Viernes clave: Primer test del año para el gobierno de Javier Milei

El calendario financiero de enero obliga al gobierno de Javier Milei a enfrentar este viernes un pago de vencimientos de deuda por unos USD 4.200 millones, vinculados a bonos emitidos tras la reestructuración realizada en 2020. Se trata de compromisos heredados de aquel proceso, que incluyen títulos en dólares y euros con distintos plazos y que concentran una carga relevante en el arranque de 2026.

image Para afrontarlos, la estrategia oficial incluyó el acceso a financiamiento externo. Nación obtuvo una línea de crédito por USD 3.000 millones otorgada por un consorcio de seis bancos internacionales, con un plazo de un año y una tasa anual del 7,4%. De ese total, solo una parte será destinada al pago inmediato de los vencimientos, mientras que el remanente quedará en las cuentas del Banco Central.

"Kukitas queridos, ya no psicopatean a nadie. Deuda tomaban ustedes, porque tenían déficit", expresó el ministro de Economía, Luis Caputo, en sus redes al defender el préstamo REPO.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A ese esquema de financiamiento se sumarán USD 706 millones provenientes de la venta de participaciones en las centrales hidroeléctricas del Comahue. Ese ingreso, junto con movimientos internos de reservas y otras fuentes de liquidez, conforma el conjunto de recursos con los que el Ejecutivo buscará cubrir los pagos previstos en el corto plazo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.