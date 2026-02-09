Karina Milei restringe la IA de sus humanoides

Y su definición explica la escasez de legisladores con brillo que padece La Libertad Avanza, joven partido repleto de personajes de escasa capacidad para generar legislación, defender en los debates los textos del Ejecutivo y destacarse en la actividad parlamentaria.

lilia lemoine_maria celeste ponce.jpg Lilia Lemoine y María Celeste Ponce, legisladoras de La Libertad Avanza.

Humanoides

La Argentina tiene un Presidente que padece de escasas habilidades sociales. Esto provoca que él trabaje de político profesional pero menosprecie las virtudes de la política. Su acción contraria es consecuencia de su impotencia, y la incapacidad para corregir su déficit de conducta.

Entonces, hay una carencia de diálogo, acuerdos y consensos. El déficit permite descubrir el fundamento de los dichos de su hermana: la inhabilidad de su hermano, jefe del Ejecutivo.

También establece límites bastante precisos a cualquier actividad de los legisladores que intenten ejercer la función para la que fueron elegidos por sus electores.

No interesa que ellos aporten a los proyectos del Ejecutivo sino que los aprueben con celeridad. Son los humanoides de Karina.

Pero son humanoides de baja IA. La inteligencia artificial ha logrado un considerable desarrollo de los humanoides. No es el caso de los que promueve Karina.

bertie-benegas-lynch (1).webp Bertie Benegas Lynch, otro diputado de LLA.

Fracaso de un enfoque

La exigencia de Karina acerca de legisladores humanoides no resulta, sin embargo, provechosa para el Presidente.

Durante el período extraordinario de sesiones legislativas, los Milei no han logrado aún obtener la votación favorable de la mayoría de sus proyectos de ley enviados al Congreso.

Entonces, las exigencias de verticalidad extrema no han prosperado lo suficiente en los recientes 60 días pese a los comentarios periódicos de favores monetarios a los gobernadores para aprobar las iniciativas.

En ese contexto, es una llamativa preferencia preferencial de pagar antes que seducir. Una curiosa afición por el sexo pago que, sin embargo, no provoca los resultados previstos. Sin duda eso sí que resulta en gasto público improductivo.

diputados lla.jpg Diputados de LLA.

Presidencialismo

Así es como los Milei se asemejan a los Kirchner.

En verdad, pareciera que una constante de la democracia argentina es avasallar al Legislativo y al Judicial.

Esto provoca otras conclusiones:

El Ejecutivo carece de las cualidades propias del ejercicio de la política.

La democracia se encuentra contaminada por usos y costumbres propios de los gobiernos de facto.

Hay una incapacidad para generar políticas de Estado que provoquen consensos y coincidencias.

Hay un temor respecto de la manifestación de las diferencias.

Hay una incapacidad para encontrar mecanismos de resolución de conflictos dialécticos.

El cambio no ocurrirá con los Milei, aparentemente.

