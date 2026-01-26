Liverpool: Increíble, Arne Slot todavía es el DT y ya le consiguieron reemplazante

Por estas tierras se lo conoce por haber hecho el gol agónico (84 minutos) con el que el Bayern Múnich apenas le ganó a Boca 2 a 1 en el Mundial de Clubes. El representante de Francia tuvo un gran partido y cuando Boca más complicaba al Bayern apareció con una gran jugada individual para poner el definitivo 2 a 1 a 6 minutos del final.

Todo se mueve a espaldas del pobre Arne Slot, que luego de este trascendido seguramente encarará a la dirigencia del Liverpool para pedir explicaciones, al fin y al cabo, sigue siendo el DT del Liverpool y lo que hizo la dirigencia es de una falta de códigos total.

+ de Golazo24

Champions League: Los tres campeones que pueden quedar afuera en primera fase

Barcelona: Increíble confesión de Laporta: "Eligió irse al PSG"

Gracias a Montiel, River Plate venció a Barracas y arrancó el 2026 con una sonrisa