La relación entre Wanda Nara y Telefe volvió a quedar bajo la lupa después de las versiones que surgieron en Sálvese quien pueda, donde asomó la idea de un malestar que nadie en el canal estaría nombrando en voz alta. Ahora, detrás de todo esto, se insinúa una tensión más profunda que podría cambiar el clima interno.
INTERNA CALIENTE
Se picó en Telefe: Qué detonó el enojo de Wanda Nara y cómo se nota en el canal
Wanda Nara, cada vez más desplazada dentro de Telefe y eso la tiene incómoda. La relación entre la conductora y el canal está quebradiza aunque nadie lo diga.
Wanda Nara descubrió que Telefe no tiene coronas
Según reveló Yanina Latorre en su programa de América TV, la tensión empezó a sentirse cuando Telefe volvió a poner en prioridad a nombres fuertes como Verónica Lozano y programas como Bake Off. Esto habría detonado el enojo y la incomodidad de Wanda Nara, que se creía con "coronita" en el canal: "A mí me dijeron hoy que Wanda está odiada con que se esté hablando de Bake Off y Verónica (Lozano), porque ella sintió en un momento que ella iba a ser la reina de Telefe, y Vero está creciendo mucho", soltó en vivo.
La información que manejaba el panel iba en la misma línea: Wanda esperaba un protagonismo más exclusivo, algo que, hoy por hoy, Telefe no le garantiza a nadie. En el canal, las fichas se reparten entre varias figuras, cada una con su tipo de público y su propio impacto comercial. Y cuando hablaban de la incomodidad de Wanda, Latorre agregó otro punto delicado: la presencia de Evangelina Anderson, Marixa Balli y Sofi Martínez en MasterChef Celebrity.
Para Latorre y Lizardo Ponce, que también se metió en la discusión, "Ella ve como que le empiezan a hacer sombra y que se diluye un poco su presencia", algo que, en cualquier figura grande, pega en el orgullo.
Ximena Capristo, que suele ser más diplomática, trató de poner paños fríos y recordó: "Ella tiene que ser segura de ella misma, le dieron una gran oportunidad en Telefe". Pero aun en su tono más tranquilo, lo que dejaba claro es que Wanda se acostumbró a una exposición total, y cualquier movimiento la obliga a recalcular.
Para completar el cuadro, una fuente del canal aseguró que "el clima interno no está tenso, pero sí más competitivo", y que la grilla de Telefe ya no gira alrededor de una sola figura, algo que, años atrás, sí pasaba.
Todos persiguen lo mismo: Ser "la nueva Susana"
En la segunda parte del debate de SQP, Capristo aportó una mirada que va más allá de la escena puntual: "El formato, tanto Bake Off como MasterChef, estando Wanda de centro, se habla más de ella que del programa. Entonces eso no se luce". Y ahí aparece otro tema que pocos dicen en voz alta: cuando la figura absorbe toda la atención, el formato se resiente, y los números del rating, aunque buenos, no siempre muestran lo que pasa detrás de cámaras.
Yanina sumó un apunte que muchos en el medio comparten: "A MasterChef le va bien", y Capristo remató: "Sí, le va perfecto. Y creo que Maxi fue muy acertado". Se hizo referencia al saludo público de Maxi López por el cumpleaños de Wanda (algo que también levantó polvareda en redes), que simboliza lo que pasa alrededor de ella: todo se vuelve un tema, todo tiene repercusión, todo se vuelve personal.
Fede Popgold fue el que dejó la reflexión más filosa de la tarde: "Yo siento que hay una aspiración colectiva de que todos quieren ser Susana y me parece que ya no existe más ese rol". Y no fue el único: una productora de Telefe que habló off the record recordó que "la lógica de estrellas intocables se murió cuando el cable explotó y las redes se comieron la exclusividad".
Hoy, ser figura de Telefe no significa ser reina de nada. Significa saber convivir en un ecosistema donde todos compiten por segundos de cámara, donde el público es infiel y donde el rating ya no perdona egos inflados. Wanda puede surfear esa ola… siempre y cuando entienda que la tele de 2025 ya no funciona como la de las divas históricas.
La parte difícil, entonces, no es sostener la fama: es sostener el lugar cuando alrededor empiezan a aparecer otras luces. Y ahí, más que nunca, se nota quién juega al estrellato y quién juega a la televisión.
---------------------------------------------------------------------
