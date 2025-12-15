Adecoagro y ACA se quedaron con la parte de YPF y son 100% dueños de Profertil

Adecoagro y ACA confirmaron la compra a YPF

Vale recordar que Profertil es el mayor productor de fertilizantes de Sudamérica y un campeón global en eficiencia. Con una capacidad de 1,3 millones de toneladas de urea y casi 800 mil toneladas de amoníaco, la empresa ya provee cerca del 60% del fertilizante nitrogenado que consume Argentina.

El complejo industrial en Bahía Blanca tiene acceso a gas natural y electricidad a precios competitivos, algo fundamental en el sector petroquímico.

"También me alegra haber concretado esta asociación con ACA, una cooperativa con la cual mantenemos una relación larga y exitosa. Hacer este proyecto juntos refuerza nuestro compromiso de construir negocios agroindustriales sustentables, competitivos y generadores de valor para el desarrollo de Argentina y Sudamérica", agregó Bosch en el comunicado en el cual también, Ricardo Wlasicsuk, gerente general de la Asociación de Cooperativas Argentinas, indicó:

"Para ACA, poder integrarnos en la producción local de urea granulada implica fortalecer nuestra provisión en un insumo clave para el agro, en línea con nuestra propuesta integral dirigida a nuestro Tejido Cooperativo".



Y cerró:

Esta alianza estratégica con Adecoagro representa un paso trascendental en la consolidación de nuestra presencia en la producción y distribución de insumos agropecuarios en Argentina

