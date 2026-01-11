Donroe al palo sobre Cuba: Trump corta el petróleo venezolano y conmina a La Habana

Claves del anuncio de Trump

Seguridad regional: El mandatario afirmó que Venezuela ya no necesita "extorsionadores" porque ahora cuenta con la protección del ejército de EE. UU., al que calificó como "el más poderoso del mundo (¡con diferencia!)".

Negociación forzosa: Trump instó a La Habana a alcanzar un acuerdo "antes de que sea demasiado tarde", sugiriendo consecuencias inminentes si la isla no accede a los términos de Washington.

Reconfiguración del mapa político: La medida representa un golpe crítico para la economía cubana, que depende casi exclusivamente del petróleo venezolano para la generación eléctrica y el consumo interno.

Subsidios: Impacto en la economía cubana

El New York Times subraya que este corte de suministros es un "golpe de gracia" para la ya debilitada infraestructura de la isla. Sin el soporte de Caracas, Cuba enfrenta una crisis energética sin precedentes. La Casa Blanca, por su parte, reafirmó su compromiso de asegurar que la riqueza de Venezuela no vuelva a ser utilizada para financiar a la administración cubana.

Más noticias en Urgente24

La miniserie de 6 capítulos que todos buscan en Netflix

Rutas privadas: Peajes antes que obras en los Tramos Oriental y Conexión

Furor por la nueva billetera virtual que rinde más y destronó a Mercado Pago

Gallardo le abrió la puerta y River vendió a un campeón del mundo

La miniserie que enamoró a toda la crítica y se ve en tiempo récord