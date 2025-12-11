Un reciente informe confirma un 'escenario crítico' para trabajadores y empresas

Las inversiones tampoco lograron repuntar y las exportaciones cayeron en el 62,5% de los casos, el doble que en agosto de 2025.

El impacto en el mercado laboral es una mayor inestabilidad: crecieron los adelantos de vacaciones (54,1%), los retiros voluntarios (50%), las jubilaciones anticipadas (41,7%), y se mantuvieron altos los niveles de reducción de horas extra y suspensiones. Además, los despidos aumentaron en el 58,3% de los sindicatos relevados.

El informe también repasa la negociación salarial del periodo, marcada por una fuerte fragmentación: los acuerdos paritarios se discuten con periodicidad mensual, bimestral, trimestral o cuatrimestral.

image Ricardo Pignanelli (SMATA) encabezó el congreso de la CSIRA y se pronunció contra el "industricidio" y las medidas de Javier Milei.

Un tercio de los gremios afirma que los incrementos quedaron por debajo de la inflación, mientras que solo el 4% logró superarla. Casi todos los sindicatos reconocen dificultades en la negociación, citando falta de previsibilidad económica, demoras en la homologación de acuerdos y resistencia empresaria.

Pronóstico sombrío

Respecto a las perspectivas, el pronóstico es sombrío: el 86,4% de los sindicatos prevé un empeoramiento de la situación económica en el próximo trimestre, sin expectativas de mejoras. Entre los factores más señalados figuran la caída del poder adquisitivo, la apertura importadora, el acuerdo con el FMI y la baja de exportaciones.

Además, la mayoría considera que el resultado electoral no modificará el rumbo económico ni revertirá el deterioro industrial.

La CSIRA advierte que la combinación de pérdida de empleo, retroceso productivo, estancamiento salarial y horizonte incierto pone en riesgo la continuidad de la actividad industrial en varias regiones del país.

