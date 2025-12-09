Siete episodios. Eso es todo lo que necesitó la miniserie "Sra Playmen" para sacudir Netflix durante noviembre y convertirse en una de esas producciones que te enganchan desde el primer momento. Su título original es "Mrs Playmen" y llegó con todo para demostrar que a veces menos es más cuando el contenido está bien trabajado.
"INTENSA, IRÓNICA Y SABROSA"
La miniserie de 7 capítulos ideal para ver en un día de lluvia
Con episodios cortos y sumamente provocativos, esta miniserie se convirtió en lo más visto de Netflix.
La trama te sumerge directamente en la Italia de los años 70, una época donde todo estaba en pleno cambio. Acá conocemos a una mujer que, de un día para el otro, tiene que hacerse cargo de una revista erótica que termina revolucionando completamente la manera en que la sociedad entendía el deseo. La plataforma de streaming define a esta ficción como "intensa, irónica y sabrosa" y la verdad es que no le erran con esa descripción.
Riccardo Donna estuvo a cargo de la dirección, mientras que el elenco está encabezado por Carolina Crescentini, quien lidera un reparto que incluye a Filippo Nigro, Giuseppe Maggio, Francesca Colucci, Francesco Colella, Domenico Diele, Cecilia Dazzi, Giampiero Judica, Marco Rossetti y Lidia Vitale. La producción está clasificada para mayores de 16 años, principalmente porque no se anda con vueltas: hay escenas de sexo, desnudos y diálogos que van directo al hueso. Pero ojo, nada de esto está puesto al azar, todo tiene un sentido narrativo que construye la historia.
Lo interesante es que cada capítulo dura menos de una hora, lo cual hace que sea perfecta para maratonear. La crítica especializada quedó fascinada con el resultado final. Juan Pablo Russo, desde EscribiendoCine, planteó algo que realmente captura la esencia del proyecto: "'Mrs Playmen' propone una relectura que no solo revisita una figura pionera, sino también un momento en el que la cultura mediática europea redefinía sus reglas entre disputas morales, políticas y económicas".
La historia de Adelina Tattilo llega en formato miniserie
¿Y quién es esa figura pionera? Adelina Tattilo, una mujer que en 1967 decidió fundar "Playmen", la respuesta italiana a la famosa Playboy. Pero Adelina no era una empresaria cualquiera: era madre de tres hijos y se animó a desafiar absolutamente todo lo establecido en una sociedad ultra conservadora. Su revista alcanzó cifras impresionantes. En apenas cuatro años llegó a vender 450.000 ejemplares.
Ahora bien, es importante aclarar que Playmen no era solamente fotos de mujeres desnudas, aunque eso obviamente formaba parte del contenido. También ofrecía artículos sobre moda, deportes, consumo y entrevistas profundas con personalidades destacadas del cine, la política y el mundo deportivo.
Lamentablemente, como tantas otras historias de éxito, "Playmen" también tuvo su final. Durante los años noventa, la llegada de las videocintas pornográficas cambió radicalmente el mercado. Las ventas comenzaron a desplomarse, los anunciantes se fueron retirando y en 2001 la revista cerró definitivamente sus puertas después de más de tres décadas revolucionando la cultura italiana.
Así que, si te copan las historias basadas en hechos reales, con personajes potentes y una ambientación que te transporta a otra época, "Sra Playmen" es tu próxima obsesión en Netflix.
-------------------------
