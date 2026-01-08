El BID reveló que el envío de dinero por las fiestas marcó un nuevo récord en 2025

Uno de cada cuatro dólares (el 26 % de todas las remesas) enviados a Centroamérica fueron a parar a Honduras, mientras que Guatemala, Nicaragua y El Salvador acapararon el 20,2 %, el 18,2 % y el 17,9 % de estas partidas.

El caso de Centroamérica, Estados Unidos y la retracción de México

El crecimiento de los montos dirigidos a Centroamérica, que suponen algo menos de un tercio de todas las que llegan a la región, contrasta con la ligera caída, de un 4,5 % interanual, de aquellas destinadas a México en 2025.

En cualquier caso el país norteamericano sigue siendo el principal receptor de remesas de la región (y segundo del mundo), con unos 61.810 millones de dólares recibidos a lo largo de este año, el 35,4 % de todas las remitidas a la Latinoamérica y el Caribe.

El retroceso en México se explica en gran parte por el efecto base tras los grandes volúmenes de dinero en dólares enviados en 2024, principalmente por la caída del peso frente a la divisa estadounidense.

La problemática de los migrantes y el auge de la plataforma Bnka

El problema es conocido: para miles de migrantes, acceder a la banca tradicional implica trámites complejos, documentación difícil de conseguir y costos que se vuelven altos justamente en diciembre, el mes donde cada envío adquiere un significado emocional y económico especial.

Frente a este escenario, Bnka, -la billetera digital multimoneda- disponible en Argentina, Perú, Europa y recientemente en Colombia, refuerza su propuesta enfocada en la movilidad, la convertibilidad instantánea y la inclusión financiera de quienes necesitan mover dinero entre países sin trabas y sin costos excesivos.

El crecimiento de la plataforma Bnka

A más de un año desde su lanzamiento, la plataforma superó los 60.000 usuarios, consolidándose como una herramienta indispensable para migrantes, freelancers y familias que dependen de dinero.

Un cierre de año marcado por la expansión

Además de conectar Argentina, Perú y Europa, recientemente Bnka amplió en noviembre su alcance a Colombia.

El acceso a Euros mediante cuentas con IBAN europeo, una funcionalidad estratégica para usuarios latinoamericanos que trabajan, viajan o tienen familiares en España, Italia y Alemania. A través de Bnka realizar transferencias SEPA Instant, disponibles los siete días de la semana, en segundos y sin las demoras que caracterizan a los sistemas tradicionales.

“El acceso a Euros es una de las demandas más urgentes para los latinoamericanos que migran a Europa y nuestra propuesta es una demostración clara de cómo derribar barreras y facilitar la inclusión financiera internacional. Lo mismo facilitamos para quienes migran dentro de la región. En Navidad y hacia el fin del año, es cuando más se necesita ayudar y enviar dinero a sus países de origen. Queremos darles a nuestros usuarios múltiples opciones de monedas y acompañarlos en el desafío de vivir en otros países”, explicó Sebastián Lesniewier, CCO de Bnka.

Los beneficios de la plataforma Bnka

La plataforma permite convertir pesos argentinos, soles peruanos o pesos colombianos directamente a Euros y también entre esas mismas monedas o acceder a stablecoins (USDT y USDC) , algo especialmente valorado durante diciembre, cuando la demanda de remesas crece exponencialmente.

Perú: cuentas en soles sin necesidad líneas telefónicas locales

Otro avance clave de este año es la ampliación del servicio para los migrantes peruanos. Ahora, la app permite abrir cuentas en soles utilizando números telefónicos de España, Italia, Argentina, Alemania, Colombia, Ecuador, Chile y Portugal, sin necesidad de contar con una línea peruana. En términos prácticos, esto elimina una de las barreras que más afectaba a quienes estaban fuera del país. Además, los usuarios pueden registrarse con DNI, carné de extranjería o permiso temporal, ampliando la accesibilidad del servicio.

Esta actualización resulta especialmente relevante para los miles de peruanos radicados en Argentina, Colombia, España e Italia, que mantienen servicios, obligaciones o familiares en su país de origen. La app permite pagar servicios en Perú, enviar y recibir dinero en segundos y operar con soles, pesos argentinos, Euros y stablecoins.

“Estamos eliminando barreras que durante años complicaron la vida financiera de los migrantes. Queremos que enviar dinero a Perú en Navidad sea simple, seguro y accesible”, señaló Lesniewier.

Bnka llegó a Colombia en un momento clave para las remesas

En una región donde la movilidad humana se ha vuelto constante, Bnka inició recientemente operaciones en Colombia con una billetera interoperable en pesos colombianos. La expansión ocurre en un contexto marcado por más de 3 millones de colombianos que han emigrado en los últimos años, muchos de ellos a Europa o países limítrofes.

La plataforma permite que un migrante colombiano residente en España, Italia o incluso Argentina tenga simultáneamente un IBAN europeo y una billetera local en COP, y convierta Euros a pesos colombianos de manera instantánea y sin comisiones ocultas. Esta funcionalidad también beneficia a familias radicadas en Argentina que envían dinero a Colombia en un mes donde las necesidades aumentan.

Argentina con mayor volumen de usuarios

Argentina fue el primer país beneficiado con la propuesta de Bnka en su vinculación con Europa. A lo largo de los últimos meses, donde Bnka expandió su alcance regional, Argentina se mantuvo como mercado principal, por la cantidad de usuarios y volumen operado.

Desde Argentina y entre todos los mercados, los usuarios pueden operar con:

. Pesos argentinos (ARS)

. Euros (EUR)

. Soles peruanos (SOL)

. Pesos colombianos (COP)

. Stablecoins (USDT y USDC)

El cierre del año es el momento de mayor sensibilidad económica para los migrantes latinoamericanos. Las transferencias se aceleran, los costos aumentan y la presión emocional por “estar presentes” se profundiza. En este contexto, Bnka el puente financiero ideal entre Argentina, Perú, Colombia con Europa así como con el resto de la región, ayudando a que el dinero llegue rápido, seguro y sin comisiones.

De este modo, con una propuesta centrada en la inclusión, la agilidad y la interoperabilidad real entre países, Bnka cierra el año consolidándose como una de las soluciones financieras más completas y necesarias para la vida migrante latinoamericana en fechas especiales y para toda su evolución fuera de su país de origen.

