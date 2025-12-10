Mercado Libre incorpora robots humanoides mientras sus acciones se desploman

Automatización que promete transformar la logística

Agustín Costa, vicepresidente senior de Envíos de MercadoLibre, destacó que la incorporación de robots humanoides busca mejorar la seguridad ergonómica del personal y aumentar la productividad. "Estamos entusiasmados de probar cómo la robótica humanoide puede complementar las capacidades de nuestro equipo", afirmó.

image

La tecnología permitirá que los empleados se concentren en actividades de mayor valor mientras los robots se encargan de tareas repetitivas y físicamente exigentes. MercadoLibre evaluará nuevos usos para expandir esta tecnología a otros depósitos de la región.

Mientras tanto, Galperin se prepara para dejar el cargo de CEO el 1° de enero y convertirse en chairman, cediendo el mando a Ariel Szarfsztejn.

