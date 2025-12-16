PBI: No hay recesión técnica... pero sí estancamiento económico

El INdEC informó este martes que el Producto Bruto Interno (PBI) creció un 0,3% en el tercer trimestre del año en comparación con el segundo, cuando se había registrado una caída del 0,1%. Con el rebote, la economía zafó de ingresar en una recesión técnica ya que evitó acumular 2 trimestres consecutivos en signo negativo.
No obstante, el exiguo crecimiento del PBI -casi un error estadístico- muestra una economía en estancamiento que tuvo mejores números desestacionalizados el año pasado. Por caso, el resultado del 3er trimestre de 2024 fue una suba del 3,6%.
Desde entonces, el sesgo ha sido declinante hasta el tímido rebote del 3er trimestre de este año.
En ese período también se desplomó la inversión un 6% (+10,3% interanual) mientras que el consumo privado rebotó hasta un 0,2%, siempre en la comparación desestacionalizada (+5,3% interanual).
En términos interanuales, el PBI mostró una suba del 3,3%, un ritmo también declinante si se lo compara con el resultado de los trimestres anteriores.
El acumulado de los 1ros 9 meses del año, en tanto, arrojó una suba del 5,2%.
En la medición interanual, el rubro que por lejos más creció fue 'Intermediación financiera', con una expansión del 28%. Más atrás aparecen 'Explotación de minas y canteras' (10,3%) y Hoteles y restaurantes (7,1%).
En tanto que los sectores que más mano de obra intensiva requieren mostraron desempeños bajos o negativos. La construcción creció un 1%, mientras que el comercio minorista se expandió un tenue 0,6%. La industria manufacturera, por su parte, cayó un 2,4%.
El sector que más sufrió fue la pesca, que se derrumbó un 20%.
Más contenido de Urgente24
Con todos los dólares en alza, el blue se planta en $1.500
Presupuesto: LLA consiguió dictamen en Diputados con derogación de las leyes de Discapacidad y financiamiento universitario
Se va el presidente del Banco Nación y lo reemplaza un íntimo de Karina Milei
Láctea, en crisis: La titular de Luz Azul "chatea" con Javier Milei, pero el consumo no le interesa