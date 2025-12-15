Senado bonaerense: ¿Se viene el choque del año La Cámpora-LLA Vs PRO-Kicillof?

El kirchnerismo y el Frente Renovador se dividen habitualmente la administración de Diputados y su presupuesto, y ahora quieren controlar el presupuesto del Senado provincial lo que implica también imponer a quien ocupa el segundo lugar en la línea sucesoria del gobernador.

Pero existen interrogantes sobre si La Libertad Avanza va a aceptar participar de la interna peronista, lo que podría revelarse el martes si se concreta la sesión. Habrá que mirar quiénes facilitarán el quorum.

El caso Ranzini: ¿Polo Kicillof-PRO?

Si se arma una alianza circunstancial entre La Cámpora y la LLA, Axel Kicillof podría contraponer un acuerdo con el PRO. Ya hay un antecedente al respecto con la votación del endeudamiento bonaerense.

image Cristian Ritondo y Axel Kicillof.

El bloque PRO aprobó en general el proyecto de endeudamiento, aunque rechazó en la votación en particular el Artículo 1º.

Eso le bastó a Sebastián Pareja para denunciar un “pacto obsceno” entre Axel Kicillof y “los mismos de siempre” en “una práctica propia de la vieja política”.

Fue más explícita al respecto la senadora Florencia Arietto (ex macrista): “Les pagaron a Cristian Ritondo y a Grindetti con cargos en el Banco Provincia: ellos pusieron a Matías Ranzani y a Adrián Urelli”.

Matías Fernando Ranzini fue designado como director titular del Banco de la provincia de Buenos Aires tras la ampliación del directorio de la banca pública que hizo Kicillof. El diputado bonaerense es un hombre de extrema confianza de Cristian Ritondo.

Volviendo al recambio de autoridades senatoriales, Kicillof quiere a la senadora Ayelén Durán de La Patria es el Otro (el espacio del Cuervo Larroque), en el lugar de Magario.

En el kicillofismo argumentan que la vicepresidencia 1ra es un cargo clave por ser el 2do lugar en la línea sucesoria, pero los kirchneristas afirman que el asiento le corresponde a quien elija Cristina Kirchner por acuerdo político.

Cabe recordar que la vicepresidencia 1ra está vacante tras la partida de Luis Vivona con destino a la cámara baja.

