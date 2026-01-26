América Latina se convirtió en el epicentro de un fenómeno que está remodelando el mapa de las inversiones mineras a nivel mundial. Según datos recientes, la región absorbió el 74% del valor total de fusiones y adquisiciones mineras durante los primeros tres trimestres de 2025, dados sus vastos depósitos de minerales críticos y menores costos operativos respecto a otras regiones.
MINERÍA
América Latina encabeza el ranking de inversiones mineras, la oportunidad para Argentina
América Latina registró el 74% de las fusiones y adquisiciones mineras en el acumulado al tercer trimestre de 2025. Una región podría ser clave para Argentina.
El análisis proviene del Informe Barómetro de Minerales del Futuro 2025, elaborado por McKinsey & Company junto con el Future Minerals Forum, que estudia la preparación de las distintas cadenas de suministro en regiones como África, Medio Oriente Central y Asia Central, y la propia América Latina.
Los datos reflejan una oleada de inversiones y acuerdos que consolidan a la región como un destino preferido para capitales globales en busca de recursos esenciales para la transición energética y la tecnología.
Un auge impulsado por minerales críticos
El motor detrás de este interés es la creciente demanda global de minerales críticos —como litio, cobre, níquel, cobalto y tierras raras— que son fundamentales en la fabricación de baterías, vehículos eléctricos, equipos de energía renovable y aparatos electrónicos.
Un informe del International Energy Forum estima que esta demanda podría aumentar de 28 millones de toneladas en 2021 a casi 41 millones de toneladas en 2040, y que se requerirán alrededor de US$ 5 billones en inversiones acumuladas para 2035 para satisfacerla.
La oportunidad de Argentina
En este contexto, América Latina no solo exhibe abundancia de recursos, sino también una estructura geológica única. El llamado “Triángulo del Litio”, que abarca Argentina, Chile y Bolivia, concentra aproximadamente el 68% de las reservas mundiales de litio, el mineral clave para las baterías de iones de litio que alimentan desde teléfonos inteligentes hasta automóviles eléctricos.
China, motor clave de financiamiento
La presencia de capital asiático es particularmente notable. Empresas chinas, que dominan la refinación global de litio —aproximadamente el 70% de la oferta mundial— han invertido más de US$ 16.000 millones en proyectos de litio sudamericanos entre 2018 y 2024.
Además, la inversión extranjera directa de China en extracción de litio en la región se ha cuadruplicado desde 2020, según datos del China Global Investment Tracker.
Este flujo de capital no solo se limita al litio. Países como Brasil, Perú y México también cuentan con reservas de minerales base y críticos, ampliando la cartera de oportunidades para los inversionistas globales.
En Brasil, por ejemplo, se encuentran las segundas mayores reservas de tierras raras del mundo, aunque la producción actualmente es limitada debido a desafíos técnicos y comerciales, según publicó Oilprice. Se cree que Estados Unidos está en tratativas con Brasil para impulsar proyectos en minería y disminuir su dependencia de China.
Desafíos y apuestas regionales
A pesar del auge, el desarrollo de la minería enfrenta desafíos estructurales. Largos tiempos de obtención de permisos, brechas de infraestructura, alta intensidad de capital y cierta incertidumbre política pueden retrasar la puesta en marcha de proyectos.
Además, la concentración de la minería en pocas regiones del mundo plantea riesgos para las cadenas de suministro globales.
Para contrarrestar estos obstáculos, iniciativas interinstitucionales están comenzando a tomar forma. En 2024, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Unión Europea lanzaron un programa conjunto para promover inversiones responsables y el desarrollo de cadenas de valor de minerales críticos en América Latina y el Caribe, con contribuciones significativas por parte de la UE.
El futuro de la minería latinoamericana
El dinamismo actual sugiere que América Latina no solo seguirá atrayendo inversiones, sino que también podría consolidarse como un eje estratégico en la transición energética global. Países de la región buscan avanzar más allá de la simple extracción, desarrollando capacidades de refinación y procesamiento para agregar valor local y captar más beneficios económicos.
Más noticias en Urgente24
La miniserie de 6 capítulos que se consume en una noche
Techint pierde una licitación clave porque sus precios son elevados: ¿Protección o subsidio?
Infierno 2026: El lunes 26/01 la temperatura podría rozar los 40°C en el AMBA
Toyota lanza su auto más "barato": Este es el precio del Yaris Cross en 2026
Toyota en modo bomba: Yaris Cross abre preventa y amenaza con apropiarse del ranking 2026