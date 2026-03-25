Boca viene de lograr una victoria importante contra Instituto en La Bombonera, valorada sobre todas las cosas por la forma en la que jugó el Xeneize. Más allá del presente ya se empieza a hablar del próximo mercado de pases donde un futbolista que se marchó hace poco mostró sus ganas de pegar la vuelta.
¿LO LLAMA?
Riquelme le dijo que se vaya de Boca, ahora la rompe y quiere volver: "Me gustaría"
Surgió como una joya pero no logró asentarse y ahora quiere una segunda oportunidad con la camiseta de Boca.
Hoy en día una de las joyitas que ilusionan a todos los hinchas de Boca es Tomás Aranda, quien anotó su primer tanto en primera contra Instituto. Tiempo atrás hubo otro futbolista de inferiores que también prometía mucho pero que finalmente no se pudo asentar en el Xeneize y es Aaron Molinas, quien se tuvo que ir por la puerta de atrás.
Luego de lo que fue un préstamo en Tigre, Molinas se terminó convirtiendo en refuerzo de Defensa y Justicia donde logró evolucionar al punto tal de ser una figura absoluta del conjunto de Florencio Varela. Con 25 años, llevando en muchas veces la cinta de capitán y habiendo sonado en más de una ocasión para pasar a clubes importantes de Sudamérica, se siente mucho más maduro como para tener una nueva chance en el club de sus amores.
Aaron Molinas quiere volver a Boca
“¿Volver a Boca? Me gustaría. Si en un futuro está la posibilidad, encantado. Soy hincha, me apasiona el club. No por revancha, ni por el pasado. Me agarra en otra etapa, más maduro”, afirmó el mediocampista dialogando con Doble Amarilla, programa de DSports Radio. Por el momento no se lo mencionó como una posibilidad para los próximos mercados de pases pero su sueño es tener una nueva chance en Boca.
Por otra parte, Aaron Molinas habló de la irrupción de Tomás Aranda en Boca. “Me parece un jugador que tiene mucho barrio, mucho potrero. Es un jugador que me gusta mucho por sus características. Es muy picante en el duelo mano a mano. Es atrevido, no entiende del contexto y trata de hacer algo distinto”, afirmó el líder futbolístico de Defensa y Justicia.
El tiempo dirá si Aaron Molinas tiene la chance de vestir nuevamente la camiseta de Boca sobre todo ahora que tras varios años en primera división ganó mucho más rodaje y madurez. Hay que decir que por el momento nadie del Xeneize se comunicó con el volante o su entrono para tratar su regreso, por lo que el futbolista deberá seguir doblegando esfuerzos para que Juan Román Riquelme pose sus ojos otra vez en él.
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