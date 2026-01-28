Actualmente Marley atraviesa un momento de transición profesional, con la televisión todavía como eje pero con la mirada puesta en nuevos formatos. En una entrevista con Teleshow, el conductor detalló cómo continuará su carrera entre la pantalla chica y el streaming.
ENTRE LO VIEJO Y LO NUEVO
Marley se adapta al streaming sin perder su esencia televisiva: "El ridículo es lo mío"
Tras su debut en LUZU TV con Florencia Peña, Marley analizó las diferencias entre generaciones y apuesta a nuevos proyectos digitales en su carrera profesional.
Mientras Gran Hermano vuelve a ocupar la pantalla central de Telefe, el comunicador piensa en lo que viene. Por un lado, confirmó que Por el mundo seguirá al aire desde agosto por su buen rendimiento y que la despedida será a lo grande: “Nos vamos a despedir, si todo sale bien, con Luisana Lopilato y Darío en Colorado, en Estados Unidos”. “Tengo ganas de hacer un programa de juegos, es un formato nuevo, inventado”, explicó posteriormente, aunque reconoció que primero deberá pasar la prueba del piloto.
Asimismo, el streaming aparece como otro espacio en expansión dentro de su carrera. Tras la experiencia compartida con Florencia Peña mediante LUZU TV, adelantó: “La idea es hacer algo con LUZU y continuar después de esta experiencia que la pasamos superbien”. Sobre las diferencias generacionales, reflexionó: “Ellos hacen silencio, se callan. Yo no puedo hacerlo, no puedo dejar el hueco”, dejando en claro que todavía conserva el ritmo intenso de la televisión.
Lejos de renegar de su estilo, reafirmó aquello que lo define desde hace años. Al hablar de una posible continuidad con su amiga, destacó que siguen apelando al mismo humor que los hizo populares: “Hacemos noticias falsas, publicidades, nos disfrazamos y hacemos una actuación en vivo”. Y cerró con una definición que resume su escencia: “El ridículo es lo mío. Vivo feliz cuando me dejan hacer el ridículo”.
Marley llamó a Susana Giménez para negar rumores de peleas
Hace algunos días Marley aprovechó el ciclo El show del verano para llamar a Susana Giménez y así dejar en claro que no se había peleado.
"Me mandan mensajes los periodistas de espectáculos y me dicen: 'Te peleaste con Susana. Explicame por qué'. Yo no me enteré nunca que me pelee con Susana", expresó entre risas.
Ver publicación en X
Fue en ese entonces que desde el equipo lo desafiaron a que llamara a la diva al aire para evidenciar que siguen siendo amigos y el conductor no se negó.
"Me dijo Marley el otro día cuando lo llamé que habían dicho que estábamos peleados. Pero escuchame una cosa, yo creo que no nació alguien que pueda pelearse con Marley", expresó con seguridad para despejar cualquier tipo de duda.
