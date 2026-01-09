Viernes clave: Primer test del año para el gobierno de Javier Milei

El calendario financiero de enero obliga al gobierno de Javier Milei a enfrentar este viernes un pago de vencimientos de deuda por unos USD 4.200 millones, vinculados a bonos emitidos tras la reestructuración realizada en 2020. Se trata de compromisos heredados de aquel proceso, que incluyen títulos en dólares y euros con distintos plazos y que concentran una carga relevante en el arranque de 2026.
Viral en U24: El viejo vínculo que vuelve a incomodar a Venezuela
La presidenta interina de Venezuela entregó hace una década 500.000 dólares a Donald Trump en un intento de acercamiento político previo a su llegada a la Casa Blanca.
El dinero fue enviado por Delcy Rodríguez a través de la subsidiaria venezolana CITGO, en una jugada que buscó tender puentes con el poder en Estados Unidos.
Así, Trump y Rodríguez ya se conocían mucho antes de la captura de Nicolás Maduro, un antecedente que hoy vuelve a generar ruido y suspicacias.
