Noelia Castillo y la eutanasia: Violación múltiple, paraplejia y un Estado que falló

A eso se suman diagnósticos psiquiátricos severos: Trastorno Límite de la Personalidad (TLP) y Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2036923017008181327&partner=&hide_thread=false Noelia fue apartada de su familia por el Estado al considerarla en desamparo, pero el lugar donde debía estar protegida terminó siendo el inicio de su tragedia.



En ese centro de menores sufrió una violación múltiple, un hecho que quebró su confianza y la dejó sin salida… pic.twitter.com/LZWCIprpzu — Urgente24.com (@U24noticias) March 25, 2026

"No puedo más con los dolores, con todo lo que me atormenta en la cabeza de lo que he vivido. No tengo ganas de nada", declaró en una reciente entrevista televisiva.

¿Qué es una paraplejia irreversible? Es la pérdida permanente de movilidad y sensibilidad desde la cintura hacia abajo, causada por un daño medular total. No existe tratamiento científico ni quirúrgico que restaure la función perdida.

La batalla legal: el Supremo, el Constitucional y el TEDH dijeron sí

El camino judicial fue exhaustivo. A pesar de los intentos de bloqueo del padre de Noelia —quien, según ella misma, actuaba motivado por razones económicas vinculadas a una pensión por hijo a cargo—, todos los tribunales ratificaron su derecho.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) certificó que padecía un sufrimiento "grave, crónico e imposibilitante", requisito exigido por la Ley de Eutanasia española.

certificó que padecía un sufrimiento "grave, crónico e imposibilitante", requisito exigido por la Ley de Eutanasia española. El Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional confirmaron la legalidad del proceso.

y el confirmaron la legalidad del proceso. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) rechazó paralizar cautelarmente el procedimiento.

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"No entiendo por qué me quiere viva si no me hace caso", dijo Noelia sobre su padre, a quien prohibió estar presente en su último momento.

El entorno afectivo: una abuela, una madre resignada y un padre ausente

Frente a la frialdad del proceso judicial, el lado humano del caso recae sobre su abuela, quien se convirtió en el principal sostén emocional de Noelia.

"Estaremos juntitas. No tardaremos mucho, que ya sabes que soy mayor. Y seremos felices", le dijo públicamente su "yaya", en uno de los momentos más conmovedores de este caso.

image La madre de Noelia transitó desde el rechazo inicial hasta una dolorosa resignación, aceptando acompañarla en el proceso. Su padre, en cambio, agotó todas las instancias legales para impedirlo.

¿Qué debate abre este caso para el sistema de protección de menores?

El caso Castillo Ramos no termina con su muerte. Al contrario: deja abiertas preguntas urgentes sobre la responsabilidad patrimonial y moral del Estado cuando falla en proteger a quienes tiene bajo su tutela.

¿Cómo se garantiza la seguridad en los centros de recepción de menores?

¿Existe un mecanismo de rendición de cuentas cuando el Estado es el responsable directo del daño?

¿La Ley de Eutanasia contempla casos en los que el sufrimiento fue inducido por una negligencia pública?

Estas preguntas no tienen respuesta institucional clara todavía. Y eso, en sí mismo, es otra forma de falla.

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