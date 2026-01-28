La Fiscalía Federal de Esquel informó que está en trámite una causa para determinar la "posible responsabilidad penal" de los funcionarios competentes en el manejo del fuego por el incendio que afecta al Parque Nacional Los Alerces, en Chubut.
Incendios en Chubut: Investigan a funcionarios públicos a cargo del manejo del fuego
El incendio, que fue detectado el 9 de diciembre de 2025 en el brazo sur del Lago Menéndez, se extendió con el correr de las semanas hacia la jurisdicción de Chubut y mantiene en alerta a localidades cercanas.
Según el comunicado oficial del Ministerio Público Fiscal, la pesquisa apunta a revisar la actuación de las autoridades responsables del manejo del fuego, en un expediente encabezado por el fiscal federal Santiago Roldán (sede fiscal descentralizada de Esquel).
"La investigación se encuentra en curso cuidando a la vez de no afectar las tareas de combate del fuego que actualmente se están llevando a cabo", indicaron desde la Sede Fiscal Descentralizada Esquel del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
Entre los posibles delitos mencionados en las denuncias que se incorporaron al expediente aparecen figuras como incumplimiento de los deberes de funcionario público, además de otras hipótesis vinculadas a eventuales responsabilidades penales y ambientales.
Las denuncias que activaron la investigación
De acuerdo con la información oficial, a las actuaciones se agregó una denuncia presentada el 9 de enero por ciudadanos que solicitaron que se investigue la posible comisión de delitos vinculados a la respuesta estatal frente al incendio.
También el 22 de enero, se sumó una presentación de la Asociación de Pobladores de la Reserva Los Alerces, que planteó delitos como abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos, en un contexto que describieron como de "imprudencia, negligencia e inobservancia" de reglamentos y leyes.
En paralelo, la fiscalía informó que ya se solicitaron informes a la Administración de Parques Nacionales y al Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Además, interviene la Brigada de Investigación de Incendios Forestales del Departamento Técnico Investigativo de la Policía Federal Argentina, que suele actuar en pericias para determinar dinámicas del fuego y reconstrucciones técnicas.
Por ahora, el expediente busca reunir evidencia documental y técnica para establecer si existieron omisiones o fallas atribuibles penalmente a quienes tenían responsabilidades en la gestión del operativo.
El fuego no para
Para este miércoles se prevé una temperatura máxima de 27°C y una humedad relativa mínima del 40%, con vientos de entre 5 y 15 km/h, de direcciones variables, predominando del oeste.
Dichos vientos podrían incrementarse hacia el mediodía, alcanzando velocidades de entre 20 y 30 km/h, con ráfagas predominantes del oeste y sudoeste.
En cuanto a los trabajos, este miércoles se llevarán adelante las mismas tareas, con igual distribución de personal en los distintos sectores, a excepción del sector Los Murmullos, donde se incorporarán nueve brigadistas de la provincia de San Juan.
Durante la jornada también se sumará personal de la Base Corcovado, con cinco brigadistas equipados con herramientas manuales y equipos de agua. En ese mismo sector, a primera hora, se contará con apoyo de medios aéreos, siempre que las condiciones de visibilidad permitan las operaciones.
De acuerdo al relevamiento técnico realizado este martes, durante los próximos días las condiciones de peligro continuarán siendo elevadas: la temperatura se mantendrá sin cambios y se registrarán episodios de viento intenso.
Asimismo, existe una baja probabilidad de lluvias, lo que implicará la continuidad del despliegue de maquinaria, medios aéreos, recursos técnicos, logísticos y personal de apoyo, enmarcados en el dispositivo coordinado entre la Provincia, los organismos nacionales y brigadistas y bomberos de distintas jurisdicciones.
El pedido de los gobernadores de la Patagonia
Tal como informó Urgente24 ayer, los gobernadores de la Patagonia pidieron al Gobierno de Javier Milei incorporar con urgencia al temario de sesiones extraordinarias del mes de febrero el tratamiento de la Ley de Emergencia Ígnea a partir de la crítica situación que se vive en la Patagonia, con más de 230 hectáreas arrasadas por el fuego.
