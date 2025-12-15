Tras la aprobación del directorio de YPF, Adecoagro y ACA se quedaron con la segunda mitad de Profertil que estaba en manos de la petrolera en una operación que se cerró en en aproximadamente US$1.200 millones, y que fue posterior a la adquisición de la mitad que correspondía a la multinacional Nutrien por lo que se quedaron con el 100% de la compañía.
Adecoagro y ACA se quedaron con la parte de YPF y son 100% dueños de Profertil
Tras adquirir la mitad de la multinacional Nutrien, ahora se confirma la venta del otro 50% del mayor productor de fertilizantes de Sudamérica que era de YPF a Adecoagro y ACA.
Adecoagro, una empresa que se caracteriza por la producción sustentable, en diferentes áreas, y la Asociación de Cooperativas Argentinas, un jugador estratégico en el acopio, venta y exportación de granos, confirmaron la operación que las posiciona en el corazón de la provisión de insumos clave, los fertilizantes nitrogenados.
Adecoagro se queda con el 90% del paquete accionario y ACA con el 10%.
Mariano Bosch, Cofundador y CEO de Adecoagro, dijo oficialmente:
Adecoagro y ACA confirmaron la compra a YPF
Vale recordar que Profertil es el mayor productor de fertilizantes de Sudamérica y un campeón global en eficiencia. Con una capacidad de 1,3 millones de toneladas de urea y casi 800 mil toneladas de amoníaco, la empresa ya provee cerca del 60% del fertilizante nitrogenado que consume Argentina.
El complejo industrial en Bahía Blanca tiene acceso a gas natural y electricidad a precios competitivos, algo fundamental en el sector petroquímico.
"También me alegra haber concretado esta asociación con ACA, una cooperativa con la cual mantenemos una relación larga y exitosa. Hacer este proyecto juntos refuerza nuestro compromiso de construir negocios agroindustriales sustentables, competitivos y generadores de valor para el desarrollo de Argentina y Sudamérica", agregó Bosch en el comunicado en el cual también, Ricardo Wlasicsuk, gerente general de la Asociación de Cooperativas Argentinas, indicó:
"Para ACA, poder integrarnos en la producción local de urea granulada implica fortalecer nuestra provisión en un insumo clave para el agro, en línea con nuestra propuesta integral dirigida a nuestro Tejido Cooperativo".
Y cerró:
