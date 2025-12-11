Se picó en Telefe: Qué detonó el enojo de Wanda Nara y cómo se nota en el canal

Para completar el cuadro, una fuente del canal aseguró que "el clima interno no está tenso, pero sí más competitivo", y que la grilla de Telefe ya no gira alrededor de una sola figura, algo que, años atrás, sí pasaba.

Todos persiguen lo mismo: Ser "la nueva Susana"

En la segunda parte del debate de SQP, Capristo aportó una mirada que va más allá de la escena puntual: "El formato, tanto Bake Off como MasterChef, estando Wanda de centro, se habla más de ella que del programa. Entonces eso no se luce". Y ahí aparece otro tema que pocos dicen en voz alta: cuando la figura absorbe toda la atención, el formato se resiente, y los números del rating, aunque buenos, no siempre muestran lo que pasa detrás de cámaras.

Yanina sumó un apunte que muchos en el medio comparten: "A MasterChef le va bien", y Capristo remató: "Sí, le va perfecto. Y creo que Maxi fue muy acertado". Se hizo referencia al saludo público de Maxi López por el cumpleaños de Wanda (algo que también levantó polvareda en redes), que simboliza lo que pasa alrededor de ella: todo se vuelve un tema, todo tiene repercusión, todo se vuelve personal.

image La televisión actual ya no sostiene reinas únicas y exige adaptarse a un ecosistema donde el protagonismo se reparte. Wanda tendrá que convivir con formatos que necesitan brillar más allá de su figura.

Fede Popgold fue el que dejó la reflexión más filosa de la tarde: "Yo siento que hay una aspiración colectiva de que todos quieren ser Susana y me parece que ya no existe más ese rol". Y no fue el único: una productora de Telefe que habló off the record recordó que "la lógica de estrellas intocables se murió cuando el cable explotó y las redes se comieron la exclusividad".

Hoy, ser figura de Telefe no significa ser reina de nada. Significa saber convivir en un ecosistema donde todos compiten por segundos de cámara, donde el público es infiel y donde el rating ya no perdona egos inflados. Wanda puede surfear esa ola… siempre y cuando entienda que la tele de 2025 ya no funciona como la de las divas históricas.

La parte difícil, entonces, no es sostener la fama: es sostener el lugar cuando alrededor empiezan a aparecer otras luces. Y ahí, más que nunca, se nota quién juega al estrellato y quién juega a la televisión.

---------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Champions League: Real Madrid 1-2 Manchester City, tres puntos de oro para los "Ciudadanos"

Todo mal en Noruega: Javier Milei canceló agenda y aceleró la vuelta

BCRA: 90 días de restricción al que compre dólar oficial

A 2 años de Javier Milei, crece el malestar social y la economía cruje

Telefe mete poda a lo pavote y deja afuera a varios conductores históricos en 2026