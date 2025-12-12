Otra multinacional que se va de la Argentina: Hace un año evalúa su salida, que concretó ahora

image

Pero no será el último paso, ya que el nuevo consorcio presentó una oferta para comprar el 50% restante que posee YPF.

De aceptar la oferta, Adecoagro pasaría a controlar el 90% de la empresa, mientras que ACA tendría el 10%.

Vale remarcar que la petrolera estatal, dirigida por Horacio Marín, podría haber hecho una contraoferta para quedarse con la mitad que vendió Nutrien, pero no lo hizo.

Recambio completo de la cúpula

La CNV informó además un recambio total en la cúpula directiva: los representantes de Nutrien dejaron sus cargos y el directorio quedó encabezado por Ignacio María Bosch, designado como presidente. Directores y síndicos vinculados a Adecoagro y ACA asumirán la conducción del paquete adquirido.

Profertil produce alrededor de 1,3 millones de toneladas de urea al año y abastece cerca del 60% del mercado interno, por lo que su continuidad bajo control local podría reforzar el suministro y reducir la dependencia de las importaciones. También se proyecta ampliar operaciones, especialmente en su planta de Bahía Blanca, uno de los polos petroquímicos más importantes del país.

La compañía también opera plantas logísticas en San Martín y San Nicolás, y depósitos en Necochea y Loma Paraguaya, infraestructura clave para la distribución de fertilizantes en todo el territorio.

image

Las multinacionales se van

Con esta venta, Nutrien se suma a la creciente ola de multinacionales que reconfiguran o abandonan sus operaciones en Argentina. Hace solo días, la estadounidense Whirlpool informó que frenará la actividad en su planta de producción de lavarropas de Pilar, y a raíz de ello despedirá a 220 personas.

"Intentamos un modelo más ágil y competitivo, pero el consumo se frenó y las importaciones crecieron de manera significativa", se indicaron desde la firma.

La planta de Pilar ahora cerrada fue puesta en marcha hace tres años con el objetivo de producir 300.000 lavarropas por año. Sin embargo, hasta el mes pasado sólo producía 150.000 unidades, la mitad de ellas destinadas a la exportación.

En tanto, la venta de las estaciones de servicio Shell en la Argentina se encuentra en zona de definiciones. La brasileña Raízen, dueña de esos activos en el país, busca desprenderse de su refinería en Dock Sud, además de una red de al menos 700 puntos de expendio y una fábrica de lubricantes, entre otros bienes.

Desde ellas, hasta casos como el del banco HSBC y petroleras como ExxonMobil, pasando por gigantes como Procter & Gamble y Mercedes, las firmas internacionales dejan el país a partir de decisiones basadas tanto en cambios estructurales a nivel global pero también en las dificultades que encuentran para ampliar sus negocios en la Argentina.

Y pese, incluso, al discurso pro empresa que mantiene el gobierno de Javier Milei.

Mientras tanto, Adecoagro y ACA apuestan a consolidar su presencia en un sector estratégico para el agro y la industria nacional.

