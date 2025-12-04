Sony decidió revivir una de sus franquicias más exitosas y ya puso manos a la obra. Chris Bremner, el guionista detrás de las últimas entregas de Bad Boys, fue contratado para escribir el guión de una nueva Hombres de Negro. La noticia generó furor entre los fans que crecieron con las aventuras de los agentes que destruyen extraterrestres.
PUEDE SALIR BIEN
Sony le dio luz verde a Hombres de Negro 5, ¿volverán Will Smith y Tomy Lee Jones?
Sony contrató a Chris Bremner para escribir una nueva película de la franquicia que explotó en los '90. ¿Con Will Smith y Tommy Lee Jones? Esa es la duda.
El guionista de moda en Sony
La franquicia arrancó en 1997 con un éxito arrasador: más de 580 millones de dólares en taquilla mundial. Will Smith y Tommy Lee Jones se convirtieron en un dúo icónico, regresando en dos secuelas más (2002 y 2012). Sin embargo, el intento de reboot en 2019 con Chris Hemsworth y Tessa Thompson fracasó estrepitosamente en las boleterías.
Por ahora, Sony no confirmó director ni elenco, lo que deja abierta la gran pregunta: ¿volverán los protagonistas originales? Smith viene de protagonizar las últimas dos películas de Bad Boys junto a Martin Lawrence, ambas escritas por Bremner, lo que alimenta las especulaciones sobre su posible regreso.
Chris Bremner se convirtió en el hombre de confianza del estudio para revitalizar franquicias de acción. Después del impacto total de Bad Boys for Life (2020) y Bad Boys: Ride or Die (2024), Sony apuesta nuevamente por su pluma para devolverle la gloria a los Hombres de Negro.
¿Qué podemos esperar?
Basada en los cómics de Marvel de Lowell Cunningham, la saga original combinaba acción, comedia y ciencia ficción en dosis perfectas. La nueva cinta busca recuperar ese espíritu, aunque todavía no hay detalles sobre la trama. Lo que está claro es que el estudio quiere un guión que valga la pena, no otro tropezón como el de 2019.
Los fans esperan ansiosos más novedades sobre este regreso que promete sacudir las salas de cine.
