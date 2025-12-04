Mundial 2026: Los artistas y famosos del deporte que participarán del sorteo

“Shaq” y Tom estarán acompañados por Aaron Judge, capitán de los Yankees de Nueva York y 7 veces participante del juego de las estrellas de la MLB y Wayne Gretzky, una de las máximas leyendas del hockey sobre hielo.

Ellos serán los encargados o los responsables de cada uno de los destinos de las 48 selecciones participantes de este Mundial 2026.

image Andrea Bocelli será uno de los artistas qeu cantará en vivo en el sorteo del Mundial 2026.

Los artistas que actuarán en vivo en el sorteo del Mundial 2026

Habrá 4 artistas o grupos que tocarán en este sorteo del Mundial que le darán prestigio a esta ceremonia. El que arrancará es el mundialmente famoso cantante de música y ópera Andrea Bocelli. El italiano verá el sorteo sin su selección, pero podrá alegrarse en marzo si la “Azzurra” clasifica.

Luego tocarán el británico Robbie Williams, y la estadounidense Nicole Scherzinger. Además, cerrarán la ceremonia con ánimo de fiesta los Village People con su famoso tema “YMCA”.

Será un evento con todo, como a los estadounidenses les gusta, porque esto no es solo fútbol es un show con todas las luces y debe haber personajes de la talla de semejante ceremonia. De todas formas, lo que nos interesará a nosotros son los rivales de Argentina y el posible camino a la final.

+ de Golazo24

Sorteo Mundial 2026: Hora, TV, formato y toda la previa

Cafú, Tévez, Batistuta y The Athletic coinciden: la Selección Argentina, firme candidata

Boca Juniors tiene la posibilidad de dejar expuesto a Diego Milito (Racing Club)