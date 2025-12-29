Un aeropuerto del país reabrió sus puertas y se conecta al mundo

Rosario se conecta al mundo

A su turno, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, remarcó: "De ahora en más no vamos a tener que envidiar a ningún otro aeropuerto. Esto fue producto de una decisión política. Dos gobiernos nacionales le dijeron que no a este Aeropuerto. Hoy Rosario se conecta al mundo, Santa Fe despega".

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, aseguró que se trata de "una obra de ingeniera de alto rendimiento", y precisó: "Hicimos en 90 días una pista de aterrizaje. Esta es la segunda pista más grande después de Ezeiza, todo en un plazo de 90 días".

En esa sintonía, el gerente del Aeropuerto Internacional Islas Malvinas, Juan Pio Drovetta, sostuvo: "hoy no solo inauguramos una pista, hoy celebramos una decisión política, una forma de gestionar y de cumplir".

image Maximiliano Pullaro inauguró el aeropuerto rosarino. Foto: Gobierno de Santa Fe

Inversión provincial

La diputada nacional y exvicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, apuntó: "este aeropuerto no está concesionado, es de una provincia que invierte y se anima en una Argentina difícil, que nos deja sola y no contempla la obra pública".

Asimismo, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, Sebastián Chale, agradeció al Gobierno de Santa Fe y ratificó: "Nos merecíamos recuperar la paz y celebrar obras como estas".

Detalles de las obras

Las tareas finalizadas comprendieron la repavimentación completa de la pista de 3.000 metros, la instalación de un sistema de balizamiento LED de última generación y la ampliación de la terminal flexible, que suma más de 10.500 metros cuadrados, dos mangas, escaleras mecánicas y un sector internacional renovado. También se ejecutó el ensanche de la avenida Jorge Newbery.

Con esta inauguración, el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas inicia una nueva etapa, con infraestructura renovada y condiciones operativas acordes a los estándares actuales de la aviación comercial, reforzando el rol de Rosario como nodo aéreo del centro del país.

image Nueva pista.

Cuándo es el primer vuelo

El cronograma de reapertura se desarrolló de manera escalonada. Este sábado 27 de diciembre se realizó la inauguración oficial de las obras con un evento abierto al público; hoy se habilitará la operatoria para vuelos privados y alternativos; y finalmente, en la madrugada del martes 30, llegará el primer vuelo comercial internacional.

El aeropuerto permaneció cerrado desde el 20 de septiembre, período en el que se llevó adelante la reconstrucción y ampliación de la pista principal —que ahora se ubica entre las más grandes del país— y la puesta en funcionamiento del nuevo edificio para arribos y embarques internacionales.

