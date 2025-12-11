Fuerte lo que cuentan en Boca sobre Edinson Cavani: "Nunca más"

El final de la temporada no fue la excepción. La dupla ofensiva utilizada por Claudio Úbeda fue Milton Gímenez-Miguel Merentiel, y Cavani tuvo pocos minutos en las últimas semanas.

Gastón Recondo comentó algo en TyC Sports que luego Diego Monroig amplió en ESPN.

El conductor de Sportia aseguró que, desde que presentó una molestia en el psoas, "Cavani nunca más se entrenó como necesita un futbolista profesional".

En la misma línea, Diego Monroig dijo en SportsCenter: "Cada vez que ingresó se lo vio falto de ritmo. Desde que recibió el golpe en la cintura frente a Huracán, no volvió a ser el mismo en cuanto a la continuidad de entrenamientos. Tomó ciertas precauciones".

Cavani ahora tiene la posibilidad de decidir su futuro: puede rescindir su contrato o extender su vínculo con el club por un año más.

Boca Juniors y el 2026

Luego de un mal 2025, Boca Juniors comienza a enfocarse en lo que será el 2026.

Todavía hay varias cuestiones por definir. La continuidad de Edinson Cavani es un tema importante, y la del entrenador Claudio Úbeda es otra de las incógnitas que generan expectativa en el Xeneize.

A diferencia de los últimos dos años, Boca disputará la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, y poco a poco empiezan a surgir los primeros nombres de posibles refuerzos. Marino Hinestroza y el sueño de Paulo Dybala son los dos futbolistas que se mencionan por ahora, aunque seguramente aparecerán otros con el correr de los días.

El Xeneize ya conoce a sus rivales en el Torneo Apertura 2026: Independiente, San Lorenzo, Deportivo Riestra, Talleres (Córdoba), Instituto (Córdoba), Platense, Estudiantes (La Plata), Gimnasia (Mendoza), Vélez, Newell’s, Unión (Santa Fe), Lanús, Central Córdoba (SdE) y Defensa y Justicia.

En la Copa Argentina, debutará frente a Gimnasia de Chivilcoy, en los 32avos de final.

