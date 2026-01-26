Parece que el karma de Lionel Messi persigue a Joan Laporta, presidente del Barcelona. Así como sucedió hace ya algunos años con el astro argentino que terminó emigrando al PSG, hoy otro jugador eligió seguir el camino del argentino, una de sus máximas promesas que le cerró la puerta al blaugrana a pesar de las mejoras en su contrato.
Barcelona: Increíble confesión de Laporta: "Eligió irse al PSG"
Al igual que Lionel Messi hace algunos años, Barcelona pierde otro jugador que seguirá en el PSG. Laporta explotó, Flick también.
La joven promesa que dejó el Barcelona y se suma al PSG
El hombre en cuestión es Pedro Fernández, más conocido como Dro Fernández. El joven que cumplió 18 años este 12 de enero y fue formado en La Masía decidió ejecutar la cláusula de rescisión de 6 millones de euros más los impuestos (llega a 8.5 millones de euros) y marcharse de esa forma al PSG. En Barcelona están que arden, desde Laporta hasta Flick.
El máximo responsable de todo esto es el entrenador del PSG, un hombre de la casa Barcelona, Luís Enrique, por lo que este robo de una gran promesa como Dro Fernández se lo puede considerar como una máxima traición, ya que el ex jugador y entrenador de Barcelona tuvo mucho que ver en el traspaso.
Luis Enrique llamó al joven jugador y le tiró sobre la mesa todo lo que tenía planeado para él, un papel importante en el primer equipo, algo que en Barcelona no tenía, ya que solo había jugado 3 partidos en todo el 2025 y el futbolista quería más protagonismo, además de un mejor contrato. Luego de esta charla Fernández no quiso saber más nada con Barcelona, no se sentó ni a hablar de renegociar y por eso arden en todo el club.
Laporta fue el que primero habló y destruyó al jugador: “Ya lo hablaremos cuando esté hecho del todo. Él ha anunciado que no continuará. Es una situación desagradable. Podremos reconducir la situación tal como se había planteado. Ha sido una sorpresa”.
De esta forma dejó en claro su descontento, pero el que estaba peor de furioso era el entrenador alemán Hansi Flick ya que debido a esta decisión del jugador decidió hacer una declaración directa a todos los jugadores de La Masía, la cual algunos tomaron como amenaza.
El alemán dijo: “Le diría a los jugadores de La Masía que les damos la oportunidad, que esto es el FC Barcelona. Tienes que estar en el club si quieres jugar en el FC Barcelona. Es lo que quiero decir a todos, los que estén con nosotros ahora y los que estarán. Tienen que vivir por estos colores. Es lo que quiero ver y a los jugadores como los demás no los quiero en mi equipo”.
Así el alemán alertó al resto de los jugadores de La Masía sobre lo que se espera de ellos, y lo dejó más que claro, el que no quiera al club que se marche.
¿Quién es Dro Fernández?
El joven nacido en la ciudad española de Nigrán es un mediocampista ofensivo. Se formó en las infantiles del ED Val Miñor Nigrán para luego pasar a La Masía donde se formó en todas las divisiones inferiores.
Luego pasó al filial, donde debutó en la temporada 24/25, allí sus actuaciones le valieron que en la temporada siguiente lo suban al equipo principal donde llegó a debutar en septiembre de 2025 en el triunfo por 2 a 1 ante la Real sociedad. Pero luego de esto apenas tuvo dos partidos más en el equipo principal, lo que habría sido el detonante para que el jugador deje el Barcelona ante el ofrecimiento de Luís Enrique.
El tiempo dirá se fue una decisión errónea del jugador o es otro futbolista que se le escapa a Barcelona por la ineficiencia de su presidente, el señor Joan Laporta, máximo responsable de la salida de la mayor figura que tuvo el club, Lionel Andrés Messi.
