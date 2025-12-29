Jaque mate en el Senado: El Gobierno corre a Villarruel del tablero y consolida su propio esquema de poder

Los nuevos interlocutores del poder en el Senado

El mensaje fue reforzado con gestos. Al finalizar la votación, la foto política no incluyó a la vicepresidenta. En cambio, mostraba a Patricia Bullrich, Diego Santilli y Martín Menem celebrando la sanción del Presupuesto. Una imagen que funcionó como señal interna y externa sobre quiénes concentran hoy la conducción política del oficialismo en el Congreso.

Bullrich, cada vez más empoderada en el Senado, se consolidó como la principal referencia para el diálogo legislativo. Santilli, desde el Ministerio del Interior, volvió a mostrar su peso en la relación con los gobernadores. Menem, por su parte, se afianza como el operador clave entre ambas cámaras.

Las redes sociales terminaron de sellar el mensaje. Los posteos destacaron el “equilibrio fiscal” y la “responsabilidad política” del nuevo Congreso, sin menciones a Villarruel. En política, las omisiones también hablan.

Una decisión tomada en la Casa Rosada

Puertas adentro, el corrimiento de la vicepresidenta no es casual ni coyuntural. En el entorno presidencial aseguran que la decisión es mantenerla al margen de la construcción política, tanto dentro del Senado como fuera de él. Eso incluye no solo las negociaciones legislativas, sino también los encuentros informales donde se definen climas y lealtades.

La dinámica se repite: las reuniones clave ya no se organizan en los salones del Senado ni pasan por el despacho de Villarruel. El Ejecutivo eligió otros canales y otros nombres para avanzar con su agenda, que ahora tiene como próximo objetivo la reforma laboral prevista para febrero.

Un Senado con nuevo eje de poder

El resultado es un Senado donde la vicepresidenta conserva la lapicera institucional, pero perdió peso político. El control de la agenda, la negociación con la oposición y la articulación con las provincias quedaron concentrados en un núcleo reducido que responde directamente al Presidente.

La aprobación del Presupuesto fue, en ese sentido, algo más que una ley clave: fue la confirmación de que el oficialismo ya ordenó su propio tablero. Y en ese tablero, Victoria Villarruel sigue sentada en la presidencia, pero ya no mueve las piezas.

