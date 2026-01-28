La tregua entre La Libertad Avanza y el PRO en la Ciudad de Buenos Aires comienza a mostrar señales de agotamiento. Aunque todavía comparten acuerdos legislativos y coordinación parlamentaria a nivel nacional, el oficialismo libertario ya trabaja con un objetivo claro: competir por el control del distrito en las elecciones de 2027 y disputar CABA, un territorio gobernado por el macrismo desde hace casi dos décadas.
KARINA AL ATAQUE
Plan violeta para CABA: Se terminó la tregua y los libertarios buscan quitarle la Ciudad a los Macri
Karina Milei dio la orden y los libertarios ya empezaron a delinear el plan para arrebatarle CABA a los Macri en las próximas elecciones.
La estrategia tiene una conductora definida. Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y principal armadora política del espacio, dio la orden de avanzar en la construcción de una alternativa propia en la Ciudad. Según fuentes del oficialismo, la directiva fue clara: comenzar a organizar equipos técnicos y políticos que permitan llegar competitivos al próximo turno electoral porteño.
El plan violeta para CABA
La tarea recae en Pilar Ramírez, presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña y principal referente del karinismo en CABA. Desde su entorno reconocen que ya se está trabajando en la conformación de cuadros en áreas sensibles como Economía, Trabajo, Justicia y Seguridad, con la idea de mostrar capacidad de gestión y un programa propio para la Ciudad.
En el PRO porteño siguen de cerca los movimientos libertarios, pero evitan sobreactuar el conflicto. En el entorno del jefe de Gobierno, Jorge Macri, recuerdan que el alcalde ya expresó su intención de buscar la reelección en 2027 y que no está dispuesto a ceder el control del distrito sin dar pelea. Aun así, admiten que el escenario político se volvió más complejo con la irrupción de LLA como fuerza con ambición territorial.
La relación entre los Macri y los Milei
La relación entre Javier Milei y Jorge Macri atravesó distintos momentos durante el último año. Hubo gestos de frialdad, como el episodio del Tedeum del 25 de Mayo, y también instancias de acercamiento tras la alianza electoral que ambos espacios sellaron para las legislativas de octubre. Ese entendimiento, sin embargo, nunca implicó un acuerdo estratégico de largo plazo en la Ciudad.
En ese marco, Ramírez endureció en las últimas semanas su discurso contra la administración porteña. Cuestionó el nivel de ajuste fiscal, denunció un uso excesivo de recursos públicos y marcó diferencias en materia de prioridades de gestión. En el oficialismo libertario sostienen que el modelo del PRO en CABA “está agotado” y que existe una oportunidad política para disputar el electorado urbano.
Los libertarios y su estrategia
El armado libertario en la Ciudad no está exento de tensiones. En el corto plazo, el Gobierno nacional necesita el respaldo del PRO en el Congreso para avanzar con las reformas económicas y estructurales que impulsa Javier Milei. Esa dependencia obliga a mantener abiertos los canales de diálogo, aun cuando la competencia electoral ya se proyecta hacia el futuro.
Otro punto sensible en la relación es el reclamo porteño por la deuda de coparticipación que la Nación mantiene con la Ciudad. En el Ejecutivo local calculan que el monto supera los 370 mil millones de pesos y exigen una solución. Jorge Macri dejó abierta la posibilidad de aceptar pagos escalonados o compensaciones con bienes estratégicos, como terrenos o inmuebles de interés para la Ciudad.
Pese a las diferencias, en el PRO no descartan ningún escenario. Algunos dirigentes admiten que es lógico que La Libertad Avanza aspire a gobernar la Ciudad y evitan cerrar la puerta a eventuales acuerdos futuros. “Es parte de las reglas del juego democrático”, señalan.
Mientras tanto, en el gobierno porteño buscan reforzar la gestión como principal carta electoral. Destacan las obras en marcha, los cambios en la política de seguridad y el avance contra los piquetes y las usurpaciones, con la intención de neutralizar las críticas y llegar fortalecidos a 2027.
La disputa por la Ciudad ya empezó, aunque falten dos años para las urnas. Y todo indica que, esta vez, el PRO no tendrá enfrente a un socio circunstancial, sino a un rival decidido a “pintar de violeta” el corazón político del país.
