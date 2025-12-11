La Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA) presentó un informe que confirma el deterioro sostenido del empleo, la producción y la inversión en el sector manufacturero y afines. Basado en respuestas del 75% de los 36 sindicatos que integran la organización, refleja así un escenario crítico que afecta tanto a trabajadores como a empresas.
EL PRÓXIMO TRIMESTRE SERÁ PEOR
Un reciente informe confirma un 'escenario crítico' para trabajadores y empresas
Un informe actualizado de los sindicatos industriales en la CSIRA muestra una fuerte destrucción de empleo, caída de la actividad y negociaciones paritarias estancadas, mientras anticipan un próximo trimestre aún peor.
El informe de la central, que alertó por el "industricidio" en su último congreso nacional celebrado el 3 de diciembre pasado, muestran que entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, el país perdió 138.573 empleos asalariados registrados en el sector privado, de los cuales 42.406 corresponden a la industria manufacturera, según datos de SIPA incluidos en el documento.
Pero la situación se torna aún más grave si se consideran la minería y la construcción, donde la caída total asciende a 111.747 puestos de trabajo.
La situación va para "peor"
En cuanto al desempeño reciente, más del 75% de los sindicatos reportó que la situación general "empeoró" respecto al trimestre anterior. Las caídas también se observaron en ventas, producción y uso de la capacidad instalada: este último indicador mostró retrocesos en la mitad de los casos.
Las inversiones tampoco lograron repuntar y las exportaciones cayeron en el 62,5% de los casos, el doble que en agosto de 2025.
El impacto en el mercado laboral es una mayor inestabilidad: crecieron los adelantos de vacaciones (54,1%), los retiros voluntarios (50%), las jubilaciones anticipadas (41,7%), y se mantuvieron altos los niveles de reducción de horas extra y suspensiones. Además, los despidos aumentaron en el 58,3% de los sindicatos relevados.
El informe también repasa la negociación salarial del periodo, marcada por una fuerte fragmentación: los acuerdos paritarios se discuten con periodicidad mensual, bimestral, trimestral o cuatrimestral.
Un tercio de los gremios afirma que los incrementos quedaron por debajo de la inflación, mientras que solo el 4% logró superarla. Casi todos los sindicatos reconocen dificultades en la negociación, citando falta de previsibilidad económica, demoras en la homologación de acuerdos y resistencia empresaria.
Pronóstico sombrío
Respecto a las perspectivas, el pronóstico es sombrío: el 86,4% de los sindicatos prevé un empeoramiento de la situación económica en el próximo trimestre, sin expectativas de mejoras. Entre los factores más señalados figuran la caída del poder adquisitivo, la apertura importadora, el acuerdo con el FMI y la baja de exportaciones.
Además, la mayoría considera que el resultado electoral no modificará el rumbo económico ni revertirá el deterioro industrial.
La CSIRA advierte que la combinación de pérdida de empleo, retroceso productivo, estancamiento salarial y horizonte incierto pone en riesgo la continuidad de la actividad industrial en varias regiones del país.
Otras noticias de Urgente24
Con Milei, son los argentinos los que van a Paraguay a trabajar en la construcción y en el campo en Brasil
Con rostro cansado y vestida de negro, María Corina Machado se mostró en el Grand Hotel de Oslo
Acindar prevé otro año complejo y se arma un esquema de contención laboral
Llegó Milei y firmó la Reforma Laboral mientras la CGT busca los últimos votos para rechazarla