Barcelona es el nuevo campeón de la Supercopa de España 2026. En un partido atrapante, venció al Real Madrid por 3-2, y se consagró nuevamente con el título del certamen español. Al igual que en la edición del año pasado, volvió a vencer al Merengue y reafirmó su liderazgo en la tabla de máximos ganadores.
NEGOCIO REDONDO EN ARABIA SAUDITA
La millonada que embolsó Barcelona por ser campeón de la Supercopa de España
Barcelona venció 3-2 a Real Madrid en la final de la Supercopa de España 2026. El Blaugrana -también el Merengue-, se vuelve con bolsillos llenos de Arabia.
Para el Barcelona marcaron Raphina, Lewandowski y nuevamente Raphina, mientras que para Real Madrid descontaron Vinicuis y Gonzalo García.
El partido se disputó en el Estadio King Abdullah Sport City, de la ciudad de Yeda, en Arabia Saudita. Desde 2020 que la Supercopa de España se juega en tierras saudíes, en un acuerdo multimillonario que la RFEF -Real Federación Española de Fútbol, casa madre del fútbol- estableció.
Los inagotables 51 millones de euros de Arabia Saudita por tener la Supercopa de España
La RFEF recibe en sus arcas unos 51 millones de euros por llevar el torneo a Arabia Saudita, un ingreso demasiado tentador como para no plantearse quitarle a los hinchas de los clubes participantes la posibilidad de ver a sus equipos en su propia tierra.
De esos 51 millones, los cuatro equipos que participaron de la Supercopa de España se llevaron su tajada correspondiente. Está establecido, por acuerdo, que los más laureados -es decir, Real Madrid y Barcelona, en este caso-, se lleven una mayor porción de ingresos en relación a la cantidad de títulos obtenidos en su historia.
En esa línea, el siguiente más convocante es Atlético de Madrid. El conjunto Colchonero, que perdió 2-1 ante su clásico rival de la capital española, se volvió al país con: 2 millones de euros embolsados solo por participar, más otros 800.000 como 'premio' por haber llegado a la semifinal.
Athletic Club, el otro semifinalista y el menos populoso de los cuatro participantes, se quedó con: 850.000 euros solo por participar, más otros 800.000 como 'premio' por jugar la semi. El elenco de Bilbao fue arrollado 5-0 por el equipo blaugrana.
Cuántos millones se llevaron Barcelona y Real Madrid por participar de la Supercopa de España 2026
Solo por participar, Barcelona y Real Madrid vieron ingresos en sus arcas de 6 millones de euros cada uno. Pero, lógicamente, uno sacó diferencia por sobre el otro tras retener el título.
El club catalán se quedó, además, con 2 millones de euros por ser campeón. El club blanco, por ser subcampeón, con 1,4 millones de euros. En total:
- Barcelona: 8 millones de euros
- Real Madrid: 7,4 millones de euros
