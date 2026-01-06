Alerta: Problemas en las fronteras por los DNI vencidos que frustran viajes

Las actualizaciones obligatorias para menores

Para los menores de edad, la normativa vigente establece dos momentos clave para la renovación del plástico del DNI, basado en el desarrollo de los niños y adolescentes:

- La primera instancia es entre los 5 y los 8 años de edad, etapa que coincide con el inicio de la escolaridad primaria. Como la fisonomía del niño cambia notablemente respecto a su primer documento de bebé, se hace necesaria una nueva toma de datos biométricos y una nueva fotografía.

Para este trámite, el menor debe concurrir con su partida de nacimiento actualizada y bajo la compañía de un progenitor o tutor legal. En caso de que la tutela recaiga en un tercero, este tiene la obligación de presentar la constancia judicial que acredite dicho rol.

- La segunda actualización es la de los 14 años. Este trámite puede realizarse desde el momento en que el joven cumple esa edad hasta el día previo a su decimoquinto cumpleaños. Una ventaja de esta instancia es que el ciudadano ya cuenta con la autonomía para asistir solo a las oficinas del Registro Civil, siempre con su acta de nacimiento en su poder para validar el trámite.

Vencimiento para los adultos

En el caso de los adultos, remarcó la funcionaria en la entrevista que reprodujo el diario 'Río Negro': "el DNI no es eterno". Tras la renovación de los 14 años, el documento tiene una validez de 15 años, dato que muchos viajeros omiten y descubren recién en pleno paso fronterizo.

Cómo proteger tus datos al compartir el DNI: Claves de ciberseguridad para evitar delitos

La fecha de expiración o vencimiento se encuentra visible en el frente del ejemplar, justo debajo de la información personal de cada titular, por lo que se aconseja revisar el plástico antes de salir de viaje a países limítrofes y planificar la actualización

En cuanto a la validez de las credenciales digitales, la aplicación Mi Argentina solo tiene utilidad para el tránsito dentro del territorio nacional.

Si el plan de vacaciones consiste en cruzar a Chile u otro país, el DNI físico es el único elemento aceptado, junto con el pasaporte si este se encuentra vigente.

"Mi Argentina solo se utiliza para transitar dentro de Argentina", aclaró Núñez en relación a los casos de viajeros que quieren cruzar a Chile y otros países limítrofes con la versión digital del documento.

Por último, recomiendan realizar los trámites con una antelación de 15 a 30 días para asegurar que la información impacte en los sistemas de Migraciones y el correo entregue el plástico a tiempo.

