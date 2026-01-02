SANTA FE. El conflicto entre la Provincia y Nación escala con el correr de los días. En un nuevo capítulo de tensión con Casa Rosada, el gobernador, Maximiliano Pullaro, confirmó que el gobierno de Javier Milei, a través de Luis Caputo, presionó para que su territorio liquide de manera inmediata los 800 millones de dólares obtenidos recientemente para obra pública,
LE BAJÓ EL PULGAR
Maximiliano Pullaro dejó a Luis Caputo sin auxilio clave
En un nuevo capítulo de tensión con el Gobierno, Maximiliano Pullaro le puso un freno a Luis Caputo por los 800 millones de dólares de Santa Fe.
El ministro de Economía pretendía utilizar ese flujo de divisas para engrosar las reservas del Banco Central ante el inminente pago de deuda externa. En tanto, la decisión del mandatario provincial deja a 'Toto' sin un auxilio clave para afrontar los vencimientos de deuda de la próxima semana.
Maximiliano Pullaro le puso un freno a Caputo
Todo escaló cuando el Palacio de Hacienda intentó que Santa Fe ingresara al mercado local, de manera inmediata, el crédito internacional obtenido para infraestructura.
No obstante, Pullaro dejó en claro que "No hay presión que valga, la plata de Santa Fe se cuida". El gobernador explicó que liquidar esos fondos ahora sería una pérdida patrimonial para la Provincia, ya que el mercado descuenta un ajuste inminente en las bandas de actualización, lo que aumentaría el valor de las divisas en el corto plazo.
En ese sentido, ratificó que los dólares se liquidarán de forma gradual, a medida que avancen las obras previstas, tal como lo establece el esquema original de financiamiento.
La urgencia de Caputo responde a una cifra asfixiante: en tan sólo una semana, Argentina debe pagar USD 4.324 millones a acreedores externos. Actualmente, las reservas netas —los dólares líquidos que realmente tiene el Banco Central tras descontar préstamos y depósitos— no alcanzan para cubrir ese compromiso.
Maniobras de emergencia
Ante esta negativa, el Tesoro Nacional inició maniobras de emergencia, como la adjudicación exprés de represas hidroeléctricas para cobrar cánones anticipados, mientras el Banco Central sigue quemando divisas para sostener la cotización oficial.
Al respecto, los otros mecanismos de recaudación urgente:
* Represas Patagónicas: Se adjudicó la concesión de centrales hidroeléctricas exigiendo el pago de un canon de 706 millones de dólares en un plazo récord de tres días.
* Blanqueo de capitales: Caputo incentivó públicamente el depósito de dólares a través de la Ley de Inocencia Fiscal, aunque la falta de una reglamentación clara ha generado confusión en el sistema bancario y una respuesta más lenta de la esperada por parte de los ahorristas.
Con este freno, Pullaro marcó un límite en el vínculo fiscal con el Gobierno, sosteniendo que el financiamiento de las provincias no será la ayuda de última instancia para las metas de reservas del Banco Central.
Más contenidos en Urgente24
La denuncia que amenaza la tranquilidad de Beto Casella
Karina Milei quiere $611M/mes por Tecnópolis cuando Costa Salguero fue por $240M/mes
Florencia Peña reveló finalmente qué hizo con Alberto Fernández en Olivos: "Fui a..."
Despidos, sin indemnización en Dr Ahorro, y las consultoras avalan a la multinacional
El bombazo sobre Santiago Ascacibar que todos en Boca estaban esperando