En un movimiento que redefine el equilibrio geopolítico de América Latina, el presidente de USA, Donald Trump, anunció este domingo el cese total del flujo de crudo y recursos financieros desde Venezuela hacia Cuba. Según reportó el New York Times, esta medida se produce tras la caída del régimen de Nicolás Maduro y la intervención militar estadounidense en Caracas.
"TRUMPTIMÁTUM"
Donroe al palo sobre Cuba: Trump corta el petróleo venezolano y conmina a La Habana
Trump anuncia el fin total del envío de petróleo de Venezuela a Cuba y lanza un fuerte ultimátum a La Habana. Detalles del anuncio
"No habrá más: CERO": El fin del subsidio energético
A través de su plataforma Truth Social, Trump fue contundente respecto al fin de la alianza energética que sostuvo a la isla durante décadas. El mandatario aseguró que, con el control de Caracas, los recursos venezolanos dejarán de ser desviados para sostener al gobierno cubano.
"¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA: CERO!", sentenció el mandatario en un mensaje redactado en mayúsculas que ha generado una onda de choque en los mercados energéticos del Caribe.
El presidente fundamentó esta decisión argumentando que los servicios de seguridad que Cuba proporcionaba a Venezuela ya no tienen lugar bajo la nueva administración protegida por Washington. Trump afirmó que la mayoría de los agentes cubanos en territorio venezolano fueron neutralizados tras la ofensiva militar de la semana pasada.
Alerta Cuba
Más allá del bloqueo de recursos, el anuncio funciona como una advertencia diplomática severa. La administración Trump busca forzar una negociación directa con el gobierno cubano bajo nuevas condiciones de presión extrema.
Claves del anuncio de Trump
Seguridad regional: El mandatario afirmó que Venezuela ya no necesita "extorsionadores" porque ahora cuenta con la protección del ejército de EE. UU., al que calificó como "el más poderoso del mundo (¡con diferencia!)".
Negociación forzosa: Trump instó a La Habana a alcanzar un acuerdo "antes de que sea demasiado tarde", sugiriendo consecuencias inminentes si la isla no accede a los términos de Washington.
Reconfiguración del mapa político: La medida representa un golpe crítico para la economía cubana, que depende casi exclusivamente del petróleo venezolano para la generación eléctrica y el consumo interno.
Subsidios: Impacto en la economía cubana
El New York Times subraya que este corte de suministros es un "golpe de gracia" para la ya debilitada infraestructura de la isla. Sin el soporte de Caracas, Cuba enfrenta una crisis energética sin precedentes. La Casa Blanca, por su parte, reafirmó su compromiso de asegurar que la riqueza de Venezuela no vuelva a ser utilizada para financiar a la administración cubana.
Más noticias en Urgente24
La miniserie de 6 capítulos que todos buscan en Netflix
Rutas privadas: Peajes antes que obras en los Tramos Oriental y Conexión
Furor por la nueva billetera virtual que rinde más y destronó a Mercado Pago
Gallardo le abrió la puerta y River vendió a un campeón del mundo
La miniserie que enamoró a toda la crítica y se ve en tiempo récord