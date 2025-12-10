urgente24
Mercado Libre incorpora robots humanoides mientras sus acciones se desploman

Mercado Libre anunció un acuerdo con Agility Robotics para llevar robots al centro logístico de Texas, pero el mercado no reaccionó bien.

10 de diciembre de 2025 - 22:15
Un robot humanoide muy peculiar.

Mercado Libre vive una jornada de contrastes extremos. Por un lado, la compañía anunció un acuerdo revolucionario para incorporar robots humanoides a sus operaciones logísticas. Por el otro, sus acciones se desplomaron cerca del 4% y quedaron por debajo de los US$2.000, alejándose del pico de US$2.613 que alcanzaron en junio.

Digit: el robot que cambia todo para Mercado Libre

Según informó Bloomberg, el anuncio llega apenas dos días después de que Galperin arremetiera contra la competencia desleal de Temu y Shein, los gigantes chinos que revolucionan el e-commerce latinoamericano sin pagar los mismos impuestos que MELI. "Podrías argumentar que es injusto para el minorista que declara y paga impuestos", declaró el empresario.

La alianza con Agility Robotics traerá a Digit, el primer robot humanoide en operación comercial real del mundo. Este androide ya trasladó más de 100.000 contenedores en depósitos activos y ahora desembarcará en el centro de San Antonio, Texas.

Digit camina, levanta cajas y se adapta a los espacios existentes sin necesidad de rediseñar las instalaciones. Gracias a inteligencia artificial, aprende tareas nuevas y cubre puestos de alta rotación que resultan difíciles de cubrir con personal humano.

Automatización que promete transformar la logística

Agustín Costa, vicepresidente senior de Envíos de MercadoLibre, destacó que la incorporación de robots humanoides busca mejorar la seguridad ergonómica del personal y aumentar la productividad. "Estamos entusiasmados de probar cómo la robótica humanoide puede complementar las capacidades de nuestro equipo", afirmó.

La tecnología permitirá que los empleados se concentren en actividades de mayor valor mientras los robots se encargan de tareas repetitivas y físicamente exigentes. MercadoLibre evaluará nuevos usos para expandir esta tecnología a otros depósitos de la región.

Mientras tanto, Galperin se prepara para dejar el cargo de CEO el 1° de enero y convertirse en chairman, cediendo el mando a Ariel Szarfsztejn.

