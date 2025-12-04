La miniserie de 6 capítulos con la calificación más alta del año

Qué vio la crítica para elevar esta miniserie al podio

Como era de esperarse, la crítica no tardó en rendirse ante esta producción italiana. Jasper Rees, del Telegraph, le otorgó cinco estrellas de cinco y escribió: "Esta narración magistral ofrece a las mujeres que desafiaron a la 'Ndrangheta algo que les negó la falocracia criminal en la que nacieron: el honor". Nick Clark, del London Evening Standard, también se mostró entusiasmado con su puntuación de cuatro sobre cinco y comentó: "Está bellamente rodada y es emocionantemente tensa. Búscala, madre mía, es buena". Por su parte, Joel Keller de Decider destacó que se trata de "una poderosa historia de una faceta desconocida de las familias de la 'Ndrangheta que se levantó y ayudó a acabar con ellos".