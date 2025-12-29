La Libertad Avanza endurece su discurso contra la Justicia: "Menos vacaciones y más trabajo"

Vacantes en aumento y pliegos frenados

El escenario se agrava con los números. Actualmente, el sistema judicial nacional y federal acumula 359 cargos vacantes. De ese total, 204 ternas están en condiciones de ser enviadas por el Poder Ejecutivo al Congreso, mientras que otras 155 continúan en trámite dentro del Consejo de la Magistratura, con distintos niveles de avance.

Las vacantes se distribuyen entre el fuero federal (145 cargos) y el nacional (214), y las proyecciones oficiales anticipan que durante los primeros meses de 2026 se sumarán al menos diez vacantes más. De mantenerse esta dinámica, el porcentaje de cargos sin cubrir podría alcanzar el 36%, un nivel considerado crítico por especialistas del sector.

Desde el inicio de la gestión de Javier Milei no se enviaron nuevos pliegos de jueces, fiscales ni defensores oficiales. Además, al asumir el nuevo Gobierno se retiraron más de 200 pliegos que estaban en tratamiento en el Congreso, una decisión que buscó revisar de manera integral el esquema de designaciones heredado.

Una reforma de fondo de la Justicia como horizonte

En el oficialismo admiten que la situación actual exige un “esfuerzo extraordinario” por parte de los magistrados en funciones, hasta tanto se avance con una reconfiguración del sistema judicial y del propio Consejo de la Magistratura. La expectativa está puesta en futuras elecciones internas y, más adelante, en el recambio político de 2027.

En paralelo, La Libertad Avanza celebra la aprobación del Presupuesto 2026 y mira con optimismo el debate de la reforma laboral, previsto para febrero. Para el Gobierno, ambos procesos forman parte de una misma lógica: desarmar estructuras que consideran rígidas y avanzar hacia un Estado más eficiente. Mientras tanto, el mensaje hacia la Justicia es claro: menos privilegios, más trabajo y una transformación profunda que, según el oficialismo, ya no admite demoras.

_____________________________

Más noticias en Urgente24:

Jaque mate en el Senado: El Gobierno corre a Villarruel del tablero y consolida su propio esquema de poder

El PRO no perdona la jugada por la AGN y mantiene abierta la guerra con el Gobierno

No ha llegado lo peor: Recomendaciones de última hora por alerta naranja en CABA debido a calor extremo