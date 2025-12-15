Bullrich llevó a la CONMEBOL una denuncia explosiva contra la cúpula de la AFA

Bullrich pidió expresamente que el Tribunal de Ética evalúe las conductas denunciadas a la luz de la normativa vigente y que, en caso de comprobarse las irregularidades, se apliquen las sanciones disciplinarias correspondientes. “La obligación de investigar y sancionar prácticas de corrupción es independiente del cargo que ocupen los involucrados”, remarcó en el texto elevado al organismo.

La AFA cada vez más cuestionada

Entre los puntos centrales de la denuncia se mencionan presuntas contrataciones directas entre la AFA y empresas vinculadas a su entorno dirigencial, la utilización de sociedades interpuestas para la adquisición de bienes de alto valor, un incremento patrimonial considerado incompatible con los ingresos declarados y la existencia de investigaciones administrativas y fiscales previas sobre la conducción de la entidad.

La senadora también cuestionó el manejo de los recursos económicos vinculados a la Selección argentina y a los ingresos por publicidad, y planteó interrogantes sobre la distribución de fondos y premios. En ese marco, aludió a presuntas deudas de clubes administradas por terceros, posibles favores políticos dentro de la estructura del fútbol y la retención de aportes, entre otras prácticas que consideró irregulares.

“El fútbol argentino no puede seguir manchado por sospechas de corrupción y manejo oscuro del dinero”, expresó Bullrich, quien afirmó que la lista de irregularidades denunciadas “es extensa” y que corresponde que el organismo sudamericano actúe con firmeza.

Desde la óptica de la denunciante, los hechos señalados no solo afectarían la transparencia institucional de la AFA, sino que también comprometerían los estándares de buena gobernanza que la CONMEBOL exige a todas sus asociaciones afiliadas. Por ese motivo, insistió en que la investigación debe avanzar “sin privilegios ni excepciones”.

Hasta el momento, ni Tapia ni Toviggino realizaron declaraciones públicas en respuesta a la denuncia. Tampoco hubo un pronunciamiento oficial de la CONMEBOL sobre los pasos a seguir, aunque el reglamento interno prevé la posibilidad de iniciar actuaciones preliminares ante presentaciones formales de este tipo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2000549668246171964&partner=&hide_thread=false Denuncié a Tapia y Toviggino ante el Comité de Ética de la CONMEBOL. Deben investigar a fondo a esta mafia que conduce la AFA y ensucia al fútbol argentino.



A las mansiones, Ferraris y toda esa plata sucia que venimos viendo en los noticieros, me pregunto:



- ¿Dónde está la… pic.twitter.com/d9RMOaPGmD — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 15, 2025

