. Iban armados con kalashnikovs y comenzaron a disparar al aire sin control. Bloquearon el tráfico y prendieron fuego a la furgoneta”, dijo el testigo.

Un clip compartido en redes sociales por el diputado italiano del Partido Demócrata Claudio Stefanazzi muestra el momento en que el grupo comando voló las puertas del blindado durante el ataque.

Fuentes policiales confirmaron que una camioneta de los Carabineros fue alcanzada por varios disparos durante el tiroteo. "Una vez más, los carabineros se encontraron en primera línea de un acto delictivo extremadamente violento y organizado. El hecho de que una patrulla fuera alcanzada por disparos demuestra el alto nivel de riesgo al que se exponen nuestros agentes a diario", declaró Nicola Magno, secretario general regional de la Unarma en Apulia.

Magno aseguró que "de milagro, no estamos hablando de una tragedia. Los carabineros actúan con valentía para garantizar la seguridad de los ciudadanos, pero no pueden quedar solos ante escenarios operativos cada vez más complejos y peligrosos", resaltó.

