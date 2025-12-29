No ha llegado lo peor: Recomendaciones de última hora por alerta naranja en CABA debido a calor extremo

Es importante destacar que, según el SMN, para determinar el nivel de alerta, se tienen en consideración las temperaturas registradas en los últimos días, en el día actual y el pronóstico para los días siguientes.

Pronóstico del clima para Año Nuevo

El alerta no es sólo para CABA. De acuerdo con el SMN, entre el 29 de diciembre y el 3 de enero, las condiciones meteorológicas se caracterizarán por temperaturas muy altas en otras provincias.

Esto incluye Provincia de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, el este de San Juan y La Rioja, el norte de Río Negro y Neuquén, y el centro y sur de Santa Fe y Entre Ríos.

Durante esos días, las temperaturas máximas se ubicarán entre 34 y 42 °C, mientras que las mínimas oscilan entre 18 y 26 °C, lo que limita el descenso térmico nocturno.

¿Cuáles son las recomendaciones para cuidarse del calor?

A propósito del alerta naranja para CABA por altas temperaturas, aquí hay algunas recomendaciones del Gobierno porteño y del SMN para cuidarse del calor extremo:

Aumentar el consumo de agua

Hidratarse con frecuencia, incluso antes de sentir sed

No exponerse al sol en exceso

Evitar la exposición al sol entre las 10 y las 17, el momento de mayor intensidad térmica

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros, que permita una mejor ventilación del cuerpo

Priorizar el consumo de alimentos frescos, como frutas y verduras, y evitar comidas pesadas

Permanecer en espacios frescos o con sombra

Realizar pausas si se realizan actividades al aire libre

Reducir la actividad física

Si hace ejercicio, que sea temprano a la mañana o hacia la tarde cuando el calor disminuye

Prestarle especial atención a los adultos mayores de 65, a los niños menores de 5 años, embarazadas y personas con enfermedades crónicas

Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.

¿Cómo saber si me siento mal por el calor?

Entre los síntomas que pueden aparecer por golpe de calor se encuentran los siguientes:

Sed intensa

Sequedad en la boca

Sudoración excesiva

Sensación de calor sofocante

Piel seca

Agotamiento

Mareos o desmayo

Dolores de estómago

Falta de apetito

Náuseas o vómitos

Dolores de cabeza

De acuerdo con el SMN, ante la presencia de estos síntomas se deberá solicitar de inmediato asistencia médica, trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.

