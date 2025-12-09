La miniserie de 7 capítulos ideal para ver en un día de lluvia

Ahora bien, es importante aclarar que Playmen no era solamente fotos de mujeres desnudas, aunque eso obviamente formaba parte del contenido. También ofrecía artículos sobre moda, deportes, consumo y entrevistas profundas con personalidades destacadas del cine, la política y el mundo deportivo.

Lamentablemente, como tantas otras historias de éxito, "Playmen" también tuvo su final. Durante los años noventa, la llegada de las videocintas pornográficas cambió radicalmente el mercado. Las ventas comenzaron a desplomarse, los anunciantes se fueron retirando y en 2001 la revista cerró definitivamente sus puertas después de más de tres décadas revolucionando la cultura italiana.

image "Sra Playmen", disponible en Netflix.

Así que, si te copan las historias basadas en hechos reales, con personajes potentes y una ambientación que te transporta a otra época, "Sra Playmen" es tu próxima obsesión en Netflix.

