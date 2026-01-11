La millonada que embolsó Barcelona por ser campeón de la Supercopa de España

2026_01_260111825 Barcelona sumó su título de Supercopa de España número 16 FOTO NA: @FCBarcelona

En esa línea, el siguiente más convocante es Atlético de Madrid. El conjunto Colchonero, que perdió 2-1 ante su clásico rival de la capital española, se volvió al país con: 2 millones de euros embolsados solo por participar, más otros 800.000 como 'premio' por haber llegado a la semifinal.

Athletic Club, el otro semifinalista y el menos populoso de los cuatro participantes, se quedó con: 850.000 euros solo por participar, más otros 800.000 como 'premio' por jugar la semi. El elenco de Bilbao fue arrollado 5-0 por el equipo blaugrana.

Cuántos millones se llevaron Barcelona y Real Madrid por participar de la Supercopa de España 2026

Solo por participar, Barcelona y Real Madrid vieron ingresos en sus arcas de 6 millones de euros cada uno. Pero, lógicamente, uno sacó diferencia por sobre el otro tras retener el título.

2026_01_260111825 El Clásico se quedó, una vez más, en manos catalanas FOTO NA:@realmadrid

El club catalán se quedó, además, con 2 millones de euros por ser campeón. El club blanco, por ser subcampeón, con 1,4 millones de euros. En total:

Barcelona: 8 millones de euros

Real Madrid: 7,4 millones de euros

