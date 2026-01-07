"Nuestras expectativas están casi muertas, ya nos dijeron que se baja la persiana", dijo Juan Peralta, un empleado de la empresa GEPSA, una agroindustrial con raíces en Córdoba y especializada en la producción de alimento balanceado, que lleva unos 18 años trabajando en la planta de Pilar, que ahora cerraría y habrían decenas de despidos.
REFORMA LABORAL, A LA VISTA
¿Otro ILVA? Cierra una importante fábrica de alimento balanceado, hay despidos y conflicto
Otra fábrica cierra sus puertas y hay decenas de despidos en Pilar. Además reclaman deudas salariales, aguinaldo y vacaciones... Y se habla de un nuevo "caso ILVA".
Los problemas comenzaron en octubre, con amenazas de reducción de personal por una presunta baja del 30% de las ventas, según contó el trabajador al 'Diario de Pilar'. En ese momento se llegó a un arreglo para conservar los puestos de trabajo, acuerdo que entre otros puntos incluyó una reducción de la semana laboral, llevándola a 4 días.
Pero a las pocas semanas comenzaron los atrasos en los pagos, "por lo que la empresa rompía con su propio acuerdo". Además, si bien durante diciembre se retomó la carga semanal habitual, desde GEPSA se decidió licenciar por vacaciones a casi todo el personal desde el día 22 de ese mes.
"Diez días antes nos dicen que no vamos a cobrar las vacaciones", dijo Peralta, "y del aguinaldo pagaron sólo 200 mil pesos el 18 de diciembre".
La situación motivó asambleas con el gremio de Molineros (UOMA) y audiencias en el Ministerio de Trabajo, pero no se llegó a arreglos significativos. "Prometen que van a pagar todas las indemnizaciones, pero creemos que van a ofrecer hacerlo en cuotas", continuó.
Que dijo la empresa
La última audiencia hasta el momento tuvo lugar este lunes, donde desde GEPSA ratificaron el cierre. El acta da cuenta de que, por parte de la firma, se expresó que "pese a las distintas gestiones realizadas no ha podido resolver los problemas económicos que hacen imposible la continuidad productiva. Entre las iniciativas planteadas se buscó comprador para la planta sin que se haya podido concretar un interesado en concreto".
Ante este escenario, "por los motivos enunciados se tomó la decisión de iniciar los trámites necesarios a fin del cierre del establecimiento fabril".
Pero también aseguraron que "los pagos comprometidos tanto del SAC como otros haberes devengados se cumplirán en los tiempos pactados".
Y añadieron:
¿Otro caso ILVA?
Pero más allá de todo, los trabajadores de la planta dicen que " el centro de distribución y la parte administrativa siguen funcionando con normalidad. Tampoco pasó nada en las sedes de Córdoba".
Por esto, creen que desde la firma podrían estar "especulando con que salga la reforma laboral para después reabrir la planta y contratar empleados en muchas peores condiciones que nosotros".
Algo así como lo ocurrido con la ceramista ILVA, del Parque Industrial Pilar, que despidió a todos sus empleados para de inmediato lanzar una búsqueda laboral con condiciones muy diferentes a las originales.
El próximo capítulo tendrá lugar hoy miércoles, con una reunión entre los dueños de GEPSA con representantes del sindicato.
