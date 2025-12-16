Con todos los dólares en alza, el blue se planta en $1.500

La foto es contundente, el dólar se reacomodó de un salto. La foto es contundente, el dólar se reacomodó de un salto.

image Mercado blue. Fuente: FinanzasArgy

Detrás del movimiento hay una lectura macro precisa. Una banda que corría al 1% mensual con inflación arriba del 2% era insostenible. Ese esquema empujaba al Banco Central a vender dólares para defender el techo y aceleraba la pérdida de reservas. El nuevo régimen cambia el incentivo, ya no hay atraso garantizado, por lo tanto, el mercado pricea un dólar más alto y más consistente.

La suba no respondió a pánico ni a cobertura defensiva.

Fue una corrección ordenada, pero firme.

El mercado no compró dólares por miedo, sino por reprecio de escenario. Con un tipo de cambio que empieza a acompañar a la inflación, desaparece la expectativa de un dólar barato sostenido artificialmente.

El impacto no se limita al mercado cambiario. Un dólar más alto y alineado con los precios mejora las perspectivas para exportadoras, sectores transables y empresas que facturan en moneda dura.

Al mismo tiempo, despeja uno de los principales factores de distorsión sobre los precios relativos de la economía.

En este contexto, el nivel de $1.500 deja de ser una referencia transitoria y pasa a funcionar como nuevo piso operativo. No hay señales de desborde, pero tampoco espacio para volver atrás. El mercado ya hizo el ajuste que el esquema anterior postergaba.

La próxima etapa se jugará en otro frente. Si el Banco Central logra comprar reservas sin forzar nuevas tensiones y la inflación comienza a desacelerar, el dólar podrá moverse con mayor estabilidad dentro del nuevo régimen. Si eso falla, el mercado volverá a exigir otra corrección.

Por ahora, el cambio de régimen ya se reflejó en el precio del dólar y el reacomodamiento fue inmediato.

