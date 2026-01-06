Del caos a la normalización en el Caribe: Delta, Aerolíneas, American y más reactivan vuelos

Finalmente, con la normalización del espacio aéreo, la aerolínea de bandera concretó el domingo por la noche el vuelo inaugural desde Ezeiza hacia Oranjestad. Se trata de una ruta sin precedentes para la compañía, que conectará de manera directa a la Argentina con uno de los destinos más demandados del Caribe al menos hasta septiembre, con frecuencias desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.

Mientras las operaciones se estabilizan, las compañías advierten que podrían persistir demoras y reprogramaciones en los próximos días, en un contexto marcado por el alto flujo turístico y la reconfiguración del mapa aéreo regional tras la crisis en Venezuela.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ImpactoVE/status/2007659456453349630?s=20&partner=&hide_thread=false REANUDAN los vuelos en Venezuela

Aerolíneas locales como Rutaca, Laser, Aerocaribe y Avianca informaron a través de comunicados que reanudarán operaciones comerciales. pic.twitter.com/q4x6A9VTFw — ImpactoVenezuela (@ImpactoVE) January 4, 2026

Por qué conviene chequear precios ahora para viajar al Caribe

La reactivación de miles de vuelos y el refuerzo de capacidad aérea por parte de las principales aerolíneas generaron un cambio inmediato en la dinámica del mercado. Con más frecuencias disponibles y aviones de mayor porte en rutas clave, aumentó la oferta de asientos y se redujo la presión que se había acumulado durante los días de cancelaciones.

Este escenario no garantiza pasajes “baratos”, pero sí una mejor disponibilidad y más opciones de tarifas, especialmente en destinos muy demandados del Caribe. En la práctica, eso suele traducirse en menos picos extremos de precios y en la aparición de valores intermedios que habían desaparecido durante el cierre del espacio aéreo, una ventana que muchos viajeros aprovechan para volver a cotizar vuelos.

Por eso, en Urgente24 recomendamos aprovechar esta oportunidad y volver a chequear precios y disponibilidad en las principales plataformas de búsqueda de vuelos, comparando fechas, escalas y aerolíneas para encontrar mejores opciones en rutas hacia el Caribe.

