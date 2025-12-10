Carlos Navarro Montoya, ex arquero del fútbol argentino, defendió al arbitraje del fútbol nacional. En una conversación en el canal de streaming Picado TV, el ex futbolista consideró que, más allá de las polémicas, el arbitraje local goza de buena salud.
Navarro Montoya defendió al arbitraje argentino a pesar de que "han pasado cosas"
Carlos Navarro Montoya, ex arquero de Boca, Vélez e Independiente, entre otros, sentó postura en relación a la performance arbitral del fútbol argentino.
No son buenos tiempos para el cuerpo arbitral de todo el fútbol argentino. Puesto en tela de juicio permanentemente, no solo por sus fallos controversiales (y, en muchos casos, demasiado burdos) sino porque la institución que los respalda (la AFA) también carece de absoluta legitimidad, las decisiones de quienes imparten justicia en los partidos (sean de Primera División o del Ascenso) son fuente de suspicacias y conjeturas constantes.
En una charla para el canal de streaming Picado TV, Navarro Montoya se distanció de las miradas de reojo sobre los árbitros y aseguró que, más allá de algunas malas actuaciones de los colegiados, el nivel en general es muy bueno.
"Se cuestiona mucho al arbitraje, y con razón, porque han pasado cosas. Y no han sido castigados los que se han equivocado. Pero el arbitraje argentino es muy bueno y los árbitros argentinos son muy buenos, hasta han dirigido finales de Mundiales", sostuvo el ex arquero surgido en Vélez y de paso por Boca, Independiente y Chacarita, entre otros.
Nicolás Ramírez, el árbitro de la final del Torneo Clausura para Racing vs. Estudiantes
Este miércoles, la AFA informó que Nicolás Ramírez será el encargado de impartir justicia en el choque entre Racing y Estudiantes por la final del Torneo Clausura.
El partido se disputará este sábado 13/12, a las 21 hs. en el Estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero.
La figura de Ramírez goza de legitimidad. A pesar de su estilo frío, seco y estoico que algunos podrán achacarle, y de fallos arbitrales que no estuvieron exentos de disconformidades, es uno de los mejores (y escasos) representantes del arbitraje argentino.