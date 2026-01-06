Las aerolíneas comenzaron a reactivar y sumar vuelos al Caribe tras el cierre temporal del espacio aéreo provocado por la operación de Estados Unidos contra Nicolás Maduro. Luego de cancelar cientos de servicios y dejar a miles de pasajeros varados, las compañías reforzaron la oferta para absorber la demanda acumulada y avanzar en la normalización del tráfico regional.
MÁS OFERTA
Del caos a la normalización en el Caribe: Delta, Aerolíneas, American y más reactivan vuelos
Tras el cierre del espacio aéreo por la crisis en Venezuela, las aerolíneas sumaron capacidad y reactivaron miles de vuelos al Caribe en plena temporada alta.
La operación militar tuvo un impacto inmediato en la aviación comercial. La Federal Aviation Administration (FAA) emitió un NOTAM de seguridad que restringió de manera temporal el uso del espacio aéreo en zonas del Caribe próximas a Venezuela, lo que obligó a suspender vuelos en plena temporada alta.
Según datos de FlightAware, aeropuertos clave como San Juan, Aruba, Islas Vírgenes y Saint Martin registraron fuertes interrupciones durante el fin de semana. Solo en Puerto Rico, más de la mitad de los vuelos programados fueron cancelados en una jornada, mientras los pasajeros buscaban alternativas para regresar a Estados Unidos o continuar sus viajes.
Con el levantamiento gradual de las restricciones, las aerolíneas pasaron a la fase de recuperación. American Airlines anunció la incorporación de casi 5.000 asientos adicionales en rutas del Caribe, incluyendo aviones de mayor capacidad como el Boeing 777-300. Delta Air Lines, United Airlines, Southwest Airlines y Aerolíneas Argentinas también confirmaron vuelos extra para absorber la demanda acumulada tras el cierre.
El impacto en Argentina y el caso Aruba
En el plano local, Aerolíneas Argentinas había cancelado el sábado 3 de enero su vuelo inaugural entre Buenos Aires y Aruba por razones de seguridad, luego del aviso emitido por las autoridades aeronáuticas estadounidenses. La isla, que forma parte del Caribe neerlandés, se encuentra a escasa distancia de la costa venezolana y quedó incluida dentro de la zona de alerta.
Finalmente, con la normalización del espacio aéreo, la aerolínea de bandera concretó el domingo por la noche el vuelo inaugural desde Ezeiza hacia Oranjestad. Se trata de una ruta sin precedentes para la compañía, que conectará de manera directa a la Argentina con uno de los destinos más demandados del Caribe al menos hasta septiembre, con frecuencias desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.
Mientras las operaciones se estabilizan, las compañías advierten que podrían persistir demoras y reprogramaciones en los próximos días, en un contexto marcado por el alto flujo turístico y la reconfiguración del mapa aéreo regional tras la crisis en Venezuela.
Por qué conviene chequear precios ahora para viajar al Caribe
La reactivación de miles de vuelos y el refuerzo de capacidad aérea por parte de las principales aerolíneas generaron un cambio inmediato en la dinámica del mercado. Con más frecuencias disponibles y aviones de mayor porte en rutas clave, aumentó la oferta de asientos y se redujo la presión que se había acumulado durante los días de cancelaciones.
Este escenario no garantiza pasajes “baratos”, pero sí una mejor disponibilidad y más opciones de tarifas, especialmente en destinos muy demandados del Caribe. En la práctica, eso suele traducirse en menos picos extremos de precios y en la aparición de valores intermedios que habían desaparecido durante el cierre del espacio aéreo, una ventana que muchos viajeros aprovechan para volver a cotizar vuelos.
Por eso, en Urgente24 recomendamos aprovechar esta oportunidad y volver a chequear precios y disponibilidad en las principales plataformas de búsqueda de vuelos, comparando fechas, escalas y aerolíneas para encontrar mejores opciones en rutas hacia el Caribe.
Más noticias en Urgente24:
Nike gana la batalla cultural con Trump: el conjunto que usó Maduro dispara ventas y domina redes
Anmat: Otra renuncia y asume un exOSDE con el fentanilo contaminado de fondo
Alerta: Problemas en las fronteras por los DNI vencidos que frustran viajes
Singapur, Japón y España: los pasaportes más poderosos del mundo y quiénes viajan sin visa
La nieve sorprende a Madrid: dónde disfrutarla al aire libre y planes gratis para aprovecharla