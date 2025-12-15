SIGUE EL ESCÁNDALO
Bullrich llevó a la CONMEBOL una denuncia explosiva contra la cúpula de la AFA
Patricia Bullrich sigue metida de lleno con el escándalo AFA, que involucra a Tapia y Toviggino. Ahora presentó una denuncia formal.
La presentación apunta a una serie de presuntas irregularidades administrativas y financieras dentro del organismo que conduce el fútbol argentino.
La dirigente de La Libertad Avanza hizo pública la denuncia a través de sus redes sociales, donde reclamó que el organismo continental “investigue a fondo” la conducta de los máximos dirigentes de la AFA. En el escrito, Bullrich solicita la apertura de una investigación preliminar por posibles violaciones al Código de Ética y a la Política Anticorrupción, Antisoborno y de Cumplimiento de la CONMEBOL.
El argumento de Patricia Bullrich
Según la denuncia, los hechos señalados involucran supuestas faltas a los principios de integridad, transparencia y deber fiduciario, además de eventuales conflictos de intereses, uso indebido de recursos y posibles maniobras de lavado de activos dentro de una federación miembro del organismo sudamericano.
En su presentación, la exministra de Seguridad sostiene que Tapia y Toviggino, en su condición de presidente y tesorero de la AFA, ocupan cargos ejecutivos de máxima jerarquía y, por lo tanto, están alcanzados por las normas éticas que rigen a la CONMEBOL, independientemente de que existan o no investigaciones judiciales en curso en el ámbito nacional.
Bullrich pidió expresamente que el Tribunal de Ética evalúe las conductas denunciadas a la luz de la normativa vigente y que, en caso de comprobarse las irregularidades, se apliquen las sanciones disciplinarias correspondientes. “La obligación de investigar y sancionar prácticas de corrupción es independiente del cargo que ocupen los involucrados”, remarcó en el texto elevado al organismo.
La AFA cada vez más cuestionada
Entre los puntos centrales de la denuncia se mencionan presuntas contrataciones directas entre la AFA y empresas vinculadas a su entorno dirigencial, la utilización de sociedades interpuestas para la adquisición de bienes de alto valor, un incremento patrimonial considerado incompatible con los ingresos declarados y la existencia de investigaciones administrativas y fiscales previas sobre la conducción de la entidad.
La senadora también cuestionó el manejo de los recursos económicos vinculados a la Selección argentina y a los ingresos por publicidad, y planteó interrogantes sobre la distribución de fondos y premios. En ese marco, aludió a presuntas deudas de clubes administradas por terceros, posibles favores políticos dentro de la estructura del fútbol y la retención de aportes, entre otras prácticas que consideró irregulares.
“El fútbol argentino no puede seguir manchado por sospechas de corrupción y manejo oscuro del dinero”, expresó Bullrich, quien afirmó que la lista de irregularidades denunciadas “es extensa” y que corresponde que el organismo sudamericano actúe con firmeza.
Desde la óptica de la denunciante, los hechos señalados no solo afectarían la transparencia institucional de la AFA, sino que también comprometerían los estándares de buena gobernanza que la CONMEBOL exige a todas sus asociaciones afiliadas. Por ese motivo, insistió en que la investigación debe avanzar “sin privilegios ni excepciones”.
Hasta el momento, ni Tapia ni Toviggino realizaron declaraciones públicas en respuesta a la denuncia. Tampoco hubo un pronunciamiento oficial de la CONMEBOL sobre los pasos a seguir, aunque el reglamento interno prevé la posibilidad de iniciar actuaciones preliminares ante presentaciones formales de este tipo.
