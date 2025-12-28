urgente24
Karina Milei quiere $611M/mes por Tecnópolis cuando Costa Salguero fue por $240M/mes

28 de diciembre de 2025 - 20:01
Karina Milei en Tecnópolis.

FOTO: xAI / Grok.

Potenciales interesados en la concesión del predio Tecnópolis afirman que será adjudicado a quien decida Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Puede resultar una exageración. O no. Es indudable que Karina Milei define el 'día-a-día' de la Administración Javier Milei, su hermano. Urgente24 desconoce el alcance de la afirmación de quienes han decidido no participar de la convocatoria.

En parte, obviamente, la culpa es del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: adjudicó Costa Salguero a la UTE de Grupo Clarín y S.A. La Nación, rechazando la mejor oferta con un argumento inverosimil pero apalancado en necesidades políticas del PRO porteño, y desde entonces lo de Tecnópolis quedó alcanzado por la mancha venenosa: "Nada es transparente", afirman potenciales interesados ya desinteresados.

Mucho más importante que toda esa controversia resulta la base de la convocatoria del organismo estatal AABE: 300 meses (25 años) de concesión, prorrogable sólo por 12 meses adicionales, con un canon base mensual de $611 millones. Esto es a precios de diciembre 2025 y surge de 367.046 UVAs (es la unidad de medida utilizada para la estimación ajustable).

Esto supone un canon total teórico de $183.300 millones a precios de diciembre 2025.

El canon se cotiza y adjudica en UVAs, con conversión a pesos al valor UVA fijado en el pliego.

Pero la pregunta es a Karina Milei: ¿Cuál es el modelo de negocios que imaginan por $611 millones cuando Costa Salguero fue adjudicada a S.A. La Nación / Grupo Clarín en $240 millones, y se rechazó la oferta de Sociedad Rural Argentina (SRA) / Irsa / DF Entertainment que ofertó 29% más porque, según el Gobierno de CABA, era demasiado y alto y sospechaba que no podrían pagarlo?

tecnopolis.jpg
Tecnópolis fue la Catedral K.

Rumores

La licitación se realizará íntegramente a través del sistema electrónico COMPR.AR, utilizado habitualmente para contrataciones públicas.

Tecnópolis cuenta con una superficie total de 51 hectáreas, con módulos y pabellones por 54.000 m2 cubiertos, además de un área de estacionamiento para 4.326 automóviles.

FeriasyCongresos.com/ explicó:

"(...) Desde el Gobierno sostienen que la medida busca poner fin a un esquema de administración que, según datos oficiales, generó gastos elevados, baja utilización del espacio y un progresivo deterioro de la infraestructura. En ese sentido, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, afirmó en su cuenta de X que Tecnópolis pasará a funcionar bajo un esquema de inversión privada y “nunca más será una carga para los bolsillos de los argentinos”.

Actualmente, el predio es administrado por la Secretaría de Cultura de la Nación, que se encarga de su mantenimiento y de la organización de las actividades. Sin embargo, las autoridades nacionales señalaron que el parque acumularía una deuda superior a los $4.800 millones, además de falta de equipamiento y mantenimiento permanente financiado exclusivamente por el Estado. (...)".

LaPoliticaOnline.com/ fue más allá:

"(...) La sospecha de al menos 2 empresarios que dialogaron con ese sitio es que el proceso fue hecho a la medida de Foggia Group, una productora de eventos que sumó poderosos socios en los últimos meses.

Foggia Group perteneció hasta diciembre de 2023 a Mara Gorini y Marcelo Dionisio. Con la llegada de Milei al poder, Dionisio se quedó con el manejo de la productora de espectáculos. Gorini se corrió del directorio y se convirtió en la secretaria y mano derecha de Karina. El detalle es que Dionisio y Gorini son pareja.

Entre otras cosas, Foggia Group pagó el acto donde Milei presentó su libro en el Luna Park y hasta organizó una proyección del Hombre Araña en el CCK auspiciado por el Banco Nación.

Tras la salida de Gorini del directorio de Foggia, en los últimos meses comenzaron a desembarcar en la productora empleados vinculados a los Werthein. Primero fueron Marcelo Wegbrait y Fabian Suffern como directores titulares y suplente.

El 19 de noviembre pasado llegó Ricardo Silbermins, otra persona que forma parte de los directorios de varias empresas de la familia Werthein como Landmark y Cachay SA. El conglomerado de la familia incluye a Technomedia, dueña de DirecTV. Y no tiene relación con Gerardo Werthein, el ex canciller libertario. (...)".

Sin embargo, al menos 2 de los 3 mencionados ya no trabajan con los W. Allegados al holding dicen que vincularlos sería como recordar que Dionisio fue el CEO de Fenix Entertainment cuando de era de Marcelo Fígoli y Daniel Finkelstain, y Fénix está interesado en participar, igual que los W.

Más allá de las especulaciones, Urgente24 se pregunta por el plan de negocios para pagar ese dineral de canon.

CONSPIRACIONES