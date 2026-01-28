Karina Milei se lanza a conquistar las provincias... pero se le escapa un dato

LLA irá por arrebatarle al PRO el gobierno porteño en 2027, tal como consignó Urgente24. Pero el plan de expansión del poder de los libertarios trasciende las fronteras de la Ciudad de Buenos Aires. Según hacen saber en la Casa Rosada, el oficialismo -que hoy no manda en ninguna provincia- pretende poner aspirantes a gobernar cada uno de los distritos del país, incluso en los que los mandatarios son sus aliados.
La estrategia la define Karina Milei, dueña de la lapicera política del partido violeta. En el caso porteño sería el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien estaría más cerca de disputarle al macrismo el poder. Adorni es un hombre del riñón de la hermana presidencial y el rostro de la victoria libertaria en las elecciones locales de mayo del año pasado.
Un caso testigo sería el de Tucumán. El actual mandatario, Osvaldo Jaldo, fue el primero que se pintó de violeta y rompió el bloque peronista para acompañar o facilitarle las votaciones al oficialismo en el Congreso.
La relación con Jaldo es zigzagueante. Ahora el tucumano sospecha de los libertarios por la difusión de su foto veraneando en una playa que sería en el exterior cuando la provincia era azotada por inundaciones.
El puntal karinista en la provincia es el exministro del Interior Lisandro Catalán, que aspira a suceder al gobernador peronista.
Y si bien Jaldo ha colaborado con la Casa Rosada, no hizo el año pasado un frente electoral con LLA en su provincia. Pero quienes sí lo hicieron podrían ser desafiados en sus propios territorios.
Son los casos de Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Jorge Macri (CABA). A excepción de Cornejo, porque se lo impide la constitución, los otros buscarán su reelección.
Por el momento, en el Gobierno no hacen olas respecto a su estrategia de cara a 2027. Sobre todo cuando dependen de esos mismos gobernadores y unos cuantos otros para hacer avanzar su agenda legislativa, que incluye la reforma laboral, la baja en la edad de imputabilidad, una reforma tributaria y, en el futuro, una previsional.
Agitar desde ahora la posibilidad de la competencia no sería lo más apropiado para la Casa Rosada si quiere contar con el favor de los mandatarios provinciales.
El envalentonamiento de Karina Milei para plantarles competencia incluso a sus aliados respondería, por otro lado, a una lectura derivada de la elección legislativa que el oficialismo ganó con holgadez el año pasado a nivel nacional.
Al considerar que su estrategia condujo a la victoria, la secretaria general de la Presidencia cree que esto la empodera para un plan más ambicioso de aquí a 2 años.
Sin embargo, esa interpretación podría ser apresurada. Es cierto: la hermanísima lideró la estrategia oficialista que implicó poner a candidatos propios, incluso desconocidos algunos de ellos, hasta en las provincias donde iban aliados a los gobernadores, lo que redundó en la victoria en 16 de los 24 distritos, incluida la provincia de Buenos Aires.
Pero ese resultado se montó sobre una visión nacional de la elección en la que Javier Milei fue protagonista. Los electores premiaron al Presidente por su gestión (la baja de la inflación) y contra el reestablecimiento de lo que se denomina "el pasado" (el kirchnerismo).
Las realidades provinciales presentan otras dinámicas. De hecho, LLA perdió en todas las instancias desdobladas previas a la elección nacional a excepción de la Ciudad de Buenos Aires.
En algunos casos, los libertarios fueron vapuleados. Como el de la la provincia de Buenos Aires. LLA se impuso en octubre por estrecho margen, pero algo más de un mes antes el peronismo le sacó 13 puntos, resultado que habría motorizado parte de la remontada en la elección nacional.
En octubre LLA también se impuso en Salta y Jujuy, pero en las elecciones provinciales perdió frente a los oficialismos locales. Lo mismo en Santa Fe (quedó 3ra en la local) y Misiones.
En Corrientes se eligió gobernador. Juan Pablo Valdés sucedió a su hermano Gustavo con más del 50%. Los libertarios quedaron 4tos. No hubo, sin embargo, remontada libertaria en octubre, cuando la UCR volvió a imponerse en el comicio nacional.
En 2027 es esperable que muchas provincias desdoblen sus elecciones y se pongan en juego esas dinámicas provinciales que estarían escapando a la mirada de Karina Milei.
