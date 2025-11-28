Lo de Estados Unidos no se entiende, sigue mezclando política con deporte. El Gobierno de Donald Trump le negó el visado para entrar a Mehdi Taj, presidente de la Federación de Fútbol Iraní, y a varios miembros de la federación, por eso tomaron la decisión de no presentarse al sorteo del Mundial 2026 en forma de protesta. Irán no irá al sorteo y el Mundial 2026 ya tiene su primera polémica, lo peor, pide ayuda a FIFA y esta no interfiere.
Mundial 2026: EEUU le niega visas a Irán y este no irá al sorteo, FIFA mira para otro lado
Estados Unidos le negó el visado a miembros de la Federación de Fútbol Iraní, incluido su presidente, y no se presentarán al sorteo del Mundial 2026.
EEUU niega visa a Irán y FIFA no interfiere
Por las nuevas disposiciones del Gobierno de los Estados Unidos con respecto al visado para 12 países, entre ellos Irán, que rigen desde junio, es que le negaron la visa al presidente de la Federación de Fútbol de Irán, esto hizo que el país no se presente al sorteo y se levante la primera polémica de este controversial Mundial.
Lo peor vino después, ya que Taj (el presidente con la visa negada) afirmó que pidió ayuda a la FIFA y esta no intervino, “Le hemos dicho al jefe de la FIFA, el señor Infantino, que esto es una medida política. La FIFA debe decirle a EE.UU. que desista de este comportamiento”. Algo que vuelve a demostrar el mandato blando de Gianni Infantino ante ciertos temas sensibles, como el de Palestina, donde FIFA siempre fue firme y hoy por una mala conducción mira para otro lado.
Ahora Irán no estará en el sorteo de la Copa del Mundo y el torneo presenta su primera polémica, imagínense si ambos países caen en la misma zona, será algo difícil (aunque ya se enfrentaron en la Copa del Mundo de 1998 en la fase de grupos donde ganaron 2 a 1 los asiáticos) de manejar, imagínense si esto sucede con la delegación oficial lo que puede suceder con los hinchas iraníes.
Por eso es inadmisible que esto suceda, y que Donald Trump y su gobierno se crean dueños de un torneo que ni siquiera se juega completo en el país, como también es inadmisible la inacción de FIFA con este tipo de temas, ya que FIFA debe estar por encima de todo, y es la responsable de elegir sedes, sedes seguras para todos sus participantes, y que este tipo de cosas no sucedan. Pero es de esperar de alguien como Infantino, un tipo blando que quiere quedar bien con todo el mundo.
Lo que deberían hacer el resto de los países que estarán en el sorteo es plantarse ante la FIFA demostrar su empatía con Irán y no asistir en modo de protesta, porque esto también le puede pasar a Haití y a sus hinchas, ya que los centroamericanos también están en esa lista negra de 12 países peligrosos para Estados Unidos.
Esperemos que alguien haga algo, si no es FIFA que sean las otras federaciones, ya que sería patético que una federación no pueda asistir por semejante tema político, algo que sentará precedentes y será peligroso para el fútbol.
