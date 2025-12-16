El cambio de régimen monetario no pasó inadvertido y todos los dólares reaccionaron con una suba contundente y varios volvieron a posicionarse en la zona de $1.500 -o más-, dejando atrás la dinámica artificial que había impuesto el esquema previo. El mercado ajustó rápido y sin rodeos.
BCRA EN LA MIRA
Con todos los dólares en alza, el blue se planta en $1.500
El dólar reaccionó con una suba contundente y volvió a posicionarse en la zona de $1.500, dejando atrás la dinámica artificial.
La señal fue directa, el nuevo marco cambiario implica precios más realistas y menos tolerancia al atraso.
La decisión del Gobierno de confirmar que, desde enero de 2026, las bandas de flotación del dólar dejarán de deslizarse al 1% mensual para ajustar por inflación funcionó como detonante. De esta manera, el tipo de cambio deja de ser un ancla forzada y pasa a reflejar la evolución de los precios.
Dólar hoy
Las cotizaciones no dejaron lugar a dudas. El dólar blue saltó hasta $1.500, el MEP se alineó en $1.499,78 y el CCL trepó a $1.541,28, mientras que el dólar cripto se movió en torno a $1.535. El mayorista, aun en $1.451, quedó retrasado, pero con una brecha que dejó de expandirse.
Detrás del movimiento hay una lectura macro precisa. Una banda que corría al 1% mensual con inflación arriba del 2% era insostenible. Ese esquema empujaba al Banco Central a vender dólares para defender el techo y aceleraba la pérdida de reservas. El nuevo régimen cambia el incentivo, ya no hay atraso garantizado, por lo tanto, el mercado pricea un dólar más alto y más consistente.
La suba no respondió a pánico ni a cobertura defensiva.
El mercado no compró dólares por miedo, sino por reprecio de escenario. Con un tipo de cambio que empieza a acompañar a la inflación, desaparece la expectativa de un dólar barato sostenido artificialmente.
El impacto no se limita al mercado cambiario. Un dólar más alto y alineado con los precios mejora las perspectivas para exportadoras, sectores transables y empresas que facturan en moneda dura.
En este contexto, el nivel de $1.500 deja de ser una referencia transitoria y pasa a funcionar como nuevo piso operativo. No hay señales de desborde, pero tampoco espacio para volver atrás. El mercado ya hizo el ajuste que el esquema anterior postergaba.
La próxima etapa se jugará en otro frente. Si el Banco Central logra comprar reservas sin forzar nuevas tensiones y la inflación comienza a desacelerar, el dólar podrá moverse con mayor estabilidad dentro del nuevo régimen. Si eso falla, el mercado volverá a exigir otra corrección.
