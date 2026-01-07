¿Otro ILVA? Cierra una importante fábrica de alimento balanceado, hay despidos y conflicto

image

Que dijo la empresa

La última audiencia hasta el momento tuvo lugar este lunes, donde desde GEPSA ratificaron el cierre. El acta da cuenta de que, por parte de la firma, se expresó que "pese a las distintas gestiones realizadas no ha podido resolver los problemas económicos que hacen imposible la continuidad productiva. Entre las iniciativas planteadas se buscó comprador para la planta sin que se haya podido concretar un interesado en concreto".

Ante este escenario, "por los motivos enunciados se tomó la decisión de iniciar los trámites necesarios a fin del cierre del establecimiento fabril".

Pero también aseguraron que "los pagos comprometidos tanto del SAC como otros haberes devengados se cumplirán en los tiempos pactados".

Y añadieron:

Lamentamos que la única solución que hoy se puede proponer es el cierre de planta, proceso que se propondrá sea realizado en forma ordenada y garantizando los derechos de todas las partes involucradas Lamentamos que la única solución que hoy se puede proponer es el cierre de planta, proceso que se propondrá sea realizado en forma ordenada y garantizando los derechos de todas las partes involucradas

¿Otro caso ILVA?

Pero más allá de todo, los trabajadores de la planta dicen que " el centro de distribución y la parte administrativa siguen funcionando con normalidad. Tampoco pasó nada en las sedes de Córdoba".

Por esto, creen que desde la firma podrían estar "especulando con que salga la reforma laboral para después reabrir la planta y contratar empleados en muchas peores condiciones que nosotros".

Algo así como lo ocurrido con la ceramista ILVA, del Parque Industrial Pilar, que despidió a todos sus empleados para de inmediato lanzar una búsqueda laboral con condiciones muy diferentes a las originales.

El próximo capítulo tendrá lugar hoy miércoles, con una reunión entre los dueños de GEPSA con representantes del sindicato.

