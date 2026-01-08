Rumor de colapso: A Cuba le quedan reservas de combustible para 4 días

cuba

Repensar Cuba

Con Donald Trump controlando Venezuela, Cuba ha perdido a uno de sus principales patrocinadores económicos y proveedores de petróleo. La isla, ya en una situación económica desesperada, enfrentará problemas financieros aún más graves a menos que encuentre otro gobierno dispuesto a suministrarle el petróleo que antes recibía de Venezuela, cuya importación, hasta hace 1 semana, intercambiaba por dinero y personal.

Cuba ha evitado el colapso durante décadas, pero la captura de Maduro representa quizás la mayor amenaza para el régimen desde la caida de la exUnión Soviética.

Y un Estado fallido podría conducir a un éxodo de cubanos que buscan refugio en Estados Unidos.

“Si la historia sirve de indicio, habría una migración masiva, la gente intentaría huir”, dijo Jeffrey DeLaurentis, exencargado de negocios de la embajada de USA en Cuba durante las administraciones de Barack Obama y Joe Biden. “Basta con observar la situación en la isla en los últimos 3 o 4 años”.

Esa preocupación ha sido “un argumento contra la caída del Estado en ausencia de algo que lo reemplace, porque ¿a dónde va la gente?”, dijo Ricardo Zúñiga, uno de los pilares de los esfuerzos de la Administración Obama para reabrir las relaciones con Cuba.

La Administración Donald Trump ha mostrado poco interés en acoger a los inmigrantes cubanos y en mayo la Corte Suprema le dio luz verde para deportar a quienes ingresaron legalmente a USA bajo los programas de “libertad condicional humanitaria” implementados durante la Administración Biden.

Elliott Abrams, ex representante especial para Venezuela en la 1ra. Administración de Trump, instó a Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, a establecer un grupo de trabajo sobre Cuba "ahora mismo" para "pensar en una Cuba después de que caiga este régimen de 65 años", incluyendo el liderazgo, las necesidades de combustible, la asistencia de instituciones financieras internacionales, la situación del Ejército y de la policía.

“No tienen ningún plan para Venezuela, salvo depender de los matones actuales. Cuba será más difícil porque el régimen es más antiguo y, a diferencia de Venezuela, Cuba no tuvo cuarenta años de democracia, partidos políticos democráticos fuertes ni el recuerdo vivo de la libertad”, afirmó él en un correo electrónico a The Wall Street Journal.

Trump considera el colapso de Cuba como algo casi seguro y dijo que los cubanoestadounidenses "van a estar muy felices" con el fracaso de la isla, similar a las celebraciones vistas en Florida, Texas y otros lugares entre los venezolanoestadounidenses después de la captura de Maduro.

“Venezuela lleva años apoyando al régimen cubano, y Cuba ha perdido a su patrocinador”, declaró Simone Leeden, exsubsecretaria adjunta de Defensa durante el primer mandato de Trump. “Esa es la base de la declaración: Cuba se está derrumbando. Ya no hay benefactor financiero”.

Pero el equipo de Trump no ha hecho público qué sucederá después en Cuba y todavía enfrenta preguntas sobre cómo funcionará Venezuela bajo control estadounidense.

"No voy a hablar con ustedes sobre cuáles serán nuestros pasos futuros y cuáles serán nuestras políticas ahora mismo en este sentido", dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, en el programa 'Meet the Press' de NBC News.

La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, dijo que Trump “tiene muchas opciones a su disposición para seguir protegiendo nuestra patria de los narcóticos ilícitos que matan a decenas de miles de estadounidenses cada año” , repitiendo la respuesta que dio a las preguntas sobre un posible cambio de régimen en Colombia.

Pero Lawrence Gumbiner, encargado de negocios de la embajada estadounidense en Cuba durante la 1ra. Administración Trump, advirtió que la situación podría complicarse si no se cuenta con un aparato militar y de seguridad que la respalde.

“A medida que la economía sigue decayendo, y si la táctica de la administración es estrangular cada vez más, entonces creo que veremos a los cubanos tratando de hacer lo que han hecho durante décadas, que es salir cuando pueden, por mar, por aire, a México, a Centroamérica, a Estados Unidos como sea que puedan, solo para tener algún tipo de oportunidad económica”, dijo Gumbiner.

El gobierno cubano ha reconocido nuevos cortes de electricidad en los últimos días, pero también ha rechazado las insinuaciones de un colapso inminente. En una publicación en X, el canciller cubano, Bruno Rodríguez Padilla, acusó a Trump de "mostrar absoluta ignorancia sobre Cuba y repetir la agenda de mentiras de los políticos cubanoamericanos" al escribir el obituario político de La Habana.

Si bien la economía cubana se ha estancado, los movimientos de protesta en la isla no han logrado forzar ningún cambio político en La Habana, y las predicciones sobre la inminente caída del gobierno cubano son un rasgo característico de las casi 7 décadas de gobierno del régimen.

“Están jodidos, pero estar en quiebra no significa que estén a punto de colapsar”, dijo el ex representante Joe García, demócrata cubanoamericano y ex director de la Fundación Nacional Cubano Americana.

-----------------------

Más contenidos en Urgente24

Racing aceleró y va por un peso pesado del plantel de River

La miniserie de 8 capítulos ideal para arrancar el año

Israel en shock: Detalles de la muerte prematura del juez que investigaba a Netanyahu

Catherine Fulop y Delcy Rodríguez parejas de Fernando Carrillo; 60 % de ocupación en Mar del Plata

La Purga: Delcy Rodríguez despidió al 'cazaopositores' general Marcano Tábata