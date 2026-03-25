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Noelia Castillo y la eutanasia: Violación múltiple, paraplejia y un Estado que falló
La eutanasia de Noelia Castillo, programada para el jueves 26 de marzo, expone una cadena de negligencias institucionales que van de violación al Estado.
La solución institucional fue ingresarla en un centro de recepción de menores en Castellón. Lo que debía ser un refugio se convirtió en el escenario de una agresión sexual múltiple perpetrada por tres jóvenes del mismo centro.
Este episodio, sumado a una violación previa por parte de su expareja, devastó su salud mental. Su defensa señaló reiteradamente la figura legal de culpa in vigilando: el Estado incumplió su deber de vigilancia sobre una menor bajo su tutela.
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La caída del quinto piso y sus consecuencias irreversibles
El 4 de octubre de 2022, días después de la agresión en el centro tutelado, Noelia se arrojó desde un quinto piso. Sobrevivió, pero el impacto le provocó una lesión medular completa e irreversible. Desde entonces vive en silla de ruedas, con dolores neuropáticos crónicos que ningún tratamiento logró mitigar.
A eso se suman diagnósticos psiquiátricos severos: Trastorno Límite de la Personalidad (TLP) y Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC).
"No puedo más con los dolores, con todo lo que me atormenta en la cabeza de lo que he vivido. No tengo ganas de nada", declaró en una reciente entrevista televisiva.
¿Qué es una paraplejia irreversible? Es la pérdida permanente de movilidad y sensibilidad desde la cintura hacia abajo, causada por un daño medular total. No existe tratamiento científico ni quirúrgico que restaure la función perdida.
La batalla legal: el Supremo, el Constitucional y el TEDH dijeron sí
El camino judicial fue exhaustivo. A pesar de los intentos de bloqueo del padre de Noelia —quien, según ella misma, actuaba motivado por razones económicas vinculadas a una pensión por hijo a cargo—, todos los tribunales ratificaron su derecho.
- El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) certificó que padecía un sufrimiento "grave, crónico e imposibilitante", requisito exigido por la Ley de Eutanasia española.
- El Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional confirmaron la legalidad del proceso.
- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) rechazó paralizar cautelarmente el procedimiento.
"No entiendo por qué me quiere viva si no me hace caso", dijo Noelia sobre su padre, a quien prohibió estar presente en su último momento.
El entorno afectivo: una abuela, una madre resignada y un padre ausente
Frente a la frialdad del proceso judicial, el lado humano del caso recae sobre su abuela, quien se convirtió en el principal sostén emocional de Noelia.
"Estaremos juntitas. No tardaremos mucho, que ya sabes que soy mayor. Y seremos felices", le dijo públicamente su "yaya", en uno de los momentos más conmovedores de este caso.
¿Qué debate abre este caso para el sistema de protección de menores?
El caso Castillo Ramos no termina con su muerte. Al contrario: deja abiertas preguntas urgentes sobre la responsabilidad patrimonial y moral del Estado cuando falla en proteger a quienes tiene bajo su tutela.
- ¿Cómo se garantiza la seguridad en los centros de recepción de menores?
- ¿Existe un mecanismo de rendición de cuentas cuando el Estado es el responsable directo del daño?
- ¿La Ley de Eutanasia contempla casos en los que el sufrimiento fue inducido por una negligencia pública?
Estas preguntas no tienen respuesta institucional clara todavía. Y eso, en sí mismo, es otra forma de falla.
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