Karina Milei se lanza a conquistar las provincias... pero se le escapa un dato

Y si bien Jaldo ha colaborado con la Casa Rosada, no hizo el año pasado un frente electoral con LLA en su provincia. Pero quienes sí lo hicieron podrían ser desafiados en sus propios territorios.

Son los casos de Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Jorge Macri (CABA). A excepción de Cornejo, porque se lo impide la constitución, los otros buscarán su reelección.

Por el momento, en el Gobierno no hacen olas respecto a su estrategia de cara a 2027. Sobre todo cuando dependen de esos mismos gobernadores y unos cuantos otros para hacer avanzar su agenda legislativa, que incluye la reforma laboral, la baja en la edad de imputabilidad, una reforma tributaria y, en el futuro, una previsional.

Agitar desde ahora la posibilidad de la competencia no sería lo más apropiado para la Casa Rosada si quiere contar con el favor de los mandatarios provinciales.

El envalentonamiento de Karina Milei para plantarles competencia incluso a sus aliados respondería, por otro lado, a una lectura derivada de la elección legislativa que el oficialismo ganó con holgadez el año pasado a nivel nacional.

Al considerar que su estrategia condujo a la victoria, la secretaria general de la Presidencia cree que esto la empodera para un plan más ambicioso de aquí a 2 años.

Sin embargo, esa interpretación podría ser apresurada. Es cierto: la hermanísima lideró la estrategia oficialista que implicó poner a candidatos propios, incluso desconocidos algunos de ellos, hasta en las provincias donde iban aliados a los gobernadores, lo que redundó en la victoria en 16 de los 24 distritos, incluida la provincia de Buenos Aires.

Pero ese resultado se montó sobre una visión nacional de la elección en la que Javier Milei fue protagonista. Los electores premiaron al Presidente por su gestión (la baja de la inflación) y contra el reestablecimiento de lo que se denomina "el pasado" (el kirchnerismo).

Las realidades provinciales presentan otras dinámicas. De hecho, LLA perdió en todas las instancias desdobladas previas a la elección nacional a excepción de la Ciudad de Buenos Aires.

En algunos casos, los libertarios fueron vapuleados. Como el de la la provincia de Buenos Aires. LLA se impuso en octubre por estrecho margen, pero algo más de un mes antes el peronismo le sacó 13 puntos, resultado que habría motorizado parte de la remontada en la elección nacional.

En octubre LLA también se impuso en Salta y Jujuy, pero en las elecciones provinciales perdió frente a los oficialismos locales. Lo mismo en Santa Fe (quedó 3ra en la local) y Misiones.

En Corrientes se eligió gobernador. Juan Pablo Valdés sucedió a su hermano Gustavo con más del 50%. Los libertarios quedaron 4tos. No hubo, sin embargo, remontada libertaria en octubre, cuando la UCR volvió a imponerse en el comicio nacional.

En 2027 es esperable que muchas provincias desdoblen sus elecciones y se pongan en juego esas dinámicas provinciales que estarían escapando a la mirada de Karina Milei.

