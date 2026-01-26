Contra las paredes: Mark Zuckerberg irá a juicio por adicción adolescente a Instagram

Cabe recordar el caso de Snapchat que llegó a un acuerdo previo a todo. En este sentido, Snapchat llegó a un acuerdo para acabar con demandas por las que debía comparecer a finales de enero.

Las empresas se defienden

Meta niega todas las acusaciones. En un comunicado, la compañía afirma que los abogados presentarán "una imagen intencionadamente engañosa" con citas fuera de contexto. YouTube y TikTok también rechazan las demandas y destacan las medidas de seguridad que implementaron para proteger a menores.

image

Una encuesta reciente del Wall Street Journal revela que el 71% de los estadounidenses apoya prohibir redes sociales para menores de 16 años.

El veredicto podría cambiar para siempre cómo funcionan estas plataformas.

