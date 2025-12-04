urgente24
OCIO Sony > Will Smith > extraterrestres

PUEDE SALIR BIEN

Sony le dio luz verde a Hombres de Negro 5, ¿volverán Will Smith y Tomy Lee Jones?

Sony contrató a Chris Bremner para escribir una nueva película de la franquicia que explotó en los '90. ¿Con Will Smith y Tommy Lee Jones? Esa es la duda.

04 de diciembre de 2025 - 20:59
Todo el mundo espera por lo nuevo de los Hombres de Negro.

Todo el mundo espera por lo nuevo de los Hombres de Negro.

Sony decidió revivir una de sus franquicias más exitosas y ya puso manos a la obra. Chris Bremner, el guionista detrás de las últimas entregas de Bad Boys, fue contratado para escribir el guión de una nueva Hombres de Negro. La noticia generó furor entre los fans que crecieron con las aventuras de los agentes que destruyen extraterrestres.

El guionista de moda en Sony

La franquicia arrancó en 1997 con un éxito arrasador: más de 580 millones de dólares en taquilla mundial. Will Smith y Tommy Lee Jones se convirtieron en un dúo icónico, regresando en dos secuelas más (2002 y 2012). Sin embargo, el intento de reboot en 2019 con Chris Hemsworth y Tessa Thompson fracasó estrepitosamente en las boleterías.

Seguir leyendo

Por ahora, Sony no confirmó director ni elenco, lo que deja abierta la gran pregunta: ¿volverán los protagonistas originales? Smith viene de protagonizar las últimas dos películas de Bad Boys junto a Martin Lawrence, ambas escritas por Bremner, lo que alimenta las especulaciones sobre su posible regreso.

Embed - Escenas de las pruebas de j para ser hombres de negro | pelis y clips

Chris Bremner se convirtió en el hombre de confianza del estudio para revitalizar franquicias de acción. Después del impacto total de Bad Boys for Life (2020) y Bad Boys: Ride or Die (2024), Sony apuesta nuevamente por su pluma para devolverle la gloria a los Hombres de Negro.

¿Qué podemos esperar?

Basada en los cómics de Marvel de Lowell Cunningham, la saga original combinaba acción, comedia y ciencia ficción en dosis perfectas. La nueva cinta busca recuperar ese espíritu, aunque todavía no hay detalles sobre la trama. Lo que está claro es que el estudio quiere un guión que valga la pena, no otro tropezón como el de 2019.

image

Los fans esperan ansiosos más novedades sobre este regreso que promete sacudir las salas de cine.

-----------------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Los F-16 llegarán a Argentina antes que la ley de Derribo: Qué piden las provincias fronterizas

Ajustes en Cuenta DNI: Qué pasará con la aplicación

Se le vino la noche a Jorge Rial: La amenaza que lo dejó paralizado

Finlandia y USA logran el sueño de Tesla: trasmitir electricidad sin cables

Telefe empieza a cortar cabezas: Qué famosa conductora se queda sin sueldo

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES