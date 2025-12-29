El calor azota a gran parte de la Argentina. En las últimas horas, el Servicio Metereológico Nacional (SMN) emitió un alerta naranja para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) por el calor extremo, incluso, las autoridades ya han advertido que las altas temperaturas pueden ser muy "peligrosas".
CIUDADO
No ha llegado lo peor: Recomendaciones de última hora por alerta naranja en CABA debido a calor extremo
El SMN emitió un alerta meteorológica naranja en CABA por altas temperaturas y las autoridades ruegan a todos seguir estas recomendaciones de último momento.
Alerta por altas temperaturas en CABA
De acuerdo con el Gobierno porteño, el SMN incluyó a la Ciudad de Buenos Aires en el nivel naranja por temperaturas altas que podrían resultar peligrosas para las personas que integran el grupo de riesgo como chicos y mayores de 65 años.
¿Qué significa alerta naranja? Según el SMN, el nivel naranja del Sistema de Alerta Temprana significa que se esperan fenómenos meteorológicos "peligrosos" para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.
Dicha alerta rige por 24 horas.
"Estos alertas se actualizan todos los días alrededor de las 19h y brindan información para todo el territorio nacional. La información tiene una validez de 24 horas (hasta la próxima actualización)", detalla el SMN.
Es importante destacar que, según el SMN, para determinar el nivel de alerta, se tienen en consideración las temperaturas registradas en los últimos días, en el día actual y el pronóstico para los días siguientes.
Pronóstico del clima para Año Nuevo
El alerta no es sólo para CABA. De acuerdo con el SMN, entre el 29 de diciembre y el 3 de enero, las condiciones meteorológicas se caracterizarán por temperaturas muy altas en otras provincias.
Esto incluye Provincia de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, el este de San Juan y La Rioja, el norte de Río Negro y Neuquén, y el centro y sur de Santa Fe y Entre Ríos.
Durante esos días, las temperaturas máximas se ubicarán entre 34 y 42 °C, mientras que las mínimas oscilan entre 18 y 26 °C, lo que limita el descenso térmico nocturno.
¿Cuáles son las recomendaciones para cuidarse del calor?
A propósito del alerta naranja para CABA por altas temperaturas, aquí hay algunas recomendaciones del Gobierno porteño y del SMN para cuidarse del calor extremo:
- Aumentar el consumo de agua
- Hidratarse con frecuencia, incluso antes de sentir sed
- No exponerse al sol en exceso
- Evitar la exposición al sol entre las 10 y las 17, el momento de mayor intensidad térmica
- Usar ropa ligera, holgada y de colores claros, que permita una mejor ventilación del cuerpo
- Priorizar el consumo de alimentos frescos, como frutas y verduras, y evitar comidas pesadas
- Permanecer en espacios frescos o con sombra
- Realizar pausas si se realizan actividades al aire libre
- Reducir la actividad física
- Si hace ejercicio, que sea temprano a la mañana o hacia la tarde cuando el calor disminuye
- Prestarle especial atención a los adultos mayores de 65, a los niños menores de 5 años, embarazadas y personas con enfermedades crónicas
- Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.
¿Cómo saber si me siento mal por el calor?
Entre los síntomas que pueden aparecer por golpe de calor se encuentran los siguientes:
- Sed intensa
- Sequedad en la boca
- Sudoración excesiva
- Sensación de calor sofocante
- Piel seca
- Agotamiento
- Mareos o desmayo
- Dolores de estómago
- Falta de apetito
- Náuseas o vómitos
- Dolores de cabeza
De acuerdo con el SMN, ante la presencia de estos síntomas se deberá solicitar de inmediato asistencia médica, trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.
---------
Más noticias en Urgente24
Karina Milei quiere $611M/mes por Tecnópolis cuando Costa Salguero fue por $240M/mes
La jugada que nadie esperaba: YPF se asocia con Mercado Pago y MODO
Milei/Caputo: Alerta por un enero cargado de vencimientos
Patricia Bullrich a 2 votos de los 2/3, el peronismo esperaba 28 y sólo consiguió 25
Tapia en shock: Renunció a la Selección Argentina a seis meses del Mundial