Barcelona: Increíble confesión de Laporta: "Eligió irse al PSG"

De esta forma dejó en claro su descontento, pero el que estaba peor de furioso era el entrenador alemán Hansi Flick ya que debido a esta decisión del jugador decidió hacer una declaración directa a todos los jugadores de La Masía, la cual algunos tomaron como amenaza.

El alemán dijo: “Le diría a los jugadores de La Masía que les damos la oportunidad, que esto es el FC Barcelona. Tienes que estar en el club si quieres jugar en el FC Barcelona. Es lo que quiero decir a todos, los que estén con nosotros ahora y los que estarán. Tienen que vivir por estos colores. Es lo que quiero ver y a los jugadores como los demás no los quiero en mi equipo”.

Así el alemán alertó al resto de los jugadores de La Masía sobre lo que se espera de ellos, y lo dejó más que claro, el que no quiera al club que se marche.

image Dro Fernández, el joven futbolista que dejó Barcelona para caer en PSG.

¿Quién es Dro Fernández?

El joven nacido en la ciudad española de Nigrán es un mediocampista ofensivo. Se formó en las infantiles del ED Val Miñor Nigrán para luego pasar a La Masía donde se formó en todas las divisiones inferiores.

Luego pasó al filial, donde debutó en la temporada 24/25, allí sus actuaciones le valieron que en la temporada siguiente lo suban al equipo principal donde llegó a debutar en septiembre de 2025 en el triunfo por 2 a 1 ante la Real sociedad. Pero luego de esto apenas tuvo dos partidos más en el equipo principal, lo que habría sido el detonante para que el jugador deje el Barcelona ante el ofrecimiento de Luís Enrique.

El tiempo dirá se fue una decisión errónea del jugador o es otro futbolista que se le escapa a Barcelona por la ineficiencia de su presidente, el señor Joan Laporta, máximo responsable de la salida de la mayor figura que tuvo el club, Lionel Andrés Messi.

+ de Golazo24

Gracias a Montiel, River Plate venció a Barracas y arrancó el 2026 con una sonrisa

Lanús, 3er. triunfo visitante; y Estudiantes LP empató pese a 1 jugador más

Independiente, renovado de ilusiones, recibe al Estudiantes campeón de Domínguez: Hora, TV y formaciones