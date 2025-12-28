Karina Milei quiere $611M/mes por Tecnópolis cuando Costa Salguero fue por $240M/mes

Pero la pregunta es a Karina Milei: ¿Cuál es el modelo de negocios que imaginan por $611 millones cuando Costa Salguero fue adjudicada a S.A. La Nación / Grupo Clarín en $240 millones, y se rechazó la oferta de Sociedad Rural Argentina (SRA) / Irsa / DF Entertainment que ofertó 29% más porque, según el Gobierno de CABA, era demasiado y alto y sospechaba que no podrían pagarlo?

Rumores

La licitación se realizará íntegramente a través del sistema electrónico COMPR.AR, utilizado habitualmente para contrataciones públicas.

Tecnópolis cuenta con una superficie total de 51 hectáreas, con módulos y pabellones por 54.000 m2 cubiertos, además de un área de estacionamiento para 4.326 automóviles.

FeriasyCongresos.com/ explicó:

"(...) Desde el Gobierno sostienen que la medida busca poner fin a un esquema de administración que, según datos oficiales, generó gastos elevados, baja utilización del espacio y un progresivo deterioro de la infraestructura. En ese sentido, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, afirmó en su cuenta de X que Tecnópolis pasará a funcionar bajo un esquema de inversión privada y “nunca más será una carga para los bolsillos de los argentinos”.

Actualmente, el predio es administrado por la Secretaría de Cultura de la Nación, que se encarga de su mantenimiento y de la organización de las actividades. Sin embargo, las autoridades nacionales señalaron que el parque acumularía una deuda superior a los $4.800 millones, además de falta de equipamiento y mantenimiento permanente financiado exclusivamente por el Estado. (...)".

LaPoliticaOnline.com/ fue más allá:

"(...) La sospecha de al menos 2 empresarios que dialogaron con ese sitio es que el proceso fue hecho a la medida de Foggia Group, una productora de eventos que sumó poderosos socios en los últimos meses.

Foggia Group perteneció hasta diciembre de 2023 a Mara Gorini y Marcelo Dionisio. Con la llegada de Milei al poder, Dionisio se quedó con el manejo de la productora de espectáculos. Gorini se corrió del directorio y se convirtió en la secretaria y mano derecha de Karina. El detalle es que Dionisio y Gorini son pareja.

Entre otras cosas, Foggia Group pagó el acto donde Milei presentó su libro en el Luna Park y hasta organizó una proyección del Hombre Araña en el CCK auspiciado por el Banco Nación.

Tras la salida de Gorini del directorio de Foggia, en los últimos meses comenzaron a desembarcar en la productora empleados vinculados a los Werthein. Primero fueron Marcelo Wegbrait y Fabian Suffern como directores titulares y suplente.

El 19 de noviembre pasado llegó Ricardo Silbermins, otra persona que forma parte de los directorios de varias empresas de la familia Werthein como Landmark y Cachay SA. El conglomerado de la familia incluye a Technomedia, dueña de DirecTV. Y no tiene relación con Gerardo Werthein, el ex canciller libertario. (...)".

Sin embargo, al menos 2 de los 3 mencionados ya no trabajan con los W. Allegados al holding dicen que vincularlos sería como recordar que Dionisio fue el CEO de Fenix Entertainment cuando de era de Marcelo Fígoli y Daniel Finkelstain, y Fénix está interesado en participar, igual que los W.

Más allá de las especulaciones, Urgente24 se pregunta por el plan de negocios para pagar ese dineral de canon.

----------------------------------

