TRAS ADQUIRIR EL OTRO 50%

Adecoagro y ACA se quedaron con la parte de YPF y son 100% dueños de Profertil

Tras adquirir la mitad de la multinacional Nutrien, ahora se confirma la venta del otro 50% del mayor productor de fertilizantes de Sudamérica que era de YPF a Adecoagro y ACA.

15 de diciembre de 2025 - 12:50
Profertil es ahora 100% de Adecoagro y ACA.

Tras la aprobación del directorio de YPF, Adecoagro y ACA se quedaron con la segunda mitad de Profertil que estaba en manos de la petrolera en una operación que se cerró en en aproximadamente US$1.200 millones, y que fue posterior a la adquisición de la mitad que correspondía a la multinacional Nutrien por lo que se quedaron con el 100% de la compañía.

Adecoagro, una empresa que se caracteriza por la producción sustentable, en diferentes áreas, y la Asociación de Cooperativas Argentinas, un jugador estratégico en el acopio, venta y exportación de granos, confirmaron la operación que las posiciona en el corazón de la provisión de insumos clave, los fertilizantes nitrogenados.

Adecoagro se queda con el 90% del paquete accionario y ACA con el 10%.

Mariano Bosch, Cofundador y CEO de Adecoagro, dijo oficialmente:

Estamos muy entusiasmados con Profertil. Se trata de una de las mejores compañías de Argentina, con un equipo profesional experimentado y comprometido. Su ubicación, y sus condiciones productivas y comerciales son estratégicas para la región. Queremos seguir potenciando esta operación, donde se transforma gas en un insumo clave para la producción de alimentos Estamos muy entusiasmados con Profertil. Se trata de una de las mejores compañías de Argentina, con un equipo profesional experimentado y comprometido. Su ubicación, y sus condiciones productivas y comerciales son estratégicas para la región. Queremos seguir potenciando esta operación, donde se transforma gas en un insumo clave para la producción de alimentos

Adecoagro y ACA confirmaron la compra a YPF

Vale recordar que Profertil es el mayor productor de fertilizantes de Sudamérica y un campeón global en eficiencia. Con una capacidad de 1,3 millones de toneladas de urea y casi 800 mil toneladas de amoníaco, la empresa ya provee cerca del 60% del fertilizante nitrogenado que consume Argentina.

El complejo industrial en Bahía Blanca tiene acceso a gas natural y electricidad a precios competitivos, algo fundamental en el sector petroquímico.

"También me alegra haber concretado esta asociación con ACA, una cooperativa con la cual mantenemos una relación larga y exitosa. Hacer este proyecto juntos refuerza nuestro compromiso de construir negocios agroindustriales sustentables, competitivos y generadores de valor para el desarrollo de Argentina y Sudamérica", agregó Bosch en el comunicado en el cual también, Ricardo Wlasicsuk, gerente general de la Asociación de Cooperativas Argentinas, indicó:

"Para ACA, poder integrarnos en la producción local de urea granulada implica fortalecer nuestra provisión en un insumo clave para el agro, en línea con nuestra propuesta integral dirigida a nuestro Tejido Cooperativo".

Y cerró:

Esta alianza estratégica con Adecoagro representa un paso trascendental en la consolidación de nuestra presencia en la producción y distribución de insumos agropecuarios en Argentina Esta alianza estratégica con Adecoagro representa un paso trascendental en la consolidación de nuestra presencia en la producción y distribución de insumos agropecuarios en Argentina

