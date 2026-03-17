Amenaza en Argentina: 1er caso de un tipo de viruela del mono más severo y contagioso

Esto ocurre en medio de la expansión global de este tipo de viruela símica que algunos consideran una nueva amenaza emergente.

El BEN detalla que, en 2026 se han confirmado 14 casos de Mpox Clado Ib en la Región de las Américas, distribuidos en EEUU (9 casos), Canadá (2 casos), Brasil (2 casos), México (1 caso) y ahora Argentina (1 caso).

Francia, Portugal y España también han reportado contagios.

Asimismo, en lo que va de 2026, se han confirmado 5 casos de Mpox correspondientes al clado II en Argentina. Otro tipo de viruela del mono que ocasionó un brote mundial que comenzó en 2022.

viruela del mono La viruela del mono vuelve a preocupar al mundo.

Advertencia del Ministerio de Salud

En ese contexto, el Ministerio de Salud ha advertido que este tipo de viruela del mono detectado en Argentina, clado Ib, es de "mayor severidad y contagiosidad", por lo que hizo un llamado a intensificar la vigilancia epidemiológica.

"Es importante que los sistemas de salud jurisdiccionales refuercen la vigilancia y los cuidados en la población ante la notificación de este primer caso", señalaron.

Y agregaron, "la cartera sanitaria solicita que las jurisdicciones intensifiquen la sospecha de Mpox ante pacientes que presenten lesiones umbilicadas o proctitis, ganglios inflamados, cansancio extremo y dolor de garganta, indagando siempre sobre antecedentes de viaje o contacto con viajeros".

Según las autoridades, "también se debe iniciar el rastreo de contacto dentro de las 24 horas posteriores a la sospecha, con un seguimiento de 21 días para detectar síntomas tempranos".

¿Cómo se transmite la viruela del mono?

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, la Mpox tradicionalmente se transmite principalmente por contacto directo o indirecto con sangre, fluidos corporales, las lesiones de la piel o las mucosas de animales infectados.

La transmisión secundaria o de persona a persona puede producirse por contacto estrecho con secreciones infectadas de las vías respiratorias o lesiones cutáneas de una persona contagiada, o con objetos contaminados recientemente con los fluidos del paciente o materiales de la lesión.

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