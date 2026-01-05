Científicos desafían todo y logran revertir el Alzheimer en ratones

Hicieron varios hallazgos clave, principalmente, enfocados en una molécula de energía celular central: el NAD+, un factor clave de la enfermedad de Alzheimer, y que se asocia con la longevidad.

Específicamente, los científicos descubrieron que los niveles de NAD+ en el cerebro disminuyeron drásticamente tanto en la enfermedad de Alzheimer en humanos como en ratones.

Por otro lado, encontraron que preservar el equilibrio de NAD+ protegió a los ratones de desarrollar Alzheimer.

Pero, lo más sorprendente, fue ver que administrar un tratamiento en ratones con Alzheimer permitió que el cerebro se recuperara en cierta forma.

"El estudio mostró que la enfermedad de Alzheimer se puede revertir para lograr una recuperación neurológica completa", indica el comunicado.

Esto último lo lograron al restablecer el equilibrio de NAD+ mediante la administración de un compuesto farmacológico, conocido como P7C3-A20, desarrollado en el laboratorio de Pieper.

Lo que dicen los científicos

“Nos sentimos muy entusiasmados y alentados por nuestros resultados”, afirmó Andrew A. Pieper, autor principal del estudio, profesor de la Facultad de Medicina Case Western Reserve y director del Centro de Medicamentos para la Salud Cerebral del Instituto Harrington Discovery de la UH.

Y agregó: “Restaurar el equilibrio energético cerebral logró una recuperación patológica y funcional en ambas líneas de ratones con Alzheimer avanzado. Observar este efecto en dos modelos animales muy diferentes, cada uno impulsado por causas genéticas distintas, refuerza la nueva idea de que la recuperación de la enfermedad avanzada podría ser posible en personas con Alzheimer cuando se restablece el equilibrio de NAD+ en el cerebro”.

De acuerdo con Pieper: “La conclusión clave es un mensaje de esperanza: los efectos de la enfermedad de Alzheimer podrían no ser inevitablemente permanentes (...) el cerebro dañado puede, en ciertas circunstancias, repararse y recuperar su función”.

Los hallazgos se publicaron en Cell Reports Medicine.

----------

Más noticias en Urgente24

Real Madrid confirmo dónde jugará Mastantuono en medio de rumores de su regreso a River

Incertidumbre en las telecomunicaciones: la compra de Telefónica por Telecom sigue sin aval oficial

Criptomonedas en llamas: XRP despega mientras China e Irán empiezan el año con cambios

Ganaron Trump y los hermanos Rodríguez, perdieron Maduro y María Corina Machado

Marcelo Tinelli recibió la noticia que lo hunde por completo