Marcelo Tinelli tuvo muchos altibajos en el 2025 y planea que su 2026 sea muy distinto. Además de dejar de lado su conducción en el stream de Carnaval, este pasó por problemas personas con su hija Juana y también se incrementaron otros escándalos.
MOMENTOS DIFÍCILES
Marcelo Tinelli recibió la noticia que lo hunde por completo
Marcelo Tinelli tuvo un año para el olvido y ahora se enteró de una noticia que lo deja hundido. ¿Qué pasa con el exconductor de Carnaval?
El 2025 de Tinelli no fue de lo mejor pero todo parece indicar que este nuevo año que comienza tampoco sería muy distinto. Si bien habrá momentos de mayor claridad para el famoso, su energía estará muy contenida todavía. Así lo explican desde la astrología.
Marcelo Tinelli y una noticia que lo paraliza
Lourdes Ferro, una astróloga y tarotista que tiene muchos años de experiencia, se refirió al presente y futuro de Marcelo Tinelli. La misma sostuvo que “lo quiere mucho” al conductor pero que al ser de Aries las cosas se complican bastante. Tal es así que lo llamó “pobre Marcelo”.
Según la astróloga, marzo será un mes importante para el famoso: “Es el mes donde podrá ver de dónde vienen las piedras y los golpes”, indicó. Además 2025 estuvo marcado por varias personas que le soltaron la mano, algo que sin duda se puede tomar como una traición.
Tinelli y los de Aries en general pasaron por un período de “enemigos ocultos” y esto se sintió mucho en Marcelo Tinelli. Sin embargo las cosas no serían tan graves ya que viene otra etapa: “Ese sentir de que lentamente voy a poder ponerme de pie, lentamente voy a poder conectar con lo que verdaderamente necesito”.
———————————-
Otras lecturas de Urgente24:
Mirtha Legrand sacó los trapitos al sol contra reconocido periodista: "Estoy enojada"
La inesperada decisión de Romina Gaetani tras ser internada
Marcelo Tinelli confirmó la bomba que sacude a todos
La fuerte reflexión del periodista David Kavlin tras quedar al borde de la muerte