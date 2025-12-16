Se va el presidente del Banco Nación y lo reemplaza un íntimo de Karina Milei

Y agrega que el exfuncionario "agradeció especialmente al señor Presidente de la Nación, Javier Gerardo Milei y al Ministro Caputo, por la confianza depositada y por haberle brindado la oportunidad de acompañarlos en el proceso de transformación de nuestro país".

De acuerdo al periodista Paulino Rodríguez, Wasserman asumirá luego de que Juan Pazo, que acaba de renunciar a la conducción de ARCA, rechazara reemplazar a Tillard. Pazo fue reemplazado por el hasta ahora titular de la DGI, Andrés Vázquez, quien responde políticamente a Santiago Caputo.

De esa forma, la designación de Wasserman aparece como una compensación a la hermanísima en el marco de la interna con el asesor especial del Presidente.

Tillard, extitular de Bancor (la banca pública de Córdoba), había llegado a la gestión de la mano de Guillermo Francos, exjefe de Gabinete de la administración de La Libertad Avanza (LLA). “Etapa cumplida”, expresó Tillard en la intimidad, según lanación.com.

Desarrollador inmobiliario, además de vicepresidente del BNA, Wasserman presidió la Sociedad de Garantía Recíproca “Garantizar SGR”, Móvil SGR y la Cámara Argentina de Sociedades de Garantías Recíprocas.

