Bautismo de fuego para Monteoliva: Protocolo antipiquetes (que ya dejó 2.500 heridos) en la marcha de la CGT

Según lanación.com, desde Seguridad aseguran que la idea es, sin provocar ni “picantear” al sindicalismo en la previa, mostrar una actitud de firmeza ante el reclamo de las centrales obreras, y seguir adelante con el proyecto de “modernización” laboral.

Como N°2 de Bullrich, Monteoliva estaba a cargo de forma operativa de la aplicación del protocolo, por ejemplo, frente al Congreso cada miércoles por la marcha de los jubilados. Pero el de este jueves será el primero por el que deberá responder como máxima responsable política.

Heridos

Si bien el denominado "orden en las calles" es un capital político del gobierno de Javier Milei, la contracara serían los heridos que deja cada procedimiento, con el icónico caso del fotógrafo Pablo Grillo, alcanzado por una cápsula de gas mientras hacía su trabajo.

Según un relevamiento de Amnistía Internacional, son 2.557 los heridos registrados por "uso ilegítimo o desproporcionado de la fuerza" durante la aplicación de la regulación entre 2024 y 2025. Los casos incluyen impactos de balas de goma en cabeza y rostro, exposición a gases lacrimógenos y gas pimienta, golpes con bastón y violencia física generalizada.

“La escalada represiva es innegable y evidencia un grave retroceso en la libertad de expresión. La violencia estatal no solo aumentó, hoy es naturalizada y funciona como un mecanismo de intimidación para desalentar la participación social”, afirmó Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, informó la agecia Noticias Argentinas.

Por su parte, la Comisión Provincial por la Memoria registró en 2025 unas 1.341 personas heridas y 165 detenidas, mientras que en todo 2024 se habían contabilizado 1.216 heridos y 93 detenciones, lo que implica un aumento del 77% en las detenciones, en su mayoría arbitrarias y sin pruebas suficientes, aseguran.

