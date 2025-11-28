El Presidente estadounidense Donald Trump y el líder venezolano Nicolás Maduro hablaron por teléfono a fines de la semana pasada e incluso llegaron a discutir una posible reunión entre ambos. Las versiones fueron retomadas por un medio de USA.
POSIBLE REUNIÓN
Si, hubo diálogo entre Donald Trump y Nicolás Maduro
La conversación telefónica se dio con la presencia de Marco Rubio, secretario de Estado de Donald Trump
En USA
La reunión podría llevarse a cabo en los Estados Unidos, pero todavía no hay planes concretos para que se realice, según fuentes citadas por el New York Times.
En la conversación telefónica también participó el secretario de Estado, Marco Rubio, según le dijeron al diario dos fuentes con conocimiento de la llamada. Desde la Casa Blanca, sin embargo, se negaron a hablar del tema.
La conversación se habría producido antes del 24 de noviembre, cuando entró en vigencia la designación del Cartel de los Soles como una organización terrorista.
Según la administración Trump, el cartel, que estaría liderado por Maduro y otros altos cargos del régimen, es responsable de la "violencia terrorista en todo nuestro hemisferio, así como del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa", junto con otras organizaciones como Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa.
El medio estadounidense publicó en X
Más noticias en Urgente24
Chau Shein: la plataforma ultra barata que llega a Argentina con grandes descuentos
River se le plantó a la AFA y dejó en offside a Chiqui Tapia
Próximos al despegue: Los F-16 de Argentina parten desde Dinamarca atados a la agenda de Milei
Telefe ya empezó con las malas decisiones: Las conductoras que fichó y la gente detesta
Yanina Latorre reveló cuánto gasta por mes y generó un tsunami de indignación