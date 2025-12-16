urgente24
DINERO PBI > recesión > INDEC

DATOS OFICIALES

PBI: No hay recesión técnica... pero sí estancamiento económico

El exiguo crecimiento del PBI del 0,3% en el 3er trimestre contra el mismo período anterior muestra una economía en estancamiento.

16 de diciembre de 2025 - 17:32
El ministro de Economía, Luis Caputo.&nbsp;

El ministro de Economía, Luis Caputo. 

El INdEC informó este martes que el Producto Bruto Interno (PBI) creció un 0,3% en el tercer trimestre del año en comparación con el segundo, cuando se había registrado una caída del 0,1%. Con el rebote, la economía zafó de ingresar en una recesión técnica ya que evitó acumular 2 trimestres consecutivos en signo negativo.

No obstante, el exiguo crecimiento del PBI -casi un error estadístico- muestra una economía en estancamiento que tuvo mejores números desestacionalizados el año pasado. Por caso, el resultado del 3er trimestre de 2024 fue una suba del 3,6%.

Desde entonces, el sesgo ha sido declinante hasta el tímido rebote del 3er trimestre de este año.

Seguir leyendo

En ese período también se desplomó la inversión un 6% (+10,3% interanual) mientras que el consumo privado rebotó hasta un 0,2%, siempre en la comparación desestacionalizada (+5,3% interanual).

3T-pib

En términos interanuales, el PBI mostró una suba del 3,3%, un ritmo también declinante si se lo compara con el resultado de los trimestres anteriores.

El acumulado de los 1ros 9 meses del año, en tanto, arrojó una suba del 5,2%.

En la medición interanual, el rubro que por lejos más creció fue 'Intermediación financiera', con una expansión del 28%. Más atrás aparecen 'Explotación de minas y canteras' (10,3%) y Hoteles y restaurantes (7,1%).

En tanto que los sectores que más mano de obra intensiva requieren mostraron desempeños bajos o negativos. La construcción creció un 1%, mientras que el comercio minorista se expandió un tenue 0,6%. La industria manufacturera, por su parte, cayó un 2,4%.

El sector que más sufrió fue la pesca, que se derrumbó un 20%.

nivel act- 3t 2025

Más contenido de Urgente24

Con todos los dólares en alza, el blue se planta en $1.500

Presupuesto: LLA consiguió dictamen en Diputados con derogación de las leyes de Discapacidad y financiamiento universitario

Se va el presidente del Banco Nación y lo reemplaza un íntimo de Karina Milei

Láctea, en crisis: La titular de Luz Azul "chatea" con Javier Milei, pero el consumo no le interesa

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES