Nick Reiner, el hijo de 32 años del popular cineasta Rob Reiner y de la fotógrafa Michele Singer, fue arrestado y reducido por la Policía de Los Ángeles en una estación de subte tras ser acusado formalmente de parricidio. El joven tenía severos problemas de abuso de sustancias.
CONMOCIÓN EN USA
Realidad supera la ficción con el parricidio de Rob Reiner: Su hijo Nick, arrestado
La Policía de Los Ángeles arrestó al hijo de 32 años de Rob y Michele Reiner, acusado del crimen de sus padres. Detalles del parricidio de los Reiner que ha dejado en shock a Estados Unidos, menos a Donald Trump, quien tuvo comentarios insensibles.
Agentes de la División de Homicidios por Robo del Departamento de Policía de Los Ángeles, con apoyo de alguaciles federales, detuvieron el domingo a Nick Reiner, el hijo del medio del director de cine, en la estación de metro Exposition Park, a unos 25 kilómetros de la mansión familiar en Brentwood, donde se halló la escena del crimen.
Nick, el hijo del medio de Rob y Michele Reiner, fue ingresado este lunes en la cárcel del condado de Los Ángeles, donde permanece recluido bajo una fianza de 4 millones de dólares, según los registros oficiales, después de que la justicia estadounidense lo considerara el principal sospechoso del crimen de sus padres.
Según un nuevo informe de la Policía de L.A. divulgado este martes, la habitación de hotel donde Nick Reiner se alojó tras asesinar a sus padres fue encontrada cubierta de sangre. Fuentes de oficina del alguacil de Los Ángeles revelaron que Nick, de 32 años y con graves problemas de adicción, se registró el domingo alrededor de las 4 a.m. en una habitación del hotel The Pierside de Santa Monica, con una tarjeta de crédito, a pocas horas de haber cometido el doble crimen.
Horas antes, Nick Reiner tuvo una discusión a los gritos con su padre Rob Reiner, reconocido actor y cineasta de Hollywood, en la fiesta de Navidad de Conan O'Brien —presentador y comediante estadounidense— lo que, junto al estado mental bajo efectos de sustancias, habría desembocado en que pierda los estribos y degüelle a sus propios padres, convirtiéndose en un asesino.
Romy, hija de la pareja y hermana de Nick y Jack, encontró a sus padres con la garganta cortada (degollados) alrededor de las 15:30 p. m. del domingo (hora de la Costa Este) y le dijo a la policía que creía que un miembro de la familia "debería ser sospechoso", informó TMZ.
Nick Reiner habló en el pasado de su batalla contra la adicción y sus episodios de falta de vivienda, consecuencia de su situación. "Estuve sin hogar en Maine. Estuve sin hogar en Nueva Jersey. Estuve sin hogar en Texas", declaró Nick a People en una entrevista de 2016.
Conmoción por el parricidio de los Reiner a manos de su hijo adicto
Alrededor de las 15:30 p. m. del domingo, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles recibió una llamada urgente por un "incidente" en la casa de los Reiner, situada en el número 200 de South Chadbourne Avenue.
Rob Reiner, reconocido cineasta de Hollywood, y su esposa Michele Singer, una fotógrafa, estaban degollados y fueron apuñalados hasta la muerte, según las primeras pericias. Su hijo del medio, Nick Reiner, sería el asesino.
"Esta no es la primera vez que su hijo ha sido violento", dijo a The Post un viejo vecino sobre Nick Reiner, de 32 años, quien está acusado degollar a sus padres en la mansión familiar de Los Ángeles. "Sé de otro incidente con Nick hace unos años, pero no diré más", añadió. "Nunca pensé que llegaría a este punto", sentenció.
"Rob siempre estaba desconsolado porque su hijo no podía superar su adicción", dijo el hombre. “Sé que querían que recibiera ayuda, que fuera a rehabilitación, pero él quería recibir ayuda mientras estaba en casa; no quería recibir tratamiento en un centro”, expresó el vecino. "Es una auténtica pesadilla. Todo esto es una tragedia", declaró.
Rob Reiner y su esposa, encontrados degollados: El criminal, su propio hijo
Testigos dijeron los medios TMZ y People que Nick Reiner, el hijo de 32 años del director de cine Rob Reiner, parecía estar “desorientado” cuando se registró a las 4 a.m del domingo en el hotel The Pierside de Santa Monica, varias horas después de que su hermana se encontrara con su padres degollados en la mansión familiar situada en el número 200 de South Chadbourne Avenue.
