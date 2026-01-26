Un jurado en Los Ángeles está a punto de resolver una pregunta que millones de padres se hacen: ¿Instagram, TikTok y otras redes sociales están enfermando a los adolescentes? Esta semana arranca un juicio histórico que pone contra las cuerdas a gigantes como Meta, YouTube... Y sí, a Mark Zuckerberg.
HISTÓRICO
Contra las paredes: Mark Zuckerberg irá a juicio por adicción adolescente a Instagram
Acusaron a Meta, TikTok, Instagram y YouTube de diseñar productos adictivos que arruinan la salud mental de los jóvenes. Mark Zuckerberg bajo la lupa.
Quizás te interese leer: Elon Musk acorralado: Comisión Europea investiga a X por imágenes sexualizadas
Más de 5.000 demandas esperan su turno por Mark Zuckerberg
El caso lo inició una joven identificada como KGM en los documentos judiciales. Ella asegura que el uso de redes sociales durante su adolescencia le provocó dismorfia corporal, pensamientos suicidas, ansiedad, adicción y depresión. Su abogado, Mark Lanier, afirma que las plataformas diseñaron funciones como el scroll infinito y la reproducción automática para atrapar a los usuarios jóvenes.
No es un caso aislado. Solo en California hay más de 3.000 demandas similares contra plataformas de redes sociales. Otros 2.000 casos aguardan en tribunales federales. Distritos escolares y fiscales generales también reclaman indemnizaciones millonarias.
Según The Wall Street Journal, el escenario recuerda a los juicios contra las tabacaleras y farmacéuticas por la epidemia de opioides. Los demandantes sostienen que tienen documentos internos que prueban que las empresas conocían la naturaleza adictiva de sus productos. Mark Zuckerberg, CEO de Meta, y Adam Mosseri, director de Instagram, están citados a declarar en el juicio de seis semanas.
Cabe recordar el caso de Snapchat que llegó a un acuerdo previo a todo. En este sentido, Snapchat llegó a un acuerdo para acabar con demandas por las que debía comparecer a finales de enero.
Las empresas se defienden
Meta niega todas las acusaciones. En un comunicado, la compañía afirma que los abogados presentarán "una imagen intencionadamente engañosa" con citas fuera de contexto. YouTube y TikTok también rechazan las demandas y destacan las medidas de seguridad que implementaron para proteger a menores.
Una encuesta reciente del Wall Street Journal revela que el 71% de los estadounidenses apoya prohibir redes sociales para menores de 16 años.
El veredicto podría cambiar para siempre cómo funcionan estas plataformas.
-------------------------------------------------------
Más noticias en Urgente24
La miniserie de 6 capítulos que se consume en una noche
Techint pierde una licitación clave porque sus precios son elevados: ¿Protección o subsidio?
Infierno 2026: El lunes 26/01 la temperatura podría rozar los 40°C en el AMBA
Toyota lanza su auto más "barato": Este es el precio del Yaris Cross en 2026
Toyota en modo bomba: Yaris Cross abre preventa y amenaza con apropiarse del ranking 2026