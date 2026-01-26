La bomba en Liverpool estalló este lunes, cuando trascendió que la dirigencia del Liverpool se reunió con el que sería el reemplazante del Arne Slot en el banco. Esto no fue lo único que sorprendió, sino que lo que más llamó la atención es que el “nuevo DT” (asumiría cuando finalice esta temporada y despidan al actual entrenador) ya les pidió una figura mundial para fichar. Todo se mueve a espaldas de Arne Slot.
BOMBAZO
Liverpool: Increíble, Arne Slot todavía es el DT y ya le consiguieron reemplazante
El entrenador del Liverpool tiene los días contados, la dirigencia contactó a su reemplazante, y este ya pidió una figura mundial.
Liverpool contratará un DT despedido de un gigante de Europa
En Liverpool ya entendieron que Arne Slot tiene las horas contadas en el banquillo de los rojos. La mala temporada actual hace que la dirigencia quiera un cambio de rumbo, y para no entrar en un interinato dejarán al actual DT, al cual despedirán al final de la temporada y luego contratarán a Xabi Alonso. Sí nada más y nada menos que el entrenador que duró casi nada en el Real Madrid.
Xabi Alonso había hecho lo imposible con el Bayer Leverkusen y después de esa fantástica temporada emigró al Real Madrid, donde tuvo un paso fugaz, y Florentino Pérez entendió que no estaba maduro para el Merengue. Fue despedido, pero ahora Liverpool, su ex club como jugador, lo quiere contratar como reemplazante de Arne Slot por la pésima temporada del primer equipo.
La dirigencia habría tenido una reunión con Xabi Alonso para aprovechar que está libre y contratarlo, ya que quieren si o si al español y no quieren que se le escape a otro club. En dicha reunión se impusieron condiciones y una de las del ex jugador del Liverpool fue la contratación de una figura del Bayern Múnich.
Xabi Alonso quiere que el Liverpool contrate a Michael Olise para la próxima temporada. El futbolista de 24 años nacido en el Reino Unido pero que representa a la Selección de Francia tuvo una gran temporada hasta ahora, ya que jugó 30 partidos, anotó 13 goles y dio 18 asistencias, siendo una de las figuras del equipo bávaro.
Por estas tierras se lo conoce por haber hecho el gol agónico (84 minutos) con el que el Bayern Múnich apenas le ganó a Boca 2 a 1 en el Mundial de Clubes. El representante de Francia tuvo un gran partido y cuando Boca más complicaba al Bayern apareció con una gran jugada individual para poner el definitivo 2 a 1 a 6 minutos del final.
Todo se mueve a espaldas del pobre Arne Slot, que luego de este trascendido seguramente encarará a la dirigencia del Liverpool para pedir explicaciones, al fin y al cabo, sigue siendo el DT del Liverpool y lo que hizo la dirigencia es de una falta de códigos total.
