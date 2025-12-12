Una nueva empresa extranjera se suma a la lista de multinacionales que se va de la Argentina de Javier Milei. Se trata de la canadiense Nutrien que concretó este jueves la venta de su 50% en Profertil, el mayor productor de fertilizantes del país, a Adecoagro y a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) por US$ 600 millones, según informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV)
Otra multinacional que se va de la Argentina: Hace un año evalúa su salida, que concretó ahora
La empresa venía evaluando su salida desde hace un año, como parte de una reestructuración global que la llevó a priorizar su operación en Brasil y a desinvertir en Argentina y otros. Se retira ahora de una de las firmas estratégicas para el agro local.
La compañía ya venía evaluando, en efecto su salida desde hace un año, como parte de una reestructuración global que la llevó a priorizar su operación en Brasil y a desinvertir en Argentina, Uruguay y Chile.
Ahora, con esta decisión, Nutrien se retira de la firma, y única fabricante nacional de urea granulada, un insumo clave para la producción de trigo, maíz y cebada.
En un comunicado, Ken Seitz, presidente y director ejecutivo de Nutrien, explicó que "el cierre de la venta de la participación en Profertil demuestra un progreso continuo en la simplificación de la cartera, la mejora de la calidad de las ganancias y la optimización de la conversión de efectivo". Y agregó: "Tenemos la intención de destinar los fondos a prioridades de asignación de capital que respalden nuestra capacidad de aumentar el flujo de caja libre por acción a largo plazo, incluyendo inversiones de crecimiento específicas, recompra de acciones y reducción de deuda".
Adecoagro y ACA van por el 100%
Profertil estaba repartida hasta ahora en partes iguales entre Nutrien y la estatal YPF. Pero la operación sellada recientemente implica que el 50% canadiense pasa a manos de un nuevo binomio societario formado por Adecoagro (que se quedará con el 80%) y ACA (20%), bajo la firma Avaldi, creada especialmente para esta adquisición.
Pero no será el último paso, ya que el nuevo consorcio presentó una oferta para comprar el 50% restante que posee YPF.
De aceptar la oferta, Adecoagro pasaría a controlar el 90% de la empresa, mientras que ACA tendría el 10%.
Vale remarcar que la petrolera estatal, dirigida por Horacio Marín, podría haber hecho una contraoferta para quedarse con la mitad que vendió Nutrien, pero no lo hizo.
Recambio completo de la cúpula
La CNV informó además un recambio total en la cúpula directiva: los representantes de Nutrien dejaron sus cargos y el directorio quedó encabezado por Ignacio María Bosch, designado como presidente. Directores y síndicos vinculados a Adecoagro y ACA asumirán la conducción del paquete adquirido.
Profertil produce alrededor de 1,3 millones de toneladas de urea al año y abastece cerca del 60% del mercado interno, por lo que su continuidad bajo control local podría reforzar el suministro y reducir la dependencia de las importaciones. También se proyecta ampliar operaciones, especialmente en su planta de Bahía Blanca, uno de los polos petroquímicos más importantes del país.
La compañía también opera plantas logísticas en San Martín y San Nicolás, y depósitos en Necochea y Loma Paraguaya, infraestructura clave para la distribución de fertilizantes en todo el territorio.
Las multinacionales se van
Con esta venta, Nutrien se suma a la creciente ola de multinacionales que reconfiguran o abandonan sus operaciones en Argentina. Hace solo días, la estadounidense Whirlpool informó que frenará la actividad en su planta de producción de lavarropas de Pilar, y a raíz de ello despedirá a 220 personas.
"Intentamos un modelo más ágil y competitivo, pero el consumo se frenó y las importaciones crecieron de manera significativa", se indicaron desde la firma.
La planta de Pilar ahora cerrada fue puesta en marcha hace tres años con el objetivo de producir 300.000 lavarropas por año. Sin embargo, hasta el mes pasado sólo producía 150.000 unidades, la mitad de ellas destinadas a la exportación.
En tanto, la venta de las estaciones de servicio Shell en la Argentina se encuentra en zona de definiciones. La brasileña Raízen, dueña de esos activos en el país, busca desprenderse de su refinería en Dock Sud, además de una red de al menos 700 puntos de expendio y una fábrica de lubricantes, entre otros bienes.
Desde ellas, hasta casos como el del banco HSBC y petroleras como ExxonMobil, pasando por gigantes como Procter & Gamble y Mercedes, las firmas internacionales dejan el país a partir de decisiones basadas tanto en cambios estructurales a nivel global pero también en las dificultades que encuentran para ampliar sus negocios en la Argentina.
Y pese, incluso, al discurso pro empresa que mantiene el gobierno de Javier Milei.
Mientras tanto, Adecoagro y ACA apuestan a consolidar su presencia en un sector estratégico para el agro y la industria nacional.
