Maximiliano Pullaro dejó a Luis Caputo sin auxilio clave

"A los dólares los tenemos afuera y los vamos a ir trayendo de a poco, en función de los certificados de obra, no para gastos corrientes. Nación pretendía que los traigamos ya". "A los dólares los tenemos afuera y los vamos a ir trayendo de a poco, en función de los certificados de obra, no para gastos corrientes. Nación pretendía que los traigamos ya".

La urgencia de Caputo responde a una cifra asfixiante: en tan sólo una semana, Argentina debe pagar USD 4.324 millones a acreedores externos. Actualmente, las reservas netas —los dólares líquidos que realmente tiene el Banco Central tras descontar préstamos y depósitos— no alcanzan para cubrir ese compromiso.

image El gobernador de Santa Fe se negó a liquidar divisas que la Nación necesita para pagar deuda el 9 de enero.

Maniobras de emergencia

Ante esta negativa, el Tesoro Nacional inició maniobras de emergencia, como la adjudicación exprés de represas hidroeléctricas para cobrar cánones anticipados, mientras el Banco Central sigue quemando divisas para sostener la cotización oficial.

Al respecto, los otros mecanismos de recaudación urgente:

* Represas Patagónicas: Se adjudicó la concesión de centrales hidroeléctricas exigiendo el pago de un canon de 706 millones de dólares en un plazo récord de tres días.

* Blanqueo de capitales: Caputo incentivó públicamente el depósito de dólares a través de la Ley de Inocencia Fiscal, aunque la falta de una reglamentación clara ha generado confusión en el sistema bancario y una respuesta más lenta de la esperada por parte de los ahorristas.

Con este freno, Pullaro marcó un límite en el vínculo fiscal con el Gobierno, sosteniendo que el financiamiento de las provincias no será la ayuda de última instancia para las metas de reservas del Banco Central.

