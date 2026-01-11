urgente24
MUNDO Donald Trump > Cuba > subsidio

"TRUMPTIMÁTUM"

Donroe al palo sobre Cuba: Trump corta el petróleo venezolano y conmina a La Habana

Trump anuncia el fin total del envío de petróleo de Venezuela a Cuba y lanza un fuerte ultimátum a La Habana. Detalles del anuncio

11 de enero de 2026 - 12:30
Izq.: Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, durante una sesión plenaria de la cumbre BRICS en Río de Janeiro, Brasil, el 07/07/2025; Der.: Secretario de Estado de USA, Marco Rubio, en Mar-a-Lago en Palm (Beach, Florida), el 03/01/2026. El 11/01/2026&nbsp;Donald Trump reiteró en redes sociales que Rubio, hijo de padres inmigrantes cubanos, será el próximo líder de Cuba.

Izq.: Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, durante una sesión plenaria de la cumbre BRICS en Río de Janeiro, Brasil, el 07/07/2025; Der.: Secretario de Estado de USA, Marco Rubio, en Mar-a-Lago en Palm (Beach, Florida), el 03/01/2026. El 11/01/2026 Donald Trump reiteró en redes sociales que Rubio, hijo de padres inmigrantes cubanos, será el próximo líder de Cuba.

FOTO: MAURO PIMENTEL / AFP
A través de su plataforma Truth Social, Trump fue contundente respecto al fin de la alianza energética que sostuvo a la isla durante décadas. El mandatario aseguró que, con el control de Caracas, los recursos venezolanos dejarán de ser desviados para sostener al gobierno cubano. &nbsp;

A través de su plataforma Truth Social, Trump fue contundente respecto al fin de la alianza energética que sostuvo a la isla durante décadas. El mandatario aseguró que, con el control de Caracas, los recursos venezolanos dejarán de ser desviados para sostener al gobierno cubano.

 

En un movimiento que redefine el equilibrio geopolítico de América Latina, el presidente de USA, Donald Trump, anunció este domingo el cese total del flujo de crudo y recursos financieros desde Venezuela hacia Cuba. Según reportó el New York Times, esta medida se produce tras la caída del régimen de Nicolás Maduro y la intervención militar estadounidense en Caracas.

image
Con el recordatorio imperativo:

Con el recordatorio imperativo: "El régimen de Cuba está a punto de caer", Donald Trump prosigue en su derrotero colonialista extractivista sobre el mundo, con respaldo en la doctrina Donroe.

"No habrá más: CERO": El fin del subsidio energético

A través de su plataforma Truth Social, Trump fue contundente respecto al fin de la alianza energética que sostuvo a la isla durante décadas. El mandatario aseguró que, con el control de Caracas, los recursos venezolanos dejarán de ser desviados para sostener al gobierno cubano.

"¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA: CERO!", sentenció el mandatario en un mensaje redactado en mayúsculas que ha generado una onda de choque en los mercados energéticos del Caribe.

Seguir leyendo

El presidente fundamentó esta decisión argumentando que los servicios de seguridad que Cuba proporcionaba a Venezuela ya no tienen lugar bajo la nueva administración protegida por Washington. Trump afirmó que la mayoría de los agentes cubanos en territorio venezolano fueron neutralizados tras la ofensiva militar de la semana pasada.

Alerta Cuba

Más allá del bloqueo de recursos, el anuncio funciona como una advertencia diplomática severa. La administración Trump busca forzar una negociación directa con el gobierno cubano bajo nuevas condiciones de presión extrema.

Claves del anuncio de Trump

Seguridad regional: El mandatario afirmó que Venezuela ya no necesita "extorsionadores" porque ahora cuenta con la protección del ejército de EE. UU., al que calificó como "el más poderoso del mundo (¡con diferencia!)".

Negociación forzosa: Trump instó a La Habana a alcanzar un acuerdo "antes de que sea demasiado tarde", sugiriendo consecuencias inminentes si la isla no accede a los términos de Washington.

Reconfiguración del mapa político: La medida representa un golpe crítico para la economía cubana, que depende casi exclusivamente del petróleo venezolano para la generación eléctrica y el consumo interno.

Subsidios: Impacto en la economía cubana

El New York Times subraya que este corte de suministros es un "golpe de gracia" para la ya debilitada infraestructura de la isla. Sin el soporte de Caracas, Cuba enfrenta una crisis energética sin precedentes. La Casa Blanca, por su parte, reafirmó su compromiso de asegurar que la riqueza de Venezuela no vuelva a ser utilizada para financiar a la administración cubana.

Más noticias en Urgente24

La miniserie de 6 capítulos que todos buscan en Netflix

Rutas privadas: Peajes antes que obras en los Tramos Oriental y Conexión

Furor por la nueva billetera virtual que rinde más y destronó a Mercado Pago

Gallardo le abrió la puerta y River vendió a un campeón del mundo

La miniserie que enamoró a toda la crítica y se ve en tiempo récord

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES