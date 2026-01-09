urgente24
Viernes clave: Primer test del año para el gobierno de Javier Milei

La administración de Javier Milei  definió el esquema para cumplir con los pagos previstos en el calendario financiero.

La administración de Javier Milei  definió el esquema para cumplir con los pagos previstos en el calendario financiero.

El gobierno de Javier Milei enfrenta el primer vencimiento de deuda del año. La jornada también será fundamental para el peronismo.

9 de enero de 2026 - 09:58

El calendario financiero de enero obliga al gobierno de Javier Milei a enfrentar este viernes un pago de vencimientos de deuda por unos USD 4.200 millones, vinculados a bonos emitidos tras la reestructuración realizada en 2020. Se trata de compromisos heredados de aquel proceso, que incluyen títulos en dólares y euros con distintos plazos y que concentran una carga relevante en el arranque de 2026.

image

Para afrontarlos, la estrategia oficial incluyó el acceso a financiamiento externo. Nación obtuvo una línea de crédito por USD 3.000 millones otorgada por un consorcio de seis bancos internacionales, con un plazo de un año y una tasa anual del 7,4%. De ese total, solo una parte será destinada al pago inmediato de los vencimientos, mientras que el remanente quedará en las cuentas del Banco Central.

"Kukitas queridos, ya no psicopatean a nadie. Deuda tomaban ustedes, porque tenían déficit", expresó el ministro de Economía, Luis Caputo, en sus redes al defender el préstamo REPO.

A ese esquema de financiamiento se sumarán USD 706 millones provenientes de la venta de participaciones en las centrales hidroeléctricas del Comahue. Ese ingreso, junto con movimientos internos de reservas y otras fuentes de liquidez, conforma el conjunto de recursos con los que el Ejecutivo buscará cubrir los pagos previstos en el corto plazo.

Mientras 'Toto' logró conseguir los fondos necesarios para afrontar los pagos de deuda, distintos referentes del sector empresarial aguardan con expectativa que la estabilidad cambiaria se traduzca en algún momento en un crecimiento económico sostenido, de la mano de un alza del consumo, por ahora esquiva.

Por su parte, este viernes también será clave para el PJ bonaerense: se llevará adelante la primera reunión del año que empieza a dar los primeros pasos legales para los comicios del 15 de marzo. Máximo Kirchner y Axel Kicillof se disputan el control de partido. Se busca evitar los comicios mediante un acuerdo de unidad. El peronismo se reactiva.

Bienvenidos al VIVO matutino de Urgente24:

--------------------------

Viral en U24: El viejo vínculo que vuelve a incomodar a Venezuela

La presidenta interina de Venezuela entregó hace una década 500.000 dólares a Donald Trump en un intento de acercamiento político previo a su llegada a la Casa Blanca.

El dinero fue enviado por Delcy Rodríguez a través de la subsidiaria venezolana CITGO, en una jugada que buscó tender puentes con el poder en Estados Unidos.

Así, Trump y Rodríguez ya se conocían mucho antes de la captura de Nicolás Maduro, un antecedente que hoy vuelve a generar ruido y suspicacias.

La mesa política libertaria busca acelerar las reformas

La mesa política designada por el presidente Javier Milei volvió a reunirse este viernes con el objetivo de aprobar la Reforma Laboral.

Finalizado el encuentro, la senadora nacional, Patricia Bullrich, publicó un posteo en sus redes sociales: "Desayuno de trabajo con el Presidente para acelerar las reformas que están cambiando la Argentina. Decisión, coraje y rumbo claro. Lo que hace falta para transformar el país de verdad. Argentina va a ser ENORME y próspera. Y no hay vuelta atrás".

Comunicado: El BCRA canceló el Swap con Estados Unidos

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció este viernes que la Argentina devolvió los fondos del swap por USD 20.000 millones y lo atribuyó a la "fortalecida posición financiera" del país tras recuperar "el acceso a los mercados" internacionales.

A través de una publicación en la red social X, el funcionario del gobierno de Donald Trump destacó que la administración de Javier Milei "ha reembolsado rápida y completamente su limitada disposición" del intercambio de monedas, por lo que "el Fondo de Estabilización Cambiaria (FEC) actualmente no tiene pesos".

image

Reapareció Guillermo Francos: "Los dedos verdes" de AFA y "mejor pasar a otra cosa" sobre Santiago Caputo

A dos meses de su salida del Gobierno, Guillermo Francos decidió tomarse unas vacaciones en Punta del Este, desde donde habló sobre su salida de la jefatura de Gabinete y reveló detalles sobre su relación con el presidente Javier Milei y Manuel Adorni. Sobre ese marco fue consultado por el asesor Santiago Caputo, pero el exfuncionario pidió "mejor pasar a otra cosa".

"Con Adorni me fui bien. Fue un vocero del presidente, hombre de mucha confianza de Karina Milei y si lo quisieron para jefe de Gabinete, supongo que confían en él", remarcó.

Asimismo cuestionó a las autoridades de la AFA a los que acusó de tener "los dedos verdes" en una ironía por las acusaciones en su contra.

Arde la Patagonia: Las condiciones climáticas no ayudan

Los incendios forestales siguen haciendo estragos en Chubut, donde ya hay más de 3.000 evacuados y el fuego provocó el corte de la Ruta 40, que Vialidad Nacional ya levantó, pero pidió a los automovilistas que conduzcan con "máxima precaución".

Las llamas de los incendios forestales, que comenzaron el pasado lunes en Chubut, cruzaron la Ruta Nacional 40 entre El Hoyo y Epuyén, mientras las condiciones climáticas no ayudan a bomberos, brigadistas y vecinos a combatir el fuego.

"Es la peor tragedia ambiental en 20 años", aseguró Abel Nievas, secretario de Bosques de la provincia de Chubut.

No hay plata (y tampoco vacaciones)

Según un informe de Bumeran, empresa líder en plataformas de empleo online en Latinoamérica, el 46% de los trabajadores argentinos no pudo tomarse vacaciones en 2025, principalmente por falta de recursos económicos.

De acuerdo con los datos recabados por Bumeran, del 46% de trabajadores que no vacacionaron en 2025, el 56% argumentó imposibilidades financieras como el motivo central, mientras que un 21% lo atribuyó a un cambio de empleo.

La inflación de CABA fue de 2,7% en diciembre

Acumuló 31,8% en 2025. Ante esto, expectativa por el dato que publique el INDEC el próximo martes, mientras las consultoras sostienen que el número será por encima del 2%.

image
Diego Giacomini volvió a apuntar contra Nación por la nueva medición del INDEC

Con el correr de los días se intensifica la polémica por supuestos 'dibujos' del INdEC, que hasta ahora utilizó una metodología cuestionada por estar sumamente desactualizada. Recientemente se conoció que a partir de enero 2026, el organismo utilizará una nueva forma de medir la inflación (ENGHO 2017/18). Y cuando muchos creían que esto iba a ayudar a transparentar el impacto real de precios de la economía cotidiana de la argentina, hay quienes encendieron una luz de alerta.

Un informe detallado del economista Diego Giacomini -exsocio de Javier Milei, hoy enfrentados- abre la polémica al respecto: tras analizar cómo la inflación real es más alta que la que mide el INdEC (y cómo ello impacta en salarios y en atraso cambiario), plantea algunas cuestiones acerca de la nueva metodología.

Este viernes, Giacomini volvió a la carga y siguió cuestionando la dinámica libertaria "que ya cambió 4 veces en 25 meses".

Javier Milei pone primera para el 2027

El Presidente reactiva su campaña electoral en el interior del país, al participar el próximo viernes 16 de enero del Festival Nacional de Doma y Folklore, uno de los eventos de música popular más grandes del país, que tendrá lugar en la localidad de Jesús María, en la provincia de Córdoba.

Según explicaron de Casa Rosada, el mandatario tenía intenciones de participar esta semana en la apertura del evento, pero finalmente lo hará el viernes próximo en una jornada en la que tendrá al folklorista Chaqueño Palavecino como artista principal.

Los pagos de todo el año, desafíos para 'Toto' Caputo

Los vencimientos de enero, junto a los de julio, son los más voluminosos de 2026 y entre los dos suman más de USD 9.300 millones, pero no son los únicos.

De acuerdo con un relevamiento de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) en base a informes del Ministerio de Economía, en los diez meses restantes hay previstos pagos en títulos públicos, organismos bilaterales y multilaterales de crédito y otras obligaciones por USD 8.600 millones, con lo que el total de 2026 asciende a USD 17.900 millones.

Una vez cumplido con el vencimiento de hoy, quedarían unos USD 13.200 millones, una suma más o menos equivalente a los dólares que tiene previsto comprar el Banco Central a lo largo del año, dentro de un rango de USD 10.000 millones a USD 17.000 millones condicionados al nivel de la demanda de dinero, según lo adelantado por el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

image
Plano internacional: Trump 'frenó' la segunda ola de ataques en Venezuela

El presidente estadounidense Donald Trump está lejos de ser un filántropo y, de hecho, su mentalidad responde al afán de lucro propio de un empresario. En el contexto actual de Venezuela, la diáspora venezolana desconfía de sus supuestas buenas intenciones después de la caída en desgracia de Nicolás Maduro. Esto se ve incrementado por su afirmación de que la transición política ahora debe ser liderada por el mismo chavismo, al que dice combatir.

Sin embargo, Trump solo estaría dispuesto a legitimar temporalmente al régimen chavista si se le concede “acceso total” al petróleo y si se liberan a los presos políticos, cuyo reducido número fue excarcelado ayer bajo la presión de la Casa Blanca.

VER NOTA

Viernes complicado

El aeropuerto de Ezeiza se verá afectado el viernes (09/01) por obras de mantenimiento en su pista principal, por lo que las operaciones estarán frenadas por casi cuatro horas. Serán 41 los vuelos afectados.

