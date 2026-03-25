Riquelme le dijo que se vaya de Boca, ahora la rompe y quiere volver: "Me gustaría"

Luego de lo que fue un préstamo en Tigre, Molinas se terminó convirtiendo en refuerzo de Defensa y Justicia donde logró evolucionar al punto tal de ser una figura absoluta del conjunto de Florencio Varela. Con 25 años, llevando en muchas veces la cinta de capitán y habiendo sonado en más de una ocasión para pasar a clubes importantes de Sudamérica, se siente mucho más maduro como para tener una nueva chance en el club de sus amores.