Daniel Tillard dejará de ser el presidente del Banco Nación y será reemplazado por el actual vice de la institución, Darío Wasserman. Wasserman es esposo de la legisladora porteña y titular de LLA de la CABA, Pilar Ramírez, ambos de un vínculo estrecho con Karina Milei.
MÁS CAMBIOS
Se va el presidente del Banco Nación y lo reemplaza un íntimo de Karina Milei
Daniel Tillard será reemplazado por Darío Wasserman, actual vice del Banco Nación y esposo de la legisladora porteña Pilar Ramírez, ambos de un vínculo estrecho con Karina Milei.
La salida de Tillard y su reemplazo fueron confirmados en un comunicado del ministerio de Economía, del que depende el Banco Nación.
"El presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, le comunicó hoy al Ministro de Economía, Luis Caputo, su decisión de renunciar al cargo que asumió el 26 de diciembre de 2023", dice el despacho y destaca que durante su gestión "el banco volvió a trabajar de banco", ya que "se otorgaron 20 mil créditos hipotecarios y la entidad aumentó su participación de mercado de 12 a 18 puntos, entre otros logros".
El comunicado confirma además el ascenso de Wasserman, "quien continuará con las políticas que la entidad viene llevando adelante".
Según el texto, "Tillard aseguró que durante estos dos años, el equipo del Banco ha cumplido el mandato de que la institución vuelva a desempeñar plenamente su rol como banco, en un contexto favorecido por las políticas impulsadas por nuestro Gobierno de solvencia fiscal y de ordenamiento del balance del Banco Central".
Y agrega que el exfuncionario "agradeció especialmente al señor Presidente de la Nación, Javier Gerardo Milei y al Ministro Caputo, por la confianza depositada y por haberle brindado la oportunidad de acompañarlos en el proceso de transformación de nuestro país".
De acuerdo al periodista Paulino Rodríguez, Wasserman asumirá luego de que Juan Pazo, que acaba de renunciar a la conducción de ARCA, rechazara reemplazar a Tillard. Pazo fue reemplazado por el hasta ahora titular de la DGI, Andrés Vázquez, quien responde políticamente a Santiago Caputo.
De esa forma, la designación de Wasserman aparece como una compensación a la hermanísima en el marco de la interna con el asesor especial del Presidente.
Tillard, extitular de Bancor (la banca pública de Córdoba), había llegado a la gestión de la mano de Guillermo Francos, exjefe de Gabinete de la administración de La Libertad Avanza (LLA). “Etapa cumplida”, expresó Tillard en la intimidad, según lanación.com.
Desarrollador inmobiliario, además de vicepresidente del BNA, Wasserman presidió la Sociedad de Garantía Recíproca “Garantizar SGR”, Móvil SGR y la Cámara Argentina de Sociedades de Garantías Recíprocas.
Más contenido de Urgente24
Reacción del mercado a los anunciós del BCRA: Sube el dólar, pero el Riesgo País perfora los 600 puntos
Andrés Vázquez abre una nueva etapa en la que las empresas sentirán la presión de ARCA
Horror en la Quinta de Olivos: Apareció un soldado muerto
Láctea, en crisis: La titular de Luz Azul "chatea" con Javier Milei, pero el consumo no le interesa