Marley se adapta al streaming sin perder su esencia televisiva: "El ridículo es lo mío"

"Me mandan mensajes los periodistas de espectáculos y me dicen: 'Te peleaste con Susana. Explicame por qué'. Yo no me enteré nunca que me pelee con Susana", expresó entre risas.





image Marley llamó a Susana Giménez para aclarar que no se pelearon.



Ver publicación en X



Fue en ese entonces que desde el equipo lo desafiaron a que llamara a la diva al aire para evidenciar que siguen siendo amigos y el conductor no se negó.

"Me dijo Marley el otro día cuando lo llamé que habían dicho que estábamos peleados. Pero escuchame una cosa, yo creo que no nació alguien que pueda pelearse con Marley", expresó con seguridad para despejar cualquier tipo de duda.

