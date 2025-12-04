Si bien el Mundial 2026 se organizará en 3 países, los participantes del sorteo serán meramente estadounidenses, sin presencia de famosos de México y Canadá, los otros dos países organizadores. Estas figuras que estarán al frente de cada uno de los bombos son estrellas del deporte norteamericano. Además, habrá grandes artistas a nivel mundial cantando en vivo.
UNA CEREMONIA DE GALA
Mundial 2026: Los artistas y famosos del deporte que participarán del sorteo
El sorteo del Mundial 2026 tendrá a famosos cantantes en vivo y figuras del deporte norteamericano participando del evento.
Los famosos deportistas que participarán del sorteo
El sorteo del Mundial 2026 tendrá como presentadores al ex futbolista del Manchester United y la Selección de Inglaterra Rio Ferdinand, quien estará acompañada por la comentarista internacional Samantha Johnson (ex futbolista). Además, el dos veces campeón del Súper Bowl de la NFL Eli Manning será el presentador en la alfombra roja.
Pero los que se llevarán todas las miradas son los 4 personajes del deporte que participarán del sorteo, estando a cargo de los 4 bombos del Mundial 2026. Ellos serán los encargados de sacar las famosas bolitas que tienen los nombres de los países.
El que encabeza la lista y no necesita ser presentado es el ex basquetbolista Shaquille O'Neal, ganador de 4 anillos de la NBA, además de ser un personaje muy carismático. Tal vez “Shaq” saque la bola que diga Argentina.
Otro que estará presente y a cargo de un bolillero será el gran Tom Brady, siete veces campeón del Súper Bowl de la NFL, y conocido por estos lados más por los videojuegos que llevan su nombre que por los partidos que se transmiten de fútbol americano.
“Shaq” y Tom estarán acompañados por Aaron Judge, capitán de los Yankees de Nueva York y 7 veces participante del juego de las estrellas de la MLB y Wayne Gretzky, una de las máximas leyendas del hockey sobre hielo.
Ellos serán los encargados o los responsables de cada uno de los destinos de las 48 selecciones participantes de este Mundial 2026.
Los artistas que actuarán en vivo en el sorteo del Mundial 2026
Habrá 4 artistas o grupos que tocarán en este sorteo del Mundial que le darán prestigio a esta ceremonia. El que arrancará es el mundialmente famoso cantante de música y ópera Andrea Bocelli. El italiano verá el sorteo sin su selección, pero podrá alegrarse en marzo si la “Azzurra” clasifica.
Luego tocarán el británico Robbie Williams, y la estadounidense Nicole Scherzinger. Además, cerrarán la ceremonia con ánimo de fiesta los Village People con su famoso tema “YMCA”.
Será un evento con todo, como a los estadounidenses les gusta, porque esto no es solo fútbol es un show con todas las luces y debe haber personajes de la talla de semejante ceremonia. De todas formas, lo que nos interesará a nosotros son los rivales de Argentina y el posible camino a la final.
+ de Golazo24
Sorteo Mundial 2026: Hora, TV, formato y toda la previa
Cafú, Tévez, Batistuta y The Athletic coinciden: la Selección Argentina, firme candidata
Boca Juniors tiene la posibilidad de dejar expuesto a Diego Milito (Racing Club)