Al respecto, Aeropuertos Argentina informó que "se interrumpirán los vuelos entre las 13:55 y 17:40, en el horario de menor operación de la estación aérea".

VER NOTA

En paralelo, la Reforma Laboral sigue en la agenda del Gobierno

La mesa política que rodea al presidente Javier Milei aún no logra acordar la estrategia a desplegar para conseguir las voluntades que le permitan aprobar la reforma laboral durante las sesiones extraordinarias, mientras en la CGT sigue con dudas sobre los pasos a seguir y ni siquiera definió si enviará al Senado dirigentes o abogados.

Un importante sector del Poder Ejecutivo, entre los que se encuentra la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, se muestra abierto a escuchar observaciones de los actores que mantienen reparos con el proyecto que diseñó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, para instrumentar cambios menores.

Sobre ese marco, el ministro del Interior, Diego Santilli, continuará con sus recorridas por el país en busca de los consensos necesarios. El próximo lunes Santilli viajará a la ciudad de Resistencia, donde se reunirá con el gobernador de Chaco, Leandro Zdero. En tanto, el jueves hará lo propio en Mendoza, donde mantendrá un encuentro con Alfredo Cornejo.

VER NOTA RELACIONADA

A la par, expectativa y cautela por Nahuel Gallo

El régimen chavista anunció este jueves que liberará a un "número importante" de presos políticos, tanto de nacionalidad venezolana como extranjeros.

En esa línea, la medida genera mucha expectativa en la Argentina, ya que en Venezuela se encuentran detenidos los argentinos Nahuel Gallo y Germán Giuliani.

El anuncio fue hecho por el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, quien además es el hermano de la presidente en ejercicio del país, Delcy Rodríguez.

El conflicto en el Caribe parece entrar en una fase de distensión económica. Este viernes 9 de enero, Donald Trump anunció a través de sus redes sociales la cancelación de una nueva incursión militar sobre territorio venezolano. El mandatario calificó como un “gesto inteligente” la decisión del gobierno bolivariano de liberar a un nutrido grupo de presos políticos, proceso que se inició apenas cinco días después de la captura de Nicolás Maduro.

VER NOTA

Números en rojo

La actividad económica sigue mostrando signos recesivos. El INdEC confirmó un desplome del desempeño de la industria y una caída de magnitud en la construcción durante el mes de noviembre. Se trata de 2 sectores generadores de mano de obra intensiva.

El índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) del penúltimo mes de 2025 registró una contracción del 8,7% respecto del mismo mes de 2024, cuando el resultado fue negativo en 1,7%.

VER NOTA

"Argentina no para de lograr éxitos": La UE aprobó el acuerdo con el Mercosur

Tras dos décadas y medias de tironeos constantes, el Mercosur dio lo que tal vez sea el fruto más importante de su existencia: un acuerdo de libre comercio con Europa. La decisión se consumó esta mañana en Bruselas, cuando la sede de la Unión Europea abrió una nueva votación referida donde se produjo el entendimiento por mayoría cualificada.

A pesar de la resistencia que Francia encabezó por la presión del sector agropecuario local, los diplomáticos europeos avanzaron en el acuerdo que pretende crear una zona comercial "libre" de alrededor de 720 millone de consumidores. Si bien existen reparos de la parte europea por los posibles efectos que pueden producirse para el sector primario, las ventajas de alcanzar un flujo económico despojado de las presiones chinas y estadounidenses pesaron más en medio de un escenario global de creciente tensión comercial.

Al respecto, la senadora nacional, Patricia Bullrich, se manifestó a través de sus redes sociales: "Argentina no para de lograr éxitos concretos para su gente. Después de 25 años, se aprobó el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Más trabajo, más producción y más oportunidades de desarrollo e inversión".

VER POSTEO EN X

VER NOTA

El peronismo también enfrenta una jornada clave

El PJ bonaerense pone en marcha este viernes (9/1) el mecanismo institucional para las elecciones internas del 15 de marzo, de no mediar una lista de unidad antes.

Pero en la reunión de este viernes a la mañana convocada por el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, quien preside la Junta Electoral, se intentarán acercar posiciones entre los distintos sectores que integran el partido con miras a lograr una lista de unidad.

Desde lo institucional, el encuentro analizará el cronograma de trabajo para organizar los comicios y se definirá la fecha de publicación del padrón.

VER NOTA

2026 caliente: El Gobierno enfrenta el primer vencimiento de deuda

En la antesala de los vencimientos de deuda externa por más de USD 4.200 millones que operan este viernes 9 de enero, el Gobierno nacional confirmó el esquema con el que afrontará los compromisos. Según precisó el Ministerio de Economía, el Tesoro utilizará dólares propios depositados en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y comprará el monto restante a la autoridad monetaria.

Fuentes oficiales ratificaron que el Tesoro dispone de USD 2.300 millones en depósitos en dólares en el BCRA, que serán utilizados para una parte del pago. El resto se cubrirá mediante la compra de divisas al Central, operación que estará vinculada al préstamo REPO con bancos internacionales anunciado recientemente por la entidad monetaria.

