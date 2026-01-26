América Latina encabeza el ranking de inversiones mineras, la oportunidad para Argentina

La oportunidad de Argentina

En este contexto, América Latina no solo exhibe abundancia de recursos, sino también una estructura geológica única. El llamado “Triángulo del Litio”, que abarca Argentina, Chile y Bolivia, concentra aproximadamente el 68% de las reservas mundiales de litio, el mineral clave para las baterías de iones de litio que alimentan desde teléfonos inteligentes hasta automóviles eléctricos.

China, motor clave de financiamiento

La presencia de capital asiático es particularmente notable. Empresas chinas, que dominan la refinación global de litio —aproximadamente el 70% de la oferta mundial— han invertido más de US$ 16.000 millones en proyectos de litio sudamericanos entre 2018 y 2024.

Además, la inversión extranjera directa de China en extracción de litio en la región se ha cuadruplicado desde 2020, según datos del China Global Investment Tracker.

Este flujo de capital no solo se limita al litio. Países como Brasil, Perú y México también cuentan con reservas de minerales base y críticos, ampliando la cartera de oportunidades para los inversionistas globales.

En Brasil, por ejemplo, se encuentran las segundas mayores reservas de tierras raras del mundo, aunque la producción actualmente es limitada debido a desafíos técnicos y comerciales, según publicó Oilprice. Se cree que Estados Unidos está en tratativas con Brasil para impulsar proyectos en minería y disminuir su dependencia de China.

Desafíos y apuestas regionales

A pesar del auge, el desarrollo de la minería enfrenta desafíos estructurales. Largos tiempos de obtención de permisos, brechas de infraestructura, alta intensidad de capital y cierta incertidumbre política pueden retrasar la puesta en marcha de proyectos.

Además, la concentración de la minería en pocas regiones del mundo plantea riesgos para las cadenas de suministro globales.

Para contrarrestar estos obstáculos, iniciativas interinstitucionales están comenzando a tomar forma. En 2024, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Unión Europea lanzaron un programa conjunto para promover inversiones responsables y el desarrollo de cadenas de valor de minerales críticos en América Latina y el Caribe, con contribuciones significativas por parte de la UE.

El futuro de la minería latinoamericana

El dinamismo actual sugiere que América Latina no solo seguirá atrayendo inversiones, sino que también podría consolidarse como un eje estratégico en la transición energética global. Países de la región buscan avanzar más allá de la simple extracción, desarrollando capacidades de refinación y procesamiento para agregar valor local y captar más beneficios económicos.

