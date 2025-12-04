Sony le dio luz verde a Hombres de Negro 5, ¿volverán Will Smith y Tomy Lee Jones?

¿Qué podemos esperar?

Basada en los cómics de Marvel de Lowell Cunningham, la saga original combinaba acción, comedia y ciencia ficción en dosis perfectas. La nueva cinta busca recuperar ese espíritu, aunque todavía no hay detalles sobre la trama. Lo que está claro es que el estudio quiere un guión que valga la pena, no otro tropezón como el de 2019.

image

Los fans esperan ansiosos más novedades sobre este regreso que promete sacudir las salas de cine.

