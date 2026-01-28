Plan violeta para CABA: Se terminó la tregua y los libertarios buscan quitarle la Ciudad a los Macri

En ese marco, Ramírez endureció en las últimas semanas su discurso contra la administración porteña. Cuestionó el nivel de ajuste fiscal, denunció un uso excesivo de recursos públicos y marcó diferencias en materia de prioridades de gestión. En el oficialismo libertario sostienen que el modelo del PRO en CABA “está agotado” y que existe una oportunidad política para disputar el electorado urbano.

Los libertarios y su estrategia

El armado libertario en la Ciudad no está exento de tensiones. En el corto plazo, el Gobierno nacional necesita el respaldo del PRO en el Congreso para avanzar con las reformas económicas y estructurales que impulsa Javier Milei. Esa dependencia obliga a mantener abiertos los canales de diálogo, aun cuando la competencia electoral ya se proyecta hacia el futuro.

Otro punto sensible en la relación es el reclamo porteño por la deuda de coparticipación que la Nación mantiene con la Ciudad. En el Ejecutivo local calculan que el monto supera los 370 mil millones de pesos y exigen una solución. Jorge Macri dejó abierta la posibilidad de aceptar pagos escalonados o compensaciones con bienes estratégicos, como terrenos o inmuebles de interés para la Ciudad.

Pese a las diferencias, en el PRO no descartan ningún escenario. Algunos dirigentes admiten que es lógico que La Libertad Avanza aspire a gobernar la Ciudad y evitan cerrar la puerta a eventuales acuerdos futuros. “Es parte de las reglas del juego democrático”, señalan.

Mientras tanto, en el gobierno porteño buscan reforzar la gestión como principal carta electoral. Destacan las obras en marcha, los cambios en la política de seguridad y el avance contra los piquetes y las usurpaciones, con la intención de neutralizar las críticas y llegar fortalecidos a 2027.

La disputa por la Ciudad ya empezó, aunque falten dos años para las urnas. Y todo indica que, esta vez, el PRO no tendrá enfrente a un socio circunstancial, sino a un rival decidido a “pintar de violeta” el corazón político del país.

______________________________

