El oficialismo volvió a poner al Poder Judicial en el centro de la escena y elevó el tono contra jueces y magistrados, en un contexto marcado por la falta de designaciones, el crecimiento de las vacantes y la tensión con el Consejo de la Magistratura. Desde La Libertad Avanza sostienen que, mientras no se modifique la actual correlación de fuerzas en ese organismo, el sistema seguirá reproduciendo una estructura que consideran ineficiente y atravesada por intereses políticos.
La Libertad Avanza endurece su discurso contra la Justicia: "Menos vacaciones y más trabajo"
El diputado de La Libertad Avanza, Alejandro Fargosi, cargó contra la Justicia y pidió que vacacionen menos y trabajen más. Los tildó de ineficientes.
La crítica apunta a un doble frente: por un lado, la demora en la cobertura de cargos clave en la Justicia; por otro, el funcionamiento cotidiano de los tribunales. En ese marco, el diputado nacional libertario y abogado, Alejandro Fargosi, reclamó mayor dedicación exclusiva de los jueces y cuestionó beneficios históricos como extensos períodos de receso y la compatibilidad con otras actividades profesionales o académicas.
“Lo que hace falta es que los magistrados se dediquen de lleno a su tarea: menos vacaciones, más horario y foco exclusivo en la función judicial”, expresó, en línea con una postura que viene ganando peso dentro del Gobierno.
El Consejo de la Magistratura, bajo la lupa de La Libertad Avanza
El diputado de La Libertad Avanza señala al Consejo de la Magistratura como uno de los principales cuellos de botella del sistema judicial. Consideran que su actual composición, con fuerte presencia de sectores ligados al kirchnerismo, dificulta la selección de jueces alineados con un nuevo criterio de gestión y transparencia.
“El problema es estructural: si los jueces surgen de acuerdos políticos que se replican durante décadas, el sistema queda congelado”, opinó. Bajo esa lógica, remarcó que cada designación tiene un impacto a largo plazo, ya que un magistrado puede permanecer en su cargo durante más de 30 años.
Vacantes en aumento y pliegos frenados
El escenario se agrava con los números. Actualmente, el sistema judicial nacional y federal acumula 359 cargos vacantes. De ese total, 204 ternas están en condiciones de ser enviadas por el Poder Ejecutivo al Congreso, mientras que otras 155 continúan en trámite dentro del Consejo de la Magistratura, con distintos niveles de avance.
Las vacantes se distribuyen entre el fuero federal (145 cargos) y el nacional (214), y las proyecciones oficiales anticipan que durante los primeros meses de 2026 se sumarán al menos diez vacantes más. De mantenerse esta dinámica, el porcentaje de cargos sin cubrir podría alcanzar el 36%, un nivel considerado crítico por especialistas del sector.
Desde el inicio de la gestión de Javier Milei no se enviaron nuevos pliegos de jueces, fiscales ni defensores oficiales. Además, al asumir el nuevo Gobierno se retiraron más de 200 pliegos que estaban en tratamiento en el Congreso, una decisión que buscó revisar de manera integral el esquema de designaciones heredado.
Una reforma de fondo de la Justicia como horizonte
En el oficialismo admiten que la situación actual exige un “esfuerzo extraordinario” por parte de los magistrados en funciones, hasta tanto se avance con una reconfiguración del sistema judicial y del propio Consejo de la Magistratura. La expectativa está puesta en futuras elecciones internas y, más adelante, en el recambio político de 2027.
En paralelo, La Libertad Avanza celebra la aprobación del Presupuesto 2026 y mira con optimismo el debate de la reforma laboral, previsto para febrero. Para el Gobierno, ambos procesos forman parte de una misma lógica: desarmar estructuras que consideran rígidas y avanzar hacia un Estado más eficiente. Mientras tanto, el mensaje hacia la Justicia es claro: menos privilegios, más trabajo y una transformación profunda que, según el oficialismo, ya no admite demoras.
