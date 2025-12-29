ROSARIO. Este fin de semana no pasó desapercibido para la ciudad ni para el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. El Aeropuerto Internacional Islas Malvinas reabrió sus puertas y volverá a funcionar a partir de este lunes 29 de diciembre preparándose para la temporada estival.
"DÍA HISTÓRICO"
Un aeropuerto del país reabrió sus puertas y se conecta al mundo
Rosario inauguró su aeropuerto que tendrá la segunda pista más grande después de Ezeiza. En 2026 incorpora vuelos a 7 países.
En un día que fue considerado "histórico" por los funcionarios presentes, Pullaro brindó un discurso ante las 25.000 personas presentes. "Sentimos que tenemos el aeropuerto que nos merecemos. No es solo para las personas que quieren viajar, sino que es un aeropuerto que abre los brazos de Rosario y de toda la región al mundo y dice que aquí hay una provincia productiva que quiere colaborar para que a la Argentina también le vaya bien", señaló.
Sobre esa línea, reconoció que "Esto es producto de políticas públicas de Estado". En tanto, recordó que fueron muchos los gobernadores que "soñaron con esta obra" y mencionó a Miguel Lifschitz "que fue el que diseñó la obra" y a Omar Perotti, quien "se esforzó por empezarla".
Rosario se conecta al mundo
A su turno, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, remarcó: "De ahora en más no vamos a tener que envidiar a ningún otro aeropuerto. Esto fue producto de una decisión política. Dos gobiernos nacionales le dijeron que no a este Aeropuerto. Hoy Rosario se conecta al mundo, Santa Fe despega".
Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, aseguró que se trata de "una obra de ingeniera de alto rendimiento", y precisó: "Hicimos en 90 días una pista de aterrizaje. Esta es la segunda pista más grande después de Ezeiza, todo en un plazo de 90 días".
En esa sintonía, el gerente del Aeropuerto Internacional Islas Malvinas, Juan Pio Drovetta, sostuvo: "hoy no solo inauguramos una pista, hoy celebramos una decisión política, una forma de gestionar y de cumplir".
Inversión provincial
La diputada nacional y exvicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, apuntó: "este aeropuerto no está concesionado, es de una provincia que invierte y se anima en una Argentina difícil, que nos deja sola y no contempla la obra pública".
Asimismo, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, Sebastián Chale, agradeció al Gobierno de Santa Fe y ratificó: "Nos merecíamos recuperar la paz y celebrar obras como estas".
Detalles de las obras
Las tareas finalizadas comprendieron la repavimentación completa de la pista de 3.000 metros, la instalación de un sistema de balizamiento LED de última generación y la ampliación de la terminal flexible, que suma más de 10.500 metros cuadrados, dos mangas, escaleras mecánicas y un sector internacional renovado. También se ejecutó el ensanche de la avenida Jorge Newbery.
Con esta inauguración, el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas inicia una nueva etapa, con infraestructura renovada y condiciones operativas acordes a los estándares actuales de la aviación comercial, reforzando el rol de Rosario como nodo aéreo del centro del país.
Cuándo es el primer vuelo
El cronograma de reapertura se desarrolló de manera escalonada. Este sábado 27 de diciembre se realizó la inauguración oficial de las obras con un evento abierto al público; hoy se habilitará la operatoria para vuelos privados y alternativos; y finalmente, en la madrugada del martes 30, llegará el primer vuelo comercial internacional.
El aeropuerto permaneció cerrado desde el 20 de septiembre, período en el que se llevó adelante la reconstrucción y ampliación de la pista principal —que ahora se ubica entre las más grandes del país— y la puesta en funcionamiento del nuevo edificio para arribos y embarques internacionales.