“Nick estaba asustando a todos, actuaba como fuera de sí, preguntaba una y otra vez si la gente era famosa”, contó una fuente a la revista People.
Reiner se alojó a las 4 de la mañana esa habitación de hotel, horas después de asistir junto a sus padres, los Reiner, a una fiesta navideña en la casa del conductor y comediante Conan O’Brien, lo que habría resultado en una discursión a los gritos con su padre, Rob Reiner, terminando en un doble parricidio porque perdió los estribos y la moral bajo los efectos de las drogas.
Según la Policía de Los Ángeles, el cineasta Rob Reiner, de 78 años, y su esposa, Michelle Singer, de 68 años, fueron asesinados por su propio hijo, Nick, un adicto de 32 años, quien los apuñaló y les cortó el cuello tras una pelea. El diario Los Ángeles Times reveló que no había señales de que la entrada a la vivienda hubiera sido forzada.
De acuerdo con los medios estadounidenses, Michele, la esposa de Rob, se había mostrado angustiada porque ni ella ni su esposo sabían cómo lidiar con los problemas de adicciones de su hijo, Nick. “Lo hemos intentado todo”, le habrían expresado a sus más allegados.
Nick Reiner, de 32 años, pasó años entrando y saliendo de rehabilitación por adicción a los narcóticos. Ahora está detenido bajo fianza de US$ 4 millones, confirmó Page Six (New York Post).
Donald Trump demostró que le falta sensibilidad humana al atacar a los Reiner
Donald Trump recurrió a su red Truth Social para opinar sobre la muerte de Robert Reiner, y vengarse post mortem de las frecuentes críticas que Reiner, un militante progresista, le dirigía.
Donald Trump publicó en Truth Social: “Anoche ocurrió algo muy triste en Hollywood. Rob Reiner, un director de cine y comediante atormentado y en apuros, pero que en su día fue muy talentoso, falleció junto con su esposa, Michele, supuestamente debido a la ira que causó a otros con su aflicción masiva, persistente e incurable, una enfermedad paralizante conocida como SÍNDROME DE TRASTORNO DE TRUMP, a veces llamado SDT. Era conocido por volver loco a la gente con su obsesión desenfrenada por el presidente Donald J. Trump, y su evidente paranoia alcanzó nuevas cotas a medida que la Administración Trump superaba todos los objetivos y expectativas de grandeza, y con la Edad de Oro de Estados Unidos acercándose, quizás como nunca antes. ¡Que Rob y Michele descansen en paz!”.
Reiner fue una voz destacada en Hollywood contra Trump. Recientemente, advirtió sobre la amenaza que Trump representa para la democracia y el Estado de derecho.
El asesinato
La policía arrestó a Nick Reiner, el hijo de 32 años de Rob Reiner y Michele Singer Reiner, y lo fichó en la madrugada del lunes 15/12 en relación con la muerte de sus padres en su residencia en Brentwood (condado de Contra Costa, California, a 24 minutos de Los Angeles por la carretera I-10W).
Según los registros del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), Nick Reiner fue fichado a las 5:04 a. m. (hora del Pacífico), y se le fijó una fianza de US$ 4 millones. La policía no hizo comentarios sobre el arresto.
Las autoridades respondieron a una llamada en la cuadra 200 de la avenida Chadbourne, en Brentwood, el domingo por la tarde y encontraron 2 cadáveres, según el subjefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Alan Hamilton.
Reiner, un nombre conocido en la década de 1970 por su papel como el yerno liberal y franco en 'All in the Family', se convirtió en uno de los directores de cine más destacados de Hollywood de las décadas de 1980 y 1990. Disminuyó su trabajo cinematográfico en los últimos años (ya tenía 78 años).
Militancia
Reiner fue un defensor declarado de causas liberales y donante de candidatos del Partido Demócrata.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y el gobernador de California, Gavin Newsom, difundieron comunicados de luto por la muerte de Reiner.
Bass calificó sus muertes como una "pérdida devastadora para nuestra ciudad y nuestro país" y afirmó que las contribuciones de Reiner "resuenan en toda la cultura y la sociedad estadounidenses".
Newsom afirmó que Reiner y su esposa habían luchado por los derechos LGTBQ+ y el desarrollo infantil temprano.
Más contenido en Urgente24
Donald Trump apabulla a los inmigrantes y arrestan a la sobrina brasileña de la portavoz
Otra multinacional que se va de la Argentina: Hace un año evalúa su salida, que concretó ahora
La miniserie de 6 capítulos que recién se estrenó y ya todos maratonean
Claudio Belocopitt no tiene suerte: es más importante 1 pezón (o 2) de Jesica Cirio