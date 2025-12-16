PBI: No hay recesión técnica... pero sí estancamiento económico

En términos interanuales, el PBI mostró una suba del 3,3%, un ritmo también declinante si se lo compara con el resultado de los trimestres anteriores.

El acumulado de los 1ros 9 meses del año, en tanto, arrojó una suba del 5,2%.

En la medición interanual, el rubro que por lejos más creció fue 'Intermediación financiera', con una expansión del 28%. Más atrás aparecen 'Explotación de minas y canteras' (10,3%) y Hoteles y restaurantes (7,1%).

En tanto que los sectores que más mano de obra intensiva requieren mostraron desempeños bajos o negativos. La construcción creció un 1%, mientras que el comercio minorista se expandió un tenue 0,6%. La industria manufacturera, por su parte, cayó un 2,4%.

El sector que más sufrió fue la pesca, que se derrumbó un 20%.

nivel act- 3t 2025

Más contenido de Urgente24

Con todos los dólares en alza, el blue se planta en $1.500

Presupuesto: LLA consiguió dictamen en Diputados con derogación de las leyes de Discapacidad y financiamiento universitario

Se va el presidente del Banco Nación y lo reemplaza un íntimo de Karina Milei

Láctea, en crisis: La titular de Luz Azul "chatea" con Javier Milei, pero el consumo no le interesa