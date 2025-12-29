Festejando 2025, Silicon Misiones va por la autofinanciación en 2026

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Canal Doce Misiones (@tv12misiones)

Economía del conocimiento

Alicia Penayo, quien está al frente de la iniciativa, afirma que Silicon Misiones capacitó a más de 5.000 personas, impulsó más de 50 proyectos de investigación y desarrollo y puso en marcha un plan estratégico a 5 años, aún cuando es adverso el contexto nacional adverso para la ciencia y la tecnología.

La economía del conocimiento existe, más allá de las coyunturas fiscales argentinas.

Alicia Penayo afirma que hay un impacto macroeconómico del sector: “La economía del conocimiento fue el 3er. sector exportador en Argentina en los últimos años, después de la minería y la energía”.

En Misiones, explicó, ese crecimiento se expresa en tecnología aplicada al agro, la forestoindustria, la yerba mate y el té: “Lograr que un pino crezca más rápido en menos tiempo es economía del conocimiento”.

El gran objetivo ahora es conseguir la autofinanciación porque le concedería previsibilidad.

2026

Alicia Beatriz Penayo fue la coordinadora general de Polo TIC Misiones y antes responsable de Financiamiento Externo para esa plataforma.

En ese contexto su planteo de 2026: profundizar la autosustentabilidad financiera y sostener la investigación. “Hoy Silicon se financia con fondos provinciales y privados. Una pausa en una investigación puede causar un daño profundo y hasta irrecuperable”.

Licenciada en Administración de Empresas por la UADE, su trabajo inicial fue Client Financial Management Analyst en Accenture Argentina, antes de ir por un Master en Business Intelligence en Universitat de Barcelona.

Según ella, Silicon Misiones avanzó en proyectos de software, plataformas inteligentes, gobierno digital y soluciones productivas a través de áreas como Vision Lab y Digital Factory.

“No se trata solo de capacitar, sino de generar innovación aplicada y acompañar a empresas y emprendedores”, afirmó Penayo, quien insiste en una gestión orientada a resultados: “Queremos más startups, más talento formado y un impacto real en la economía y en la vida de los misioneros, y también del país”.

