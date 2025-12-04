Si te gusta el true crime, pero con un giro que no te esperás, anotá este título: "Las buenas madres". Esta miniserie llegó a Disney+ en 2023 y logró algo que no es fácil en un catálogo lleno de opciones, que es capturar la atención de quienes la descubren y mantenerlos enganchados durante todo el tiempo que dura la producción. ¿La razón? Una historia que mezcla valentía, peligro y una mirada diferente sobre el crimen organizado, específicamente sobre la 'Ndrangheta, una de las organizaciones mafiosas más poderosas de Italia.
"EMOCIONANTEMENTE TENSA"
La miniserie de 6 capítulos con la calificación más alta del año
Tres mujeres criadas en una mafia rompen el silencio y se alían con una fiscal que busca derribarla. La miniserie en Disney+ que recibió puntajes altísimos.
La trama se desarrolla a lo largo de seis episodios, cada uno con una duración cercana a la hora. Lo interesante es que no estamos ante una ficción cualquiera: esto pasó de verdad. Tres mujeres que nacieron y crecieron dentro de ese universo mafioso calabrés toman una decisión que les cambia la vida para siempre. Deciden colaborar con Alessandra Cerreti, una fiscal que busca desmantelar ese imperio criminal desde adentro. Imagínate lo que significa para ellas traicionar a sus propias familias, sabiendo que la lealtad es la ley más sagrada en ese entorno.
Elisa Amoruso y Julian Jarrold estuvieron al frente de la dirección, y consiguieron construir una narrativa increíble, junto con un elenco que cumple un papel fundamental. Gaia Girace, Bárbara Chichiarelli, Valentina Bellè, Simona Distefano, Micaela Ramazzotti, Francesco Colella, Stefano Fregni y Andrea Dodero dan vida a personajes complejos, cargados de matices y contradicciones.
Qué vio la crítica para elevar esta miniserie al podio
Como era de esperarse, la crítica no tardó en rendirse ante esta producción italiana. Jasper Rees, del Telegraph, le otorgó cinco estrellas de cinco y escribió: "Esta narración magistral ofrece a las mujeres que desafiaron a la 'Ndrangheta algo que les negó la falocracia criminal en la que nacieron: el honor". Nick Clark, del London Evening Standard, también se mostró entusiasmado con su puntuación de cuatro sobre cinco y comentó: "Está bellamente rodada y es emocionantemente tensa. Búscala, madre mía, es buena". Por su parte, Joel Keller de Decider destacó que se trata de "una poderosa historia de una faceta desconocida de las familias de la 'Ndrangheta que se levantó y ayudó a acabar con ellos".
Lo que diferencia a "Las buenas madres" de otras producciones sobre mafias es su enfoque. Acá no se realza al crimen ni se romantiza la violencia. Se muestra el coraje de mujeres que decidieron romper el silencio, aun sabiendo que esa decisión podía costarles la vida.
Así que si estos días de calor te tienen buscando refugio bajo el aire acondicionado y necesitás algo para ver que realmente valga la pena, esta miniserie debería estar en tu lista. Recomendación: no la dejes pasar.
