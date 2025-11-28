Mundial 2026: EEUU le niega visas a Irán y este no irá al sorteo, FIFA mira para otro lado

Lo que deberían hacer el resto de los países que estarán en el sorteo es plantarse ante la FIFA demostrar su empatía con Irán y no asistir en modo de protesta, porque esto también le puede pasar a Haití y a sus hinchas, ya que los centroamericanos también están en esa lista negra de 12 países peligrosos para Estados Unidos.

Esperemos que alguien haga algo, si no es FIFA que sean las otras federaciones, ya que sería patético que una federación no pueda asistir por semejante tema político, algo que sentará precedentes y será peligroso para el fútbol.